Film "Egzamin ’84" trafi do kin 30 października

Film "Egzamin ’84", wcześniej znany pod tytułem "Znak sprzeciwu", jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami - opowiada o grupie nastolatków, którzy w czasach PRL odważyli się sprzeciwić komunistycznej władzy. Młodzież z Włoszczowy za obronę swoich wartości zapłaciła wysoką cenę.

- Wszystko się wtedy zmieniło. Świadectwo ukończenia szkoły z nagannym sprawowaniem, brak matury, zamknięta droga do podjęcia studiów i znalezienia pracy. W efekcie musiałam wyjechać z Włoszczowy. Jednak nie zmieniłabym nic, nawet gdybym mogła. Postąpiłabym tak jeszcze raz - wspomina Alicja Groszek, jedna z uczestniczek strajku uczniów w 1984 r.

To właśnie te wydarzenia stały się inspiracją dla produkcji Stowarzyszenia Rafael. Film przypomina jesień 1984 r., kiedy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie zaprotestowali przeciwko usunięciu krzyży ze szkolnych sal. Po nieudanych próbach dialogu z dyrekcją zdecydowali się na strajk okupacyjny, ryzykując swoją edukację i przyszłość.

"Egzamin ’84" jest największym projektem w historii Rafaela. W produkcję zaangażowało się około 1300 osób, a film powstaje dzięki wsparciu kilku tysięcy darczyńców z Polski i zagranicy. W rolę Alicji Groszek wcieliła się Sara Lityńska. Na ekranie zobaczymy również m.in. Sebastiana Fabijańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę.

- To piękna historia o ludziach, którzy wspólnie stanęli w obronie swoich wartości. Każda taka inicjatywa powinna budzić podziw - ocenia Sebastian Fabijański. Reżyser Mateusz Olszewski podkreśla natomiast, że bohaterowie filmu musieli zdać znacznie trudniejszy egzamin niż szkolna matura. - Mieli odwagę stanąć w obronie wiary, ryzykując własne marzenia i przyszłość. To wyjątkowa lekcja dojrzałości - wskazuje.

Twórcy podkreślają, że "Egzamin ’84" to nie tylko opowieść historyczna, ale także uniwersalna historia o odwadze, przyjaźni, odpowiedzialności i wierności własnym przekonaniom. Stawia pytania, które pozostają aktualne niezależnie od czasu: czy warto milczeć, czy stanąć w obronie wartości oraz czy ważniejsza jest wygoda czy odpowiedzialność.

Wydarzenia strajku z Włoszczowy warto przypomnieć, gdyż współcześnie jak bumerang powraca postulat usunięcia krzyży z instytucji publicznych. - Tę historię trzeba opowiedzieć, gdy i dziś krzyż w przestrzeni publicznej często jest zagrożony. Ufamy, że widz, który obejrzy ten film, zrozumie, dlaczego broniono wówczas najważniejszych wartości - podsumowuje Andrzej Sobczyk, prezes Stowarzyszenia Rafael.

"Egzamin ’84" wejdzie do kin 30 października.