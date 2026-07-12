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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Z Wawelu do Zakopanego. Witold Zalewski zainaugurował Festiwal Organowy

Z Wawelu do Zakopanego. Witold Zalewski zainaugurował Festiwal Organowy przejdź do galerii

Inauguracja Festiwalu Organowego pod Tatrami  
Na Krzeptówkach zagrał Witold Zalewski, pierwszy organista z Katedry na Wawelu i prof. Akademii Muzycznej w Krakowie.

Za nami pierwszy koncert 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem. W sobotni wieczór 11 lipca w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej wystąpił prof. Witold Zalewski.

Jan Głąbiński

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Dziś 10:10 GOSC.PL

dodane Dziś 10:10

Jubileuszową edycję festiwalu zainaugurował wyjątkowy recital organowy w wykonaniu prof. Witolda Zalewskiego – pomysłodawcy i wieloletniego dyrektora artystycznego wydarzenia. - To właśnie dzięki jego wizji i zaangażowaniu festiwal od ćwierćwiecza zajmuje ważne miejsce na muzycznej mapie regionu. Cieszy również fakt, że od dwóch lat profesor ponownie wspiera programowo część organową festiwalu, dzieląc się swoim doświadczeniem i artystyczną wrażliwością - zaznaczył Paweł Dziuban, sekretarz miasta Zakopane.

Artysta, który zainaugurował Festiwal jest pierwszym organistą w Katedrze na Wawelu i prof. Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego dokonania artystyczne przedstawił aktor Piotr Piecha. Witold Zalewski w ponadgodzinnym koncercie sięgnął po dzieła barokowe - Dietricha Buxtehudego i Johanna Sebastiana Bacha, romantyczne - Césara Francka i po twórczość wybitnych polskich kompozytorów: Feliksa Nowowiejskiego, Konstantego Gorskiego i Stefana Surzyńskiego.

Kolejny koncert zaplanowano na niedzielę 12 lipca o godz. 20 w kościele św. Krzyża. Z programem "Ave Maria woła cały świata” wystąpią: Ewa Biegas, Jakub Milewski, Adam Sobierajski, Katarzyna Starzycka (fortepian), Mieczysław Smyda (skrzypce). Z kolei 17 lipca również w kościele św. Krzyża o godz. 18 zagrają: Andreas Boltz (organy) i Ruth Schwachhöfer (skrzypce).

Koncerty będą się odbywać aż do 1 sierpnia, głownie w każdy wakacyjny weekend.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Urząd Miasta w Zakopanem, a wsparcia udzielił samorząd Województwa Małopolskiego. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. Organizatorzy dla publiczności przygotowali książeczkę informacyjną o Festiwalu, w której są informacje o wydarzeniu, m.in. repertuar każdego koncertu i notka biograficzna artystów.

 

 

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Inauguracja Festiwalu Organowego pod Tatrami

Foto Gość DODANE Dziś 09:56

Inauguracja Festiwalu Organowego pod Tatrami

​W sobotę 11 lipca o godz. 20 w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem odbył się inauguracyjny koncert 25. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Przed publicznością wystąpił prof. Akademii Muzycznej Witold Zalewski, pierwszy organista z Katedry Wawelskiej.  
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