Wszystkich uczestników i zaproszonych gości powitali na samym początku gospodarz miejsca, czyli sołtys Kazimierz Zubek i pomysłodawca spotkania Krzysztof Kokot. - Rogoźnik od lat gości poetów, artystów i miłośników literatury, tworząc miejsce pełne życzliwości, serdeczności i wzajemnego szacunku. Watra, której płomień jest symbolem ciepła, wspólnoty i pamięci, przypomina nam, że słowo ma niezwykłą moc - potrafi łączyć ludzi, budzić emocje, dawać nadzieję i pozostawiać trwały ślad w sercach - zauważył K. Zubek.

Poetycką refleksję do artystów słowa skierowała prof. Anna Mlekodaj. - Póki jest słowo, przestrzeń ma szansę stać się miejscem. Między przestrzenią a miejscem istnieje ogromna różnica. Przestrzeń jest pusta i anonimowa, dopóki jej nie nazwiemy. Pierwsze, najważniejsze dla nas miejsce to to, w którym się urodziliśmy - ono uformowało nas i pozwoliło nam dojrzeć - zauważyła prof. Mlekodaj. - Pierwsi ludzie, którzy przyszli na tę ziemię, zaczęli ją oswajać. To oni nadali jej głębokie znaczenia, tworząc coś niezwykłego: topografię duchową i serdeczną. A przecież ktoś może tu przyjechać, potem spojrzeć wokół i powiedzieć: "Ale tu nic nie ma, tylko lasy i góry”. A dla nas to puste z pozoru miejsce okazuje się prawdziwym centrum świata! - dodała prof. Mlekodaj.

Jej zdaniem, współczesna cywilizacja rezygnuje z małych miejsc. - Wielkie galerie handlowe, lotniska czy restauracje McDonald’s to tzw. niemiejsca - przestrzenie bezduszne, które odbierają nam tożsamość. Trzeba się przed tym bronić. Musimy nieustannie stwarzać prawdziwe, żywe miejsca, opisywane właśnie także w naszych strofach - snuła swoją refleksję prof. Mlekodaj.

Potem już każdy z przybyłych poetów odczytał swoje strofy o miłości, różnych sytuacjach życia. Wśród artystów słowa byli: Wanda Szado-Kudasik, Beata Zalot, Teresa Zarycka, Julian Klamerus i Wojciech Ornacki. Między ich prezentacjami przygrywała kapela góralska Darka Muchy z Pyzówki. W Rogoźniku gościli również laureaci IV Otwartego Gminnego Konkursu Poetyckiego "Poezją zauroczeni". Wszystkim przysłuchiwał się m.in. ks. Andrzej Bukalski, proboszcz parafii w Rogoźniku.

Na VII Watrę Rogoźnicką dojechali przedstawiciele świata artystycznego z gminy Bobrowniki, która podpisała umowę partnerską z gminą Nowy Targ. Gmina Nowy Targ, Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Waksmundzie oraz Rada Sołecka Wsi Rogożnik wsparli finansowo organizację VII Watry Rogoźnickiej. K. Zubek podziękował również strażakom z OSP Rogoźnik za rozpalenie watry, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Rogoźnika za poczęstunek.