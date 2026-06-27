Katarzyna Kilanowicz związana z Miejską Orkiestrą Dętą w Nowym Targu przed rozpoczęciem koncertu wspomniała o Witoldzie Zalewskim, organiście Królewskiej Katedry na Wawelu, który wymyślił festiwal. - Festiwal został zorganizowany z okazji 80. rocznicy święceń kapłańskich Karola Wojtyły. Jest on muzycznym hołdem złożonym papieżowi z Polski oraz przypomnieniem jego duchowego dziedzictwa, które wciąż inspiruje kolejne pokolenia - zaznaczyła K. Kilanowicz.

"Od Wadowic, gdzie początek swój miał czas, płynie muzyka, co jednoczy nas” - to hasło, które towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Organowemu "Szlakiem Świętego Jana Pawła II – Patrona Małopolski”. - Jest to wyjątkowe wydarzenie, które poprzez muzykę organową łączy miejsca związane z życiem i posługą św. Jana Pawła II - od Wadowic, przez Kraków i Niegowić, aż po Nowy Targ, Zakopane i Stary Sącz - podkreśliła K. Kilanowicz. W tych wszystkich wymienionych miejscowościach także odbędą się koncerty.

Nowotarski koncert odbywał się pod hasłem "Podhalańscy organiści w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Wśród wykonawców byli: Marcin Augustyn, Maciej Bryniarski, Jakub Galica, Jan Sikora, Adam Rajski, Józef Łukasz. Dzięki nim wydarzenie artystyczne w nowotarskim kościele było czasem refleksji, wzruszeń i spotkania z pięknem muzyki, która przekracza granice, łączy ludzi i prowadzi ku temu, co najważniejsze.

Festiwal odbywa się pod patronatem m.in.: metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia, Iwony Gibas (członka Zarządu Województwa Małopolskiego), ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały (rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Na wszystkie koncerty festiwalowe wstęp jest wolny.