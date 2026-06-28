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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Łopuszna. Wspominali ks. prof. Józefa Tischnera

Łopuszna. Wspominali ks. prof. Józefa Tischnera przejdź do galerii

26 lat temu odszedł ks. prof. Józef Tischner  
Górale na grobie ks. profesora złożyli wiązanki kwiatów. Jan Głąbiński /Foto Gość

Modlitwa przy grobie, uroczysta Msza św., spotkanie w Izbie Pamięci „Tischnerówka” – to główne punkty obchodów XXVI rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera, które miały miejsce w niedzielę 28 czerwca w Łopusznej.

jg

|

28 czerwca 2026 GOSC.PL

dodane 28 czerwca 2026
aktualizacja 28 czerwca 2026

Górale najpierw zgromadzili się na podhalańskim cmentarzu w Łopusznej przy grobie ks. prof. Józefa Tischnera. - Wspominamy dzisiaj księdza profesora, ale wspominamy też jednego z nas, który był z nami, służył nam radą, świadectwem swojego życia. Dla mnie osoby duchownej, był też wzorem dobrego kapłana - mówił ks. Kazimierz Foltyn, proboszcz parafii w Łopusznej. Kapłan poprowadził modlitwę za zmarłego autora "Etyki Solidarności”.

"Jak prędko mijajom rocki, nase myśli wciąż ku Tobie wracają. Góralskie Ci dzis nucicki zagromy. Bo Cie w sercak, nasyk sercak wse momy. Ucyłeś nos co to miyłość, śleboda. Ucyleś ka sukać drózek do nieba. Ucyłeś nos myślynio i mądrości, sanuwanio tradycji góralskik” - śpiewały nad grobem ks. prof. Józefa Tischnera góralki w strojach regionalnych. Była też obecna kapela podhalańska. Przybyły także delegacje z pocztami sztandarowymi, m.in. Związku Podhalan. Obecni byli również przedstawiciele rodziny zmarłego kapłana, w tym jego brat Kazimierz Tischner.

Na grobie ks. prof. Tischnera złożono wiele wiązanek kwiatów, m.in. od przedstawicieli władz województwa małopolskiego i lokalnych samorządów, Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera z Ratułowa.

Z cmentarza wszyscy uczestnicy wydarzenia w Łopusznej przeszli do drewnianego kościoła, by tam uczestniczyć w Mszy św. w intencji ks. prof. Józefa Tischnera. Po Eucharystii dla wszystkich zaproszonych gości panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łopusznej przygotowały poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury i "Tischnerówce” Izbie Pamięci Ks. prof. Józefa Tischnera.

Potem odbyła się premiera projektu Tischner - czytamy "Historię filozofii po góralsku...”, który powstał dzięki Fundacji Karpathia. Ostatnim punktem wydarzenia był koncert Hanki Rybki z zespołem. Można było także zobaczyć wystawę poświęconą autorowi „Etyki Solidarności”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Łukasz Smółka, marszałek Województwa Małopolskiego, a organizatorami byli: Parafia Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej, Wójt Gminy Nowy Targ, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, Fundacja Karpathia, Koło Gospodyń Wiejskich w Łopusznej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej, Stowarzyszenie Drogami Tischnera, Związek Podhalan Oddział Łopuszna.

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26 lat temu odszedł ks. prof. Józef Tischner

Foto Gość DODANE 28.06.2026

26 lat temu odszedł ks. prof. Józef Tischner

​Górale wspominali autora "Etyki Solidarności" 28 czerwca w Łopusznej, jego rodzinnej miejscowości.  
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