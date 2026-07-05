Artystów i publiczność powitał ks. Mirosław Kozina, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Nowym Targu. - Cieszę, że młodzi artyści przyjeżdżają do naszego kościoła, by podzielić się z nami swoimi talentami, a do tego nasz instrument spełnia ich oczekiwania - zaznaczył ks. Kozina.

Artyści wykonali m.in. utwór Mieczysława Surzyńskiego, Preludium Jana Podbielskiego. Sięgnęli też po dzieła Jana Sebastiana Bacha. Sylwetki organistów przedstawiła Katarzyna Kilanowicz. Przypomniała, że niedzielny koncert jest częścią obchodów 680-lecia stolicy Podhala, a jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu burmistrza miasta Grzegorza Watychy.

Michała Książka zwykle można usłyszeć w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, gdzie jest organistą. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w stolicy Małopolski, podobnie jak Hanna Zalewska. Artystka prywatnie jest córką dr hab. Witolda Zalewskiego, organisty w katedrze na Wawelu. Kilka tygodni temu wróciła z kilku koncertów w Ameryce Północnej. W Szkole Muzycznej w Nowym Targu prowadzi dla uczniów lekcje fortepianu.

Więcej o Hannie Zalewskiej napiszemy w jednym z najbliższych numerów "Gościa Krakowskiego".