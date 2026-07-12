Razem zbudujmy dach, który pomoże spełniać marzenia

Monika Łącka: African Music School, którą w RCA, a dokładnie w Bouar, wybudowałeś dzięki wsparciu Polaków, musiała powstać, by dzieciaki były bezpieczne, i aby już nigdy nie dostawały od rebeliantów broni do rąk. Ten cel udało się zrealizować, ale na tym nie koniec - chcesz, by Bouar stało się czymś w rodzaju centrum, z którego rozlegać się będzie wołanie o pokój na świecie.

O. Benedykt Pączka: I dlatego potrzebna jest tam nowoczesna, wielofunkcyjna sala koncertowo-sportowa, którą już budujemy, ale żeby została ukończona, znów prosimy Polaków o otwarcie serc na to dzieło. AMS już stało się miejscem, o jakim dzieci z RCA nawet nie marzyły. Tutaj nie tylko się uczą, czyli dostają swoją szansę na lepsze jutro, ale też mają miejsce, w którym mogą zjeść pożywny posiłek, w którym jest elektryczność, bieżąca woda zdatna do picia, i którym - po prostu - czują się bezpiecznie. Uczniowie AMS zrozumieli, że muzyka może być językiem wolności, a edukacja drogą do przyszłości, której wielu z nich nigdy wcześniej nie mogