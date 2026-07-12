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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Czarny Dunajec. Muzyczny hołd dla Jana Pawła II

Czarny Dunajec. Muzyczny hołd dla Jana Pawła II przejdź do galerii

Klasyczna niedziela  
Młodzi artyści w hołdzie dla Jana Pawła II. Jan Głąbiński /Foto Gość

Damian Sowa i Monika Grądkiewicz wystąpili w niedzielę 12 lipca w kościele Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Szlakiem Świętego Jana Pawła II - Patrona Małopolski".

Jan Głąbiński

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Dziś 13:17 GOSC.PL

dodane Dziś 13:17
aktualizacja Dziś 16:23

Przed czarnodunajecką publicznością wystąpił znakomity duet: Damian Sowa, który zasiadł za kontuarem organów, oraz Monika Grądkiewicz, grająca na oboju. Nad całością przedsięwzięcia i jego poziomem merytorycznym czuwał kierownik artystyczny festiwalu - dr hab. Witold Zalewski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Podczas koncertu publiczność usłyszała utwory m.in. Jana z Lublina oraz kompozycje Jana Podbielskiego i Jakuba Sowy. Nie zabrakło też kompozycji Jana Sebastiana Bacha.

"Od Wadowic, gdzie początek swój miał czas, płynie muzyka, co jednoczy nas” - to hasło, które towarzyszy I Międzynarodowemu Festiwalowi Organowemu "Szlakiem Świętego Jana Pawła II - Patrona Małopolski”. - Jest to wyjątkowe wydarzenie, które poprzez muzykę organową łączy miejsca związane z życiem i posługą św. Jana Pawła II - od Wadowic, przez Kraków i Niegowić, aż po Nowy Targ, Zakopane i Stary Sącz - podkreśla prof. Witold Zalewski. W tych wszystkich wymienionych miejscowościach także odbędą się koncerty.

Festiwal odbywa się pod patronatem m.in.: metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia, Iwony Gibas (członka Zarządu Województwa Małopolskiego), ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały (rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Na wszystkie koncerty festiwalowe wstęp jest wolny.

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Klasyczna niedziela

Foto Gość DODANE Dziś 13:21 AKTUALIZACJA Dziś 16:27

Klasyczna niedziela

W niedzielę 12 lipca mury Kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu wypełniły się dźwiękami klasycznej muzyki na koncercie zorganizowanym w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Szlakiem Świętego Jana Pawła II - Patrona Małopolski".  
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