Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Niedziela z klasyką

Nowy Targ. Niedziela z klasyką przejdź do galerii

Na jubileusz miasta  
Hanna Zalewska i Michał Książek zagrali na organach w nowotarskiej świątyni na Niwie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Hanna Zalewska i Michał Książek wystąpili na koncercie organowym w Kościele św. Brata Alberta w Nowym Targu w niedzielę 5 lipca. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów jubileuszu 680-lecia stolicy Podhala.

Jan Głąbiński

|

Dziś 16:51 GOSC.PL

dodane Dziś 16:51
aktualizacja Dziś 18:07

Artystów i publiczność powitał ks. Mirosław Kozina, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Nowym Targu. - Cieszę, że młodzi artyści przyjeżdżają do naszego kościoła, by podzielić się z nami swoimi talentami, a do tego nasz instrument spełnia ich oczekiwania - zaznaczył ks. Kozina.

Artyści wykonali m.in. utwór Mieczysława Surzyńskiego, Preludium Jana Podbielskiego. Sięgnęli też po dzieła Jana Sebastiana Bacha. Sylwetki organistów przedstawiła Katarzyna Kilanowicz. Przypomniała, że niedzielny koncert jest częścią obchodów 680-lecia stolicy Podhala, a jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu burmistrza miasta Grzegorza Watychy.

Michała Książka zwykle można usłyszeć w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, gdzie jest organistą. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w stolicy Małopolski, podobnie jak Hanna Zalewska. Artystka prywatnie jest córką dr hab. Witolda Zalewskiego, organisty w katedrze na Wawelu. Kilka tygodni temu wróciła z kilku koncertów w Ameryce Północnej. W Szkole Muzycznej w Nowym Targu prowadzi dla uczniów lekcje fortepianu.

Więcej o Hannie Zalewskiej napiszemy w jednym z najbliższych numerów "Gościa Krakowskiego".

« 1 »
Na jubileusz miasta

Foto Gość DODANE Dziś 16:59 AKTUALIZACJA Dziś 18:05

Na jubileusz miasta

​W ramach obchodów 680-lecia Nowego Targu w tamtejszej parafii pw. św. Brata Alberta odbył się koncert organowy. Na instrumencie zagrali Hanna Zalewska i Michał Książek.  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 