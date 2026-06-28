W niedzielę, 28 czerwca 2026 roku, boisko sportowe w Zaskalu tętniło życiem, muzyką i śmiechem. Wszystko za sprawą X Festynu Rodzinnego pod hasłem „Wesoła Rodzina”, zorganizowanego przez Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus Gmina Szaflary”.

Świętowanie rozpoczęło się od mocnego, regionalnego akcentu - na scenie zaprezentowały się dzieci z zespołu góralskiego "Mali Zaskalanie”. Tuż po nich publiczność bawiły maluchy z Placówki Wsparcia Dziennego w Bańskiej Wyżnej. Program festynu miał wiele punktów. Wiele śmiechu wywołał występ Kabaretu „Śleboda”. Jak zawsze zainteresowaniem cieszył się dynamiczny pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu niezawodnej drużyny pożarniczej OSP Zaskale.

Organizatorzy zadbali o to, by słowa Jana Pawła II - stanowiące motto imprezy - o dzieleniu się z innymi, przekuły się w czyn. Przez całe popołudnie trwały zacięte, pełne humoru konkurencje: rodzice walczyli z czasem w przyszywaniu guzików, śmiałkowie robili przysiady z dziećmi na plecach. Nie zabrakło "tańca na gazecie”.

Równolegle, poza sceną, dzieci i dorośli rywalizowali w biegach z jajkiem, wyścigach z piłeczką pingpongową oraz w widowiskowym biegu na trzech nogach. Prawdziwym hitem okazała się konkurencja "Przenoszenie kota w worku”, gdzie rodzice transportowali swoje pociechy w wielkich workach.

Na plenerowej scenie wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół „Ahaju Fusion Bolivia”, który porwał publiczność egzotycznymi rytmami. Potem muzyczne stery przejął zespół Lajt.

Przez cały czas trwania festynu wolontariusze prowadzili liczne licytacje, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc i wsparcie dla małej Lilianki Głodziak.