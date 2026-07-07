Zakopane. XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego podkreśla znaczenie organizacji 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Wacława Geigera. – Jubileuszowa edycja to zaproszenie do świata, w którym dźwięk gra rolę najważniejszą - wypełniając przestrzeń wspaniałymi kompozycjami wielkich mistrzów – mówi Łukasz Filipowicz. - Każdy koncert to osobny świat: inne emocje, barwy i opowieści. Wspólnym mianownikiem pozostają najwyższa jakość artystyczna oraz niepowtarzalna atmosfera Zakopanego. To tutaj, w cieniu Tatr, muzyka organowa i kameralna odnajduje swój najpiękniejszy kontekst – dodaje prof. Witold Zalewski, dyrektor artystyczny Festiwalu.

Wszystkie koncerty poprowadzi Łukasz Lech, twórca niezliczonych programów telewizyjnych.

Uroczysta inauguracja Festiwalu z udziałem prof. Witolda Zalewskiego odbędzie się w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. W programie koncertu znajdą się utwory Bacha i Medelssohna. Początek o godz. 20. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.

Kolejny koncert zaplanowano na niedzielę 12 lipca o godz. 20 w kościele św. Krzyża. Z programem "Ave Maria woła cały świata” wystąpią: Ewa Biegas, Jakub Milewski, Adam Sobierajski, Katarzyna Starzycka (fortepian), Mieczysław Smyda (skrzypce). Z kolei 17 lipca również w kościele św. Krzyża o godz. 18 zagrają: Andreas Boltz (organy) i Ruth Schwachhöfer (skrzypce).

Ciekawie zapowiada się koncert plenerowy „Perły muzyki rozrywkowej” w sobotę 18 lipca o godz. 18 w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór, gdzie pojawią się soliści: Magdalena Tul , Dariusz Kordek, Mateusz Mijal, a także orkiestra kameralna pod kierownictwem Macieja Niecia. Drugi koncert plenerowy także w Czerwonym Dworze zaplanowano na sobotę 25 lipca na godz. 18. W programie "Od Wiednia do Budapesztu” wystąpią soliści: Grażyna Brodzińska, Ewelina Szybilska, Łukasz Gaj. Zaprezentuje się także orkiestra kameralna pod kierownictwem Mieczysława Smydy.

21 lipca o godz. 18 w kościele św. Krzyża z koncertem specjalnym wystąpi Jisung Kim. Natomiast 24 lipca o godz. 18 koncert odbędzie się także w kościele św. Krzyża. Przed publicznością wystąpi Eugenio Fagiani.

Dwa ostatnie koncerty zaplanowano na 31 lipca i 1 sierpnia. W kościele św. Krzyża 31 lipca o godz. 18 wystąpią: Victor Contreras (organy), Paulina Martini (sopran), Marek Pawełek (akompaniament). Na 1 sierpnia na godz. 17 przewidziano koncert jubileuszowy związany z obchodami 100-lecia śmierci Jana Kasprowicza. W Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie wystąpią Polifonika & Magda Lazar.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta w Zakopanem, a wsparcia udzielił samorząd Województwa Małopolskiego.