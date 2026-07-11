Instrumenty i skrzydła taty - poznajcie Hannę Zalewską

Jan Głąbiński: Pasję do grania na organach łączysz z pracą pedagoga w Szkole Muzycznej w Nowym Targu. Ilu uczniów masz pod swoją opieką?

Hanna Zofia Zalewska: W Szkole Muzycznej w Nowym Targu prowadzę klasę fortepianu obowiązkowego, do której uczęszcza 12 uczniów. Zdecydowana większość moich obowiązków to akompaniamenty, które polegają na wspieraniu małych dzieci podczas występów oraz w trakcie przygotowań do nich. Nasza praca to po prostu wspólne granie i ćwiczenie utworów o bardzo zróżnicowanym repertuarze. Wcześniej pracowałam w dwóch prywatnych szkołach muzycznych na terenie Krakowa. Główne zadania pedagogiczne pozostają takie same, aczkolwiek charakter tamtych placówek był trochę inny. Kraków i Nowy Targ bardzo się różnią, co naturalnie wpływa na podejście do nauczania i na samą atmosferę. Odkąd zaczęłam pracować w Nowym Targu, moje życie bardzo się zmieniło, stało się o wiele spokojniejsze. Uwielbiam atmosferę szkoły, w której uczę. Zostałam tutaj bardzo dobrze przyjęta.

Mam wrażenie, że polubiłaś chyba też samo miasto, które w tym roku świętuje jubileusz 680-lecia.

Zgadza się. Najbardziej cieszę się ze spacerowania nad rzeką, przyglądania się temu, co jest inne. Odkrywam ciągle nowe miejsce, choć nie bardzo jeszcze pamiętam nazwy konkretnych ulic i co gdzie się znajduje. Nowy Targ ma bardzo szczególne miejsce w moim sercu. Znalazłam się w dobrym miejscu i w dobrym czasie

Jesteś córką znanego polskiego artysty Witolda Zalewskiego, który jest pierwszym organistą w katedrze na Wawelu, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie. Jak to jest wzrastać u tak utalentowanej osoby?

Bardzo cieszę się, że miałam i dalej mam możliwość rozwijania się pod skrzydłami mojego taty. Na samym początku mojej drogi ta pomoc była niezwykle owocna. Teraz, z naturalnej kolei rzeczy, trochę się to zmieniło. Występujemy już razem i to jest wspaniałe, ponieważ nasza relacja stała się także relacją zawodową. Nie ma między nami żadnej rywalizacji. Zawsze się wspieramy, pracujemy ze sobą i pomagamy sobie nawzajem.

Nie tak dawno wróciliście ze wspólnych koncertów w Ameryce Północnej.

To było wyjątkowe tournée po Ameryce Północnej. Koncertowaliśmy w Nowym Jorku w Katedrze św. Patryka, w Chicago i w Toronto, w Timothy Eaton Memorial Church. Repertuar tych koncertów był mi niezwykle bliski, ponieważ jeden z wykonywanych utworów stanowił oś mojej pracy magisterskiej. Chodzi o kompozycję "Cortège et Litanie” Marcela Dupré. W swojej pracy magisterskiej opisywałam kwestię rejestracji - badałam, w jaki sposób ten utwór był oryginalnie rejestrowany na organach amerykańskich i jak przekłada się to na organy polskie, a dokładnie na instrument Dariusza Sycha w nowej bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Możliwość praktycznego przyjrzenia się temu w USA i Kanadzie była niesamowicie ciekawa. Poza tym potraktowałam to jako świetną okazję do ogrania się przed moim drugim recitalem magisterskim na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Utwór Marcela Dupré zagrasz też niebawem w katedrze w Gdańsku-Oliwie.

Mogę powiedzieć, że marzenia artystyczne powoli się spełniają, bo właśnie będę mogła zagrać na znanych organach w katedrze w Gdańsku -Oliwie swój ukochany utwór Marcela Dupré, o którym już wspominaliśmy. Dodam jednak, że choć na świecie jest mnóstwo pięknych katedr i instrumentów, to moim marzeniem nie jest granie w konkretnych, pojedynczych kościołach. Chcę mieć po prostu styczność z jak największą liczbą różnych instrumentów, poznawać je, porównywać między sobą i zbierać piękne wspomnienia. Każdy instrument jest na swój sposób wyjątkowy i nie ma dwóch takich samych.

Czym kierujesz się w swojej artystycznej karierze?

W życiu każdego artysty pojawiają się sukcesy i porażki, choć nie wiem do końca, czy to dobre określenia. Uważam, że porażki powinno się traktować po prostu jako cenne doświadczenia i możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Trzeba ciągle próbować i nigdy się nie poddawać. Droga artysty nie jest prosta - bywa raz pod górę, raz w dół, zupełnie jak drogi w Nowym Targ, mówiąc nieco żartobliwie. Najważniejsze to patrzeć przed siebie, nie przejmować się niepowodzeniami i zawsze pamiętać o swoim własnym, nadrzędnym celu.

Jakich rad udzieliłabyś poczatkującym muzykom?

W aspektach czysto praktycznych najważniejsza jest systematyczność. Nawet jeśli dziecko miałoby poświęcać na ćwiczenie mniej czasu, to ważne, aby codziennie dotykało instrumentu, obcowało z nim i bawiło się nim. Szczególnie na samym początku nauki istotne jest, aby gra nie kojarzyła się z przymusem, ale wypływała z czystej przyjemności.