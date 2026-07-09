Sylwetkę W. Czubernatowej przedstawiła w bardzo ciekawy sposób prof. Anna Mlekodaj, która jest pomysłodawczynią ludźmierskich Spotkań ze Słowem. - Wanda Czubernatowa była postacią niezwykle ciepłą, serdeczną, która miała szacunek do rodziców, w ogóle do drugiego człowieka. Potrafiła zaczarować słowem aktorów, kapłanów. Przyjaźniła się z ks. prof. Józefem Tischnerem - opowiadała prof. Mlekodaj. - Ale i pracowała w Milicji Obywatelskiej jako sekretarka. Oczywiście wyleciała stamtąd z wielkim hukiem, bo jednej z sióstr zakonnych wydała dowód osobisty, który miała przekazać właścicielce. A ta nie dotarła do urzędu, bo była chora - wspominała pani profesor.

Podczas 16. Spotkania ze Słowem ze sceny Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu wybrzmiały wybrane utwory poetyckie i fragmenty prozy W. Czubernatowej w interpretacji aktorów amatorów - w większości byli to górale z okolicznych miejscowości, na czele z Marcinem Kudasikiem z Nowego Targu. Było oczywiście śmiesznie, ale i nastrojowo.

Jak zawsze, oprawę muzyczną zapewnił zespół Podhalanie, a wszystkim za obecność i przygotowanie podziękowała Barbara Kwak, prezes ludźmierskiego oddziału Związku Podhalan. Aktorzy sprawili niespodziankę publiczności, gdyż na koniec rozdali widzom wybrane utwory W. Czubernatowej.

Wanda Czubernatowa zmarła w maju br. Pochodziła z Raby Wyżnej, była działaczką kultury, konferansjerką ogólnopolskich przeglądów oraz współzałożycielką Kabaretu "Truteń". Debiutowała na łamach polonijnego czasopisma "Tatrzański Orzeł", którego archiwum znajduje się w ludźmierskim instytucie. Była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w konkursach poetyckich. Jedna z anegdot mówi, że ks. prof. Tischner powiedział, iż poetka nie może brać już udziału w Konkursie Poezji Religijnej w Ludźmierzu, bo będzie go ciągle wygrywać. Duchowny zaproponował, by zasiadała zawsze w jury.

Za działalność kulturalną i społeczną została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga za całokształt twórczości, odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz Nagrodą Literacką im. Jana Pocka. Miała świetny kontakt z ludźmi, którzy współtworzyli przestrzeń kulturalną w Polsce po 1989 roku.