Kraków. W intencji rodziców którzy utracili swoje dzieci

Elżbieta Bonifacja była pierwszą królewną z dynastii Jagiellonów, córką królowej Jadwigi Andegaweńskiej (1373-1399) i króla Władysława Jagiełły (1362-1434). Jej ojcem chrzestnym był Papież Bonifacy IX. Elżbieta urodzona 22 czerwca 1399 r., była jedynym dzieckiem św. Jadwigi Królowej, która zmarła 17 lipca 1399 r., zaledwie w kilka dni po śmierci swej córki.

Na Mszę zapraszają siostry ze Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (zwane potocznie jadwiżankami wawelskim) oraz Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej. - Sodalicja została powołana w 1997 r., z inicjatywy bp. Wacława Świerzawskiego, założyciela jadwiżanek wawelskich jako kościelne stowarzyszenie osób świeckich. Angażujemy się z wewnętrznej potrzeby w szerzenie kultu św. Jadwigi, ale celem jest przede wszystkim rozwój duchowy, żeby kontynuować Jadwigowy model Marii i Marty, realizując go w życiu codziennym - mówi Ewa Jadach, przewodnicząca sodalicji.

Msza św. w intencji rodziców którzy utracili swoje dzieci, odprawiana jest od kilkunastu lat w każdą kolejną rocznicę śmierci królewny Elżbiety Bonifacji, pochowanej w katedrze na Wawelu.