To marzenie jest uzasadnione - w scholi muzycznie rozwija się obecnie ponad 80 młodych artystów (a doliczając kadrę opiekunów, ta grupa liczy aż 96 osób), którzy dają z siebie wszystko, śpiewając na chwałę Pana Boga i będąc dumą parafii i całych Niepołomic. - Duma to właściwe słowo, bo my na pewno jesteśmy dumni ze scholi - zapewniają ks. Jarosław Chlebda (od trzech lat wikary w parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników i opiekun zespołu) oraz Aleksandra Szewczyk, która prowadzenie scholi przejęła w 2018 r. i dziś jest to jej oczko w głowie.

Do scholi należą dzieci uczące się w obu niepołomickich szkołach podstawowych. - Jest też jedna licealistka. Dzieci lubią opowiadać o scholi i tym przyciągają do nas kolejne osoby. W każdą niedzielę można usłyszeć jak śpiewa schola podczas Mszy św. o godz. 11.30. Występujemy też podczas wielu innych wydarzeń i jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Myślę, że tym, co nas wyróżnia, jednoczy i jest naszą siłą, jest różnorodność, bo każde dziecko ma swoją wspaniałą osobowość i wszystkie razem tworzą fantastyczną całość, niczym mozaikę - zauważa ks. Jarek i dodaje, że w scholi więzi budują się nie tylko podczas prób, występów i różnych spotkań, ale nade wszystko podczas wyjazdów - weekendowych, zimowych, wakacyjnych. - Wtedy tworzą się przyjaźnie i to jest piękne. Piękna jest także społeczność, jaką tworzą rodzice, którzy dbają o to, by dzieci były na próbach, którzy mogą liczyć na siebie nawzajem i którzy angażują się we wszystko, co robimy - opowiada ks. J. Chlebda.

Z tym dbaniem o obecność na próbach żartów nie ma… Choć w scholi nikt nikogo na siłę nie trzyma, to jednak na każdej próbie sprawdzana jest obecność i jeśli kogoś nie ma, to rodzice powinni napisać usprawiedliwienie. Wszystko po to, by zespół naprawdę mógł się rozwijać i aby próby zawsze były zrobieniem jakiegoś kroku do przodu. Gdyby zaś zdarzyło się, że kogoś nie ma cztery razy pod rząd, to wtedy o powód takiej nieobecności rodziców pyta pani Krystyna Augustyńska, która 25 lat temu była w gronie osób zakładających scholę i która nieustannie jest z nią związana. - Na szczęście w tym roku szkolnym taka sytuacja nie zdarzyła się - dzieci bardzo angażują się w działalność scholi i widać, że im na tej grupie zależy - zaznacza pani Krystyna. W 2001 r. była wicedyrektorką w Szkole Podstawowej nr 2 im. króla Kazimierza Wielkiego i dobrze pamięta dzień, w którym wszystko się zaczęło. - Kard. Kazimierz Nycz, który wtedy był krakowskim biskupem pomocniczym, podczas wizytacji naszej parafii zapytał: "to co, wy tu nie macie scholi?". Te słowa trafiły prosto w serce wikarego ks. Edwarda Bąbola (obecnie proboszcza w Niepołomicach-Jazach), który szybko zaczął działać i we współpracy z s. Martą Muskus (oboje byli katechetami w Szkole Podstawowej nr 2) zaprosił dzieci na pierwszą próbę. Od samego początku miał dla nich morze serdeczności. - Ks. Edward bardzo dbał o dobry klimat w scholi, zależało mu, by wszyscy czuli się tutaj jak w drugim domu. Ja też podjęłam tę ideę, dlatego od pierwszych chwil ważne były różne wyjazdy i spotkania, które sprawiały, że czuliśmy się jak w wielkiej rodzinie. Tak jest do dziś - zauważa pani Krystyna. To, jak bardzo schola pomaga dzieciom rozwijać skrzydła, widziała i obserwowała każdego dnia, bo do grupy należała także jej córka, która na próby zawsze biegła z wielkim entuzjazmem. - Podporą grupy byli też zawsze rodzice oraz osoby stanowiące kadrę scholi. To również dzięki ich wysiłkowi występowaliśmy nie tylko w kościele, ale też na coraz to innych wydarzeniach, a schola rozkwitała i była dobrze rozpoznawalna - podkreśla K. Augustyńska.

