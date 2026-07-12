Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Kraków. W intencji rodziców którzy utracili swoje dzieci

Kraków. W intencji rodziców którzy utracili swoje dzieci

 
Relikwie św. Jadwigi Królowej, która utraciła swe jedyne dziecko, królewnę Elżbietę Bonifację, w trzy tygodnie po jej narodzinach, są umieszczone obecnie w ołtarzu przed "Czarnym Krucyfiksem, wzierunkiem Jezusa przed którym wielokroć modliła się święta monarchini. Bogdan Gancarz

W poniedziałek 13 lipca, z okazji narodzin dla nieba królewny Elżbiety Bonifacji, zmarłej 13 lipca 1399 r. w trzecim tygodniu życia, o godz. 17.30 zostanie odprawiona w katedrze na Wawelu Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci.

bg

|

Dziś 12:10 GOSC.PL

dodane Dziś 12:10
aktualizacja Dziś 16:22

Elżbieta Bonifacja była pierwszą królewną z dynastii Jagiellonów, córką królowej Jadwigi Andegaweńskiej  (1373-1399) i króla Władysława Jagiełły (1362-1434). Jej ojcem chrzestnym był Papież Bonifacy IX. Elżbieta urodzona 22 czerwca 1399 r., była jedynym dzieckiem św. Jadwigi Królowej, która zmarła 17 lipca 1399 r., zaledwie w kilka dni po śmierci swej córki.

Na Mszę zapraszają siostry ze Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (zwane potocznie jadwiżankami wawelskim) oraz Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej. - Sodalicja została powołana w 1997 r., z inicjatywy bp. Wacława Świerzawskiego, założyciela jadwiżanek wawelskich jako kościelne stowarzyszenie osób świeckich. Angażujemy się z wewnętrznej potrzeby w szerzenie kultu św. Jadwigi, ale celem jest przede wszystkim rozwój duchowy, żeby kontynuować Jadwigowy model Marii i Marty, realizując go w życiu codziennym - mówi Ewa Jadach, przewodnicząca  sodalicji.

Msza św. w intencji rodziców którzy utracili swoje dzieci, odprawiana jest od kilkunastu lat w każdą kolejną rocznicę śmierci królewny Elżbiety Bonifacji, pochowanej w katedrze na Wawelu.

« 1 »

Polecane w subskrypcji

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 