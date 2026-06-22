Nowym ekonomem archidiecezji została osoba świecka!

To pierwsza w historii archidiecezji osoba świecka na tym stanowisku. Zastąpi ks. Łukasza Michalczewskiego.

Lucjan Tabaka urodził się 7 lipca 1948 roku w Szymankach k. Szczytna. W 1979 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki. Posiada ponadsześćdziesięcioletni staż pracy. Doświadczenie zdobywał w Państwowej Inspekcji Radiowej w Krakowie, Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu czy Zespole Szkół Zawodowych PKP w Nowym Sączu. W latach 1998-1999 był wojewodą nowosądeckim, a od 1999 do 2001 roku pracował jako doradca wojewody małopolskiego. Piastował także stanowisko pełnomocnika prezydenta Miasta Nowy Sącz ds. nadzoru właścicielskiego. W latach 2005-2014 sprawował urząd kanclerza Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od stycznia 2015 roku jest prezesem zarządu AKOPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. ze stuprocentowym udziałem Politechniki Krakowskiej. - Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów - powiedział po nominacji Lucjan Tabaka.

Będzie on pierwszym ekonomem w historii archidiecezji krakowskiej, który nie jest księdzem, a osobą świecką. - W zakresie merytorycznym nie ma to dla mnie większego znaczenia, mam jednak na uwadze oczywistą, w stosunku do wszystkich poprzednich miejsc pracy, specyfikę takiej instytucji. Pierwsze kontakty są bardzo przyjazne i sympatyczne, więc jest to znakomity prognostyk - mówi Lucjan Tabaka. - Zapewne są różnice w rodzaju i strukturze kosztów, a szczególnie przychodów w stosunku do uczelni publicznych. Każda jednak działalność jest związana z kosztami, a te muszą mieć pokrycie w przychodach - podkreśla, zapytany o to, czy praca w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ze względu na religijny rys instytucji wiąże się dla niego z większymi oczekiwaniami i wymaga innej perspektywy w kontekście finansowym.

Co ocenia jako największe wyznanie? - Mam już pewne rozeznanie w najważniejszych problemach. Nie są to jednak sprawy trudniejsze niż te, które rozwiązywałem w poprzednich miejscach pracy - odpowiada nowy ekonom archidiecezji krakowskiej. - W pierwszej kolejności zamierzam zweryfikować efektywność zarządzania majątkiem trwałym i procedury w tym zakresie - dodaje.

Mówiąc o emocjach, jakie towarzyszą nominacji, podkreśla, że są one niezwykle pozytywne. - To przecież olbrzymi zaszczyt otrzymać propozycję pracy od księdza kardynała i pracować w archidiecezji krakowskiej oraz służyć Kościołowi - przyznaje. Wskazuje też na szczególną osobistą motywację - pracę ekonoma dedykuje swojej mamie. - Była bardzo religijna, uczciwa i pracowita. Na pewno będzie bardzo rada z mojej nowej roli - dzieli się Lucjan Tabaka.

W codziennej pracy wspomagać będzie go także nowy wiceekonom. Decyzją metropolity krakowskiego zostanie nim ks. Rafał Buzała, dyrektor i kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, a także sekretarz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. - Nie ukrywam, że nominacja jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Z jednej strony to dla mnie nobilitacja, ale i duże wyzwanie, aby być adekwatną odpowiedzią na potrzeby księdza kardynała i prezbiterium archidiecezji krakowskiej - mówi po nominacji.

Ks. Rafał Buzała podkreśla, że zarówno w posłudze kapłańskiej, jak i w życiu w ogóle stara się nie szukać problemów, tylko ich rozwiązań. W problemie widzi zawsze szansę. - Jak czegoś się nie da zrobić, to ja to zrobię. Z takim nastawieniem zawsze jestem pełen optymizmu, choć czuję duży ciężar odpowiedzialności - mówi. - Chcę dać z siebie Kościołowi krakowskiemu to, co najlepsze z mojego doświadczenia i posiadanych umiejętności, pozostając równocześnie otwartym na rzeczy nowe, których będzie trzeba się nauczyć - dodaje.

Ks. Rafał Buzała święcenia kapłańskie przyjął w roku 2003. Potem pracował jako wikariusz w kilku parafiach. Od 2019 do 2025 roku był prezesem Związku Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej, gdzie zajmował się m.in. sformalizowaniem działalności gospodarczej. W latach 2013-2016 brał udział w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jako dyrektor Departamentu Wolontariatu. Przez 14 lat sprawował funkcję Diecezjalnego Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Od 2022 roku jest dyrektorem i kapelanem Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze.

Te nominacje to wyznaczenie nowego kierunku zarządzania. - Kardynał stawia na model współpracy świeckiego profesjonalisty i duchownego znającego realia kościelnych instytucji. Lucjan Tabaka jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, nadzorze właścicielskim oraz zarządzaniu instytucjonalnym oraz prowadzeniu złożonych projektów inwestycyjnych. Jego powołanie na funkcję ekonoma archidiecezji wpisuje się w proces rozwijania profesjonalnych standardów zarządzania majątkiem archidiecezji oraz budowania kultury transparentności finansowej, które są rekomendacjami wynikającymi z analizy finansowo-organizacyjnej kurii. Ks. Rafał Buzała jest duchownym z doświadczeniem duszpasterskim oraz organizacyjnym, który zarządza ważnymi projektami i instytucjami kościelnymi. Jego zadaniem będzie wspieranie ekonoma, szczególnie we współpracy z proboszczami i parafiami. Takie decyzje personalne kardynała jednoznacznie pokazują współodpowiedzialność świeckich i duchownych za misję oraz materialne dobro archidiecezji - mówi rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej, ks. Piotr Studnicki.