Wspominając tamte czasy, nie sposób nie wymienić Tomasza Palińskiego i Beaty Hodurek, którzy scholę prowadzili muzycznie, a później także Roberta Kowalskiego oraz Jacka Foszczyńskiego, który przez kilka lat uczył dużą grupę dzieci i młodzieży gry na gitarze i perkusji. - Z czasem nastąpił przełom, bo prowadzącymi stawały się dorastające dzieci i obserwowaliśmy to, jak biorą odpowiedzialność za scholę z wielką radością. Przez lata ważne było i to, co dla scholi robili kolejni kapłani opiekunowie - mieliśmy do nich wielkie szczęście. Teraz opiekuje się nami ks. Jarek i daje on grupie ogrom serca - przekonuje pani Krystyna. Dla dzieci wielkie znaczenie miały też (i nadal mają) występy nadzwyczajne - chociażby takie, gdy na jednej scenie stawały z Arką Noego i z Małą Armią Janosika.

Aleksandra Szewczyk nie ma zaś wątpliwości, iż zaangażowanie kadry owocuje w ten sposób, że dzieci, obserwując swoich opiekunów, widzą, że skoro dorośli się angażują, to i one muszą iść za dobrym przykładem. - I dlatego dla scholi zawsze mam czas i potrafię nawet własne plany przesuwać, bo wiem, że jeśli ja jestem obecna, to i dzieci przychodzą. W ten sposób uczą się odpowiedzialności. A gdy słyszę, że nasze dzieci wypowiadają moje imię podczas modlitwy np. na lekcji religii, to łza się w oku kręci. Efekt tego, co przez lata zostało wypracowane, jest zaś taki, że dziś schola jest wielopokoleniowa i to jest fantastyczne. Cieszę się również, że nasze dzieci widzą wartość w uczestnictwie w Mszy św. i w życiu Kościoła - wzrusza się Ola, a s. Marta Muskus ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca NMP wskazuje na jeszcze jedną ważną rzecz: na przestrzeni lat schola cały czas wzbogacała swój repertuar, a dzieci uczyły się nie tylko nowych pieśni, ale także gry na instrumentach. - Ważnym wydarzeniem poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży w Krakowie było z kolei nagranie teledysku "ŚDM - schola z Niepołomic", który do dziś, choć od tamtego czasu mija już 10 lat, można obejrzeć na platformie You Tube. Nie mam wątpliwości, iż fenomen 25-letniej działalności scholi tkwi w płynnej wymianie pokoleń - ona niczym żywy organizm nieustannie się odradza. W miejsce odchodzącej młodzieży przychodzą kolejne młodsze roczniki, a liderzy dają im swój czas i budzą pasję do śpiewu - zamyśla się s. Marta. Życzy też scholi niegasnącego zapału i tego, by muzyczna posługa była nie tylko sposobem rozwijania talentów, ale przede wszystkim świadectwem wiary i najpiękniejszą modlitwą.

- I jest świadectwem! Ja swoją przygodę ze scholą zaczynałam 10 lat temu i dziś mogę powiedzieć, że ona dała mi nie tylko przyjaciół i nie tylko pomogła pokonać problemy wynikające z dysleksji, ale nade wszystko zbliżyła mnie do Boga. Mocna wiara jest teraz dla mnie podporą i dzięki niej potrafię radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami - podkreśla 19-letnia Agnieszka. Również Oliwia do scholi przyszła jako mała dziewczynka, a dziś uczy w niej śpiewu z podziałem na głosy. - Muzyka była moją pasją od maleńkości, dlatego schola dała mi szansę na spełnianie marzeń. Idąc do szkoły muzycznej, na chwilę musiałam odejść, ale szybko wróciłam, by razem z Olą Szewczyk podjąć się współprowadzenia scholi. Zdając maturę, znów na moment zniknęłam, a teraz, będąc już na studiach, jestem z powrotem, bo dokładając swoją cegiełkę do jubileuszu, który świętowaliśmy w ostatnią sobotę, chciałam podziękować za wszystko, co schola mi dała - opowiada.

11-letnia Zosia, która do scholi należy od dwóch lat, mówi natomiast, że już wcześniej trochę śpiewała, ale teraz, pod okiem Oli, Oliwii i Dominiki bardzo poprawiła swoje umiejętności wokalne. - Poznałam też mnóstwo fantastycznych osób, bo my tu jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnieni, jak jedna duża rodzina i lubimy razem spędzać czas - rozpromienia się Zosia. Przekonuje również, iż przynależność do scholi w żaden sposób nie koliduje z nauką i innymi zajęciami - przeciwnie, jest nawet motywacją, by pogodzić ze sobą wszystkie obowiązki. - Dzięki scholi pokonałam stres związany z publicznymi występami i nawet zaczęłam prowadzić szkolne apele. Oswoiłam się z mikrofonem i ze swoim głosem i myślę, że to, czego się tutaj uczę, zaprocentuje kiedyś w dorosłym życiu - stwierdza Zosia.