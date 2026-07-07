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Polska jest tam, gdzie są Polacy przejdź do galerii

 
W trakcie inauguracji kongresu wystąpił m.in. chór Wołyńskie Słowiki z Łucka. Grzegorz Kozakiewicz

Tak powiedział były ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł, przewodniczący Rady ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas otwarcia we wtorek 7 lipca w Muzeum Armii Krajowej Małopolskiego Kongresu Oświaty Polonijnej 2026. Kongres zorganizowali Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", a patronuje mu samorząd województwa małopolskiego.

gk

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7 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 7 lipca 2026
aktualizacja Dziś 09:25

Kiedy padło pytanie: "Kto na sali jest z (tu nazwa kraju)?", najwięcej rąk podniosło się na hasło "Ukraina". Ale i z innych krajów, praktycznie ze wszystkich kontynentów (może z wyjątkiem Antarktydy), przynajmniej jedna ręka górowała nad zebranymi. Australia, Litwa, Stany Zjednoczone, Białoruś, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia... długo by wymieniać.

Wszędzie tam żyją Polacy i wszystkim im potrzebna jest pomoc odległej ojczyzny w utrzymaniu tożsamości, zachowaniu świadomości narodowej i - przede wszystkim - języka. Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem "Razem budujemy przyszłość edukacji". Goście reprezentujący środowiska polonijne z Europy, Ameryki Północnej, Australii oraz wielu innych państw będą rozmawiać o wyzwaniach współczesnej edukacji, wymieniać doświadczenia i wypracowywać rozwiązania służące kolejnym pokoleniom Polonii. Odbędą się debaty i dyskusje, warsztaty metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, szkolenia dotyczące przygotowywania projektów edukacyjnych i - co niezmiernie istotne - zdobywania dotacji.

Pierwszy dzień wypełniła głównie część oficjalna z wystąpieniami organizatorów i zaproszonych gości, wśród których byli, oprócz wspomnianego na wstępie K. Radziwiłła, wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski i wicedyrektor Muzeum AK prof. Olgierd Grott.

Na przemowach się nie skończyło. Wystąpił także polski chór dziecięco-młodzieżowy z Łucka na Wołyniu - "Wołyńskie Słowiki".

Od środy 8 lipca rozpoczną się zaś sesje robocze, poświęcone konkretnym problemom. Kongres potrwa do 10 lipca.

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Małopolski Kongres Oświaty Polonijnej

Zdjęcie nie do użytku DODANE 07.07.2026 AKTUALIZACJA Dziś 09:25

Małopolski Kongres Oświaty Polonijnej

​7 lipca w krakowskim Muzeum Armii Krajowej rozpoczął się Małopolski Kongres Oświaty Polonijnej. Zorganizowali go Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", a patronuje mu samorząd województwa małopolskiego.  
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