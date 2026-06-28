Górale najpierw zgromadzili się na podhalańskim cmentarzu w Łopusznej przy grobie ks. prof. Józefa Tischnera. - Wspominamy dzisiaj księdza profesora, ale wspominamy też jednego z nas, który był z nami, służył nam radą, świadectwem swojego życia. Dla mnie osoby duchownej, był też wzorem dobrego kapłana - mówił ks. Kazimierz Foltyn, proboszcz parafii w Łopusznej. Kapłan poprowadził modlitwę za zmarłego autora "Etyki Solidarności”.

"Jak prędko mijajom rocki, nase myśli wciąż ku Tobie wracają. Góralskie Ci dzis nucicki zagromy. Bo Cie w sercak, nasyk sercak wse momy. Ucyłeś nos co to miyłość, śleboda. Ucyleś ka sukać drózek do nieba. Ucyłeś nos myślynio i mądrości, sanuwanio tradycji góralskik” - śpiewały nad grobem ks. prof. Józefa Tischnera góralki w strojach regionalnych. Była też obecna kapela podhalańska. Przybyły także delegacje z pocztami sztandarowymi, m.in. Związku Podhalan. Obecni byli również przedstawiciele rodziny zmarłego kapłana, w tym jego brat Kazimierz Tischner.

Na grobie ks. prof. Tischnera złożono wiele wiązanek kwiatów, m.in. od przedstawicieli władz województwa małopolskiego i lokalnych samorządów, Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera z Ratułowa.

Z cmentarza wszyscy uczestnicy wydarzenia w Łopusznej przeszli do drewnianego kościoła, by tam uczestniczyć w Mszy św. w intencji ks. prof. Józefa Tischnera. Po Eucharystii dla wszystkich zaproszonych gości panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łopusznej przygotowały poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury i "Tischnerówce” Izbie Pamięci Ks. prof. Józefa Tischnera.

Potem odbyła się premiera projektu Tischner - czytamy "Historię filozofii po góralsku...”, który powstał dzięki Fundacji Karpathia. Ostatnim punktem wydarzenia był koncert Hanki Rybki z zespołem. Można było także zobaczyć wystawę poświęconą autorowi „Etyki Solidarności”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Łukasz Smółka, marszałek Województwa Małopolskiego, a organizatorami byli: Parafia Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej, Wójt Gminy Nowy Targ, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, Fundacja Karpathia, Koło Gospodyń Wiejskich w Łopusznej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej, Stowarzyszenie Drogami Tischnera, Związek Podhalan Oddział Łopuszna.