Przed czarnodunajecką publicznością wystąpił znakomity duet: Damian Sowa, który zasiadł za kontuarem organów, oraz Monika Grądkiewicz, grająca na oboju. Nad całością przedsięwzięcia i jego poziomem merytorycznym czuwał kierownik artystyczny festiwalu - dr hab. Witold Zalewski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Podczas koncertu publiczność usłyszała utwory m.in. Jana z Lublina oraz kompozycje Jana Podbielskiego i Jakuba Sowy. Nie zabrakło też kompozycji Jana Sebastiana Bacha.

"Od Wadowic, gdzie początek swój miał czas, płynie muzyka, co jednoczy nas” - to hasło, które towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Organowemu "Szlakiem Świętego Jana Pawła II - Patrona Małopolski”. - Jest to wyjątkowe wydarzenie, które poprzez muzykę organową łączy miejsca związane z życiem i posługą św. Jana Pawła II - od Wadowic, przez Kraków i Niegowić, aż po Nowy Targ, Zakopane i Stary Sącz - podkreśla prof. Witold Zalewski. W tych wszystkich wymienionych miejscowościach także odbędą się koncerty.

Festiwal odbywa się pod patronatem m.in.: metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia, Iwony Gibas (członka Zarządu Województwa Małopolskiego), ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały (rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Na wszystkie koncerty festiwalowe wstęp jest wolny.