Kierownik duchowy świętych

Konferencję rozpoczęła Msza św. w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Eucharystii przewodniczył ks. prof. Janusz Królikowski, kazanie wygłosił zaś ks. prof. Jan Machniak.

Celem wydarzenia miało być przedstawienie postaci o. Andrasza SJ oraz jego wkładu intelektualnego w struktury eklezjalne całego Kościoła.

Przyszły sługa Boży, związany z Krakowem, był bardzo mocno zaangażowany w działalność redakcyjną i wydawniczą. Był redaktorem „Posłańca Serca Jezusowego” i „Naszych Wiadomości”. Przez 30 lat był związany z zasłużonym jezuickim Wydawnictwem Apostolstwa Modlitwy, w latach 1936-1937 był jego dyrektorem. Znawca życia duchowego, w 1921 r. zainicjował wydawanie serii Biblioteki Życia Wewnętrznego, zawierającej przekłady dzieł z dziedziny mistyki, których autorami byli wybitni teologowie. W tej serii ukazało się kilkadziesiąt tomów. Tłumaczem wielu dzieł, które odegrały dużą rolę w kształtowaniu wiedzy o życiu duchowym oraz samego życia duchowego był sam o. Andrasz.

Przyszły sługa Boży nie ograniczał się tylko do znawstwa teoretycznego życia duchowego. Jako ceniony spowiednik był także kierownikiem duchowym postaci, które zostały potem wyniesione na ołtarze m.in. św. Faustyny Kowalskiej, bł. Anieli Salawy i czcigodnej służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb. Szczególną uwagę poświęcał Bożemu Miłosierdziu.

O tym wszystkim wspominano w trakcie konferencji. O wpływie o. Andrasza na s. Faustynę Kowalską mówił ks. prof. Machniak, o jego roli jako apostoła intronizacji Najświętszego Serca w rodzinie ks. prof. Królikowski, życie i posługę, ze szczególnym uwzględnieniem Bożego Miłosierdzia przedstawił ks. prof. Stanisław Cieślak SJ, posługę kierownictwa duchowego ks. dr hab. Józef Augustyn SJ, zaś nadzwyczajnemu darowi rozeznawania duchowego w posłudze o. Andrasza swe wystąpienie poświęcił ks. mg lic. Mariusz Balcerak SJ.

Ks. Balcerak jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego o. Józefa Andrasza SJ, który od 1 lutego 2025 r. toczy się w Archidiecezji Krakowskiej. - Są osoby, które żarliwie modlą się za wstawiennictwem o. Andrasza i są pierwsze oznaki wyproszenia szczególnych łask. Oczywiście sprawy te podlegają starannej weryfikacji, badaniom specjalistów - zaznaczył o. Balcerak. Ta wiedza stanowi potencjał mogący doprowadzić do beatyfikacji sługi Bożego.