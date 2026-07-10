Kultura unikatowa, prosto z królewskiego dworu

Monika Łącka: "Czas i zegary w tańcu i balecie". Temat tegorocznej, już 27. edycji Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza zaskakuje, bo czas i zegar nie są czymś, co automatycznie kojarzy się widzom z tańcem i baletem…

Romana Agnel: A jednak powinny się kojarzyć! Taniec od wieków"dialoguje" bowiem z pojęciem czasu. Ruchy wskazówek zegara w różnych tempach są natchnieniem dla ruchu tanecznego (powstające w ten sposób linie są wzorem dla figur tanecznych), a o upływającym czasie możemy myśleć w rytmie różnych tańców. Nie bez powodu motyw przemijania odnajdujemy chociażby w baletach tworzonych w renesansie. Udowodni to program całego festiwalu - zarówno podczas różnych pokazów, jak i podczas spektakli nie zabraknie choreografii opartych właśnie na takich elementach, kierujących naszą uwagę m.in. na rytm i precyzję ruchu.

"Czary-zegary" to z kolei tytuł premierowego spektaklu, który Balet Cracovia Danza przygotowuje na wielki finał festiwalu. Uchylimy rąbka tajemnicy?

To przedstawienie Balet Cracovia Danza zaprezentuje w Teatrze Variete, 25 lipca o godz. 19.00 podczas uroczystej gali festiwalowej. Spektakl "Czary-zegary" nawiązuje do trwającego przez cały rok jubileuszu 20-lecia baletu, a podziwiając go przeniesiemy się nieco w czasie – na scenie zobaczymy bowiem suitę tańców barokowych inspirowaną "Ballet de Nuit" Jeana-Baptiste’a Lully’ego i zawierającą słynny Balet Godzin. Premiera powstaje we współpracy z Fundacją Ardente Sole i kompanią HeliosKine, a choreografię przygotowuje Pierre-François Dollé. Dodam jeszcze, iż ciekawym elementem widowiska będzie jego finał, nawiązujący do tykania zegara.

W czasie przeniesiemy się też podczas inauguracji festiwalu, a później również w trakcie wielu pokazów, które zabiorą nas na różne królewskie dwory, by każdy widz poczuł klimat minionych epok.

Na inaugurację festiwalu zapraszamy już za tydzień, 18 lipca, do Galerii Krakowskiej - od godz. 13 w jej wnętrzach odbędzie się festiwalowa parada, a później w planach są tam także warsztaty tańców dworskich oraz pokaz mody dworskiej. Na specjalnie wybudowanym wybiegu zaprezentujemy bogatą kolekcję kostiumów, które mamy w naszej garderobie i odtworzymy m.in. dwór Katarzyny Jagiellonki. Na scenie przed galerią zobaczymy z kolei pokazy w wykonaniu zespołów z Indii i z Polski. O godz. 20.00 Balet Cracovia Danza zaprezentuje zaś spektakl "Wesele w Ojcowie", czyli naszą interpretację pierwszego polskiego baletu narodowego, zachwycającą feerią barw i świateł, doskonałymi choreografiami opartymi na archiwalnych zapisach, muzyką oraz kostiumami. Ciekawymi propozycjami będą też Krakowski Bal Królewski, pokazy na Wawelu oraz wspólne tańczenie poloneza na Rynku Głównym.

Skoro podróżujemy w czasie, to przenieśmy się jeszcze do przełomu XX i XXI wieku. Pamięta Pani Dyrektor początki festiwalu, który do dziś do Krakowa przyciąga pasjonatów tańca dawnego z różnych stron świata?

Pamiętam, i to bardzo dobrze. Był rok 2000, Kraków był wówczas stolicą kultury Europy, a my rozpoczynaliśmy prezentowanie tańca dworskiego na dziedzińcu Wawelu. Miejsce było wyjątkowe i nieprzypadkowe, bo tym, co przygotowaliśmy, opowiadaliśmy o naszej tradycji, o dziedzictwie dworu wawelskiego. W kolejnych edycjach festiwalu w programie pojawił się taniec barokowy, a jeszcze później - taniec indyjski i ten pochodzący z wielu innych stron świata. Wszystko, co złożyło się na dotychczasowe edycje sprawiło, że festiwal bardzo mocno wpisał się w tradycję krakowską i dziś nikt już nie wyobraża sobie letnich tygodni w Krakowie bez tego wydarzenia.

Myślę też, że wielką siłą festiwalu są jego wierni uczestnicy, czyli osoby, które biorą w nim udział od pierwszej edycji i - tak jak Pani Dyrektor - świetnie pamiętają chociażby barwne korowody z Wawelu na Rynek Główny.

To prawda. Wspólnymi siłami udało nam się dojść do miejsca, w którym dziś jesteśmy i przetrwać wiele kryzysów oraz zawirowań, łącznie z pandemią i z faktem, że musieliśmy godzić nasze występy na Rynku Głównym ze Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r., z Tour de Polotne, czy z innymi wydarzeniami, które działy się równolegle. To jest wielki sukces, bo okazało się, że festiwal zaintrygował i wszczepił się w "historyczną tkankę Krakowa", dzięki czemu on wciąż trwa! Nie mam też wątpliwości, że turyści przyjeżdżają do Krakowa nie tylko po to, by oglądać zabytki, ale też po to, by przeżywać to, co kiedyś się zdarzyło. Widząc prezentacje tańców związanych z dworem dotykają kultury najbardziej wysublimowanej i wyrafinowanej. Czują, że to jest coś bardzo unikatowego.

Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na www.cracoviadanza.pl. Do tematu wrócimy za tydzień.