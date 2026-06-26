Jezu, Ty się tym zajmij - tak śpiewa i prosi schola Hosanna

Schola Hosanna, którą prowadzi Magdalena Luraniec, świętuje w tym roku swój jubileusz - przy parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strumianach działa już 15 lat, nie tylko dbając w oprawę muzyczną liturgii, ale także koncertując i angażując się w różne inicjatywy ewangelizacyjne.

- Jedynym z wielu projektów ewangelizacyjnych i modlitewnych stało się właśnie nagranie tego teledysku (zobaczyć można go TUTAJ), a celem przedsięwzięcia od samego początku była popularyzacja duchowości zawierzenia oraz dotarcie z jej przesłaniem do dzieci, młodzieży, rodzin i osób zaangażowanych w życie wspólnotowe - opowiada Magdalena Luraniec i dodaje, że teledysk jest wielopokoleniowy, bo udział w nim wzięły dzieci, młodzież i dorośli zaangażowani w działalność scholi. Realizacja projektu była zaś możliwa m.in. dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Scholi Hosanna.

- W świecie pełnym pośpiechu, niepewności oraz nadmiaru bodźców wezwanie "Jezu, Ty się tym zajmij" pozostaje bardzo aktualne i jest nie tylko zaproszeniem do zawierzenia Bogu, pielęgnowania w sercu pokoju i nadziei. Jest również przypomnieniem, iż prawdziwa siła modlitwy nie polega na znalezieniu natychmiastowych odpowiedzi, lecz na odnalezieniu zaufania. Nowe wykonanie utworu przez scholę Hosanna jest z kolei muzycznym powrotem do tej pieśni oraz próbą przekazania jej przesłania kolejnemu pokoleniu słuchaczy - tłumaczy M. Luraniec.

Autorem słów i melodii utworu jest Artur Kaszowski, kompozytor, realizator dźwięku, autor tekstów i muzyki, twórca pieśni "W Tobie jest światło", wykonywanej od lat przez różne schole, wspólnoty i środowiska muzyki chrześcijańskiej.

- Pieśń „Jezu, Ty się tym zajmij” powstała kilka lat temu z inspiracji i na prośbę Joanny Bątkiewicz-Brożek, autorki książek o o. Dolindo Ruotolo (jego proces beatyfikacyjny trwa od 1997 r.), który przekazał nam tę krótką, ale jakże poruszającą modlitwę zawierzenia. Osobiście jestem przekonany, że przesłania takie jak "Jezu, Ty się tym zajmij", czy "Jezu, ufam Tobie", są nam dane na konkretne czasy, w których żyjemy. Ludzie od wieków zmagają się bowiem z trudnościami i wyzwaniami, które potrzebują rozwiązań, podpowiedzi i wsparcia, zaś człowiek wierzący jest przekonany, że źródłem tego wsparcia jest Bóg. Myślę więc, że modlitwa o. Dolindo odpowiada na poczucie bezradności, samotności i niepewności wyboru odpowiedniej drogi. Jest też odpowiedzią na hejt i wszelką przemoc, czyli dramaty, których wokół nas nie brakuje - zauważa Artur Kaszowski. Jak również przekonuje, słowa "Jezu, Ty się tym zajmij" są dla niego jeszcze bardziej skondensowaną formą myśli, którą kiedyś sformułował św. Ignacy Loyola: "Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie".

- W sercu każdego twórcy szczególne miejsce zajmuje pierwotne wykonanie danego utworu - w przypadku tej konkretnej pieśni jest to więc wykonanie Ali Komadowskiej-Ożóg. Równie ważne i wartościowe jest też dla mnie to, że wszelka twórczość, nie tylko muzyczna, nie zna granic. Nagrywając ze scholą Hosanna, widziałem zapał i wzruszenie w oczach wykonawców, ich zaangażowanie i radość. Takie momenty pozostają we mnie na długo - zapewnia A. Kaszowski a na pytanie czego życzy wszystkim, którzy posłuchają pieśni, odpowiada krótko: aby odkryli na nowo, a niektórzy może po raz pierwszy, że Bóg jest dobry i że jest Miłością. Że kocha każdego bezwarunkowo.

Współpraca: Magdalena Luraniec