Od 6 do 12 lipca krakowski klasztor dominikanów po raz 11. stał się miejscem spotkania osób z całej Polski i z zagranicy, które zanurzają się w liturgicznej tradycji Kościoła - przez śpiew, modlitwę i refleksję. Hasłem tegorocznych warsztatów są słowa "Nastała cisza".

- To dość przekorne słowa, ale tak naprawdę nie ma muzyki, a zwłaszcza muzyki liturgicznej, bez ciszy. To spotkanie jest też na to nastawione - żeby uświadomić sobie i doświadczyć, że muzyka w kościele rodzi się z ciszy i głębokiego doświadczenia wewnętrznego. Dlatego cisza w tym kontekście nie jest tylko brakiem dźwięku, ale przestrzenią realnego spotkania z Bogiem - wyjaśnia o. Dominik Jurczak OP, rekolekcjonista warsztatów.

O popularności i wartości Warsztatów Muzyki Niezwykłej świadczy wyjątkowa frekwencja - po zamknięciu zapisów na liście było ponad 400 osób, a także prawie 50 uczestników grupy anglojęzycznej i niemal 30 uczestników Warsztatów Celebracji Liturgicznej adresowanych do posługujących przy ołtarzu: ceremoniarzy, akolitów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i innych zainteresowanych.

- Jestem tu pierwszy raz. To fantastyczne uczucie widzieć tyle osób, którym zależy na pięknie liturgii. Nie mogę się doczekać, by spróbować przenieść doświadczenia z tych warsztatów na grunt parafialny - przyznał Bartek z Krakowa. - To moje szóste warsztaty i za każdym razem odkrywam coś wyjątkowego i nowego. I można tutaj spotkać wielu wartościowych ludzi - zarówno braci, jak i prowadzących oraz uczestników - dodał Jakub z Olsztyna.

Wśród prowadzących są m.in.: Jan Krutul (kompozytor i dyrygent), Urszula Rogala (kompozytorka), Bartosz Izbicki (muzykolog), dr hab. Susi Ferfoglia prof. UPJPII, prof. dr hab. Michał Sławecki (śpiew gregoriański), Andrij Szkrabiuk (śpiew bizantyjski), Marcin Wasilewski-Kruk (psałterzyści), Magdalena Szymąńska, Agnieszka Panas i Olga Maria Słowij (emisja głosu), Łucja Nowak i Anita PyNąckiewicz (dyrygowanie) oraz Krystian Neścior. Chór mistrzowski poprowadzi o. Dawid Kusz OP. Kapelanem warsztatów jest o. Dawid Kołodziejczyk OP.

Jak co roku organizatorzy zapewnili chętnym możliwość wzięcia udziału w punktach otwartych programu, odbywających się w bazylice Świętej Trójcy. Wśród nich były Msze św. i nieszpory, konferencje duchowe oraz pierwsza od dziesięcioleci w tym miejscu Msza święta w rycie dominikańskim, którą w czwartek odprawił o. Matthew Jarvis OP, przeor sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i św. Dominika (The Rosary Shrine) w Londynie. W niedzielę godz. 14:30 będzie można natomiast wziąć udział w koncercie wieńczącym wydarzenie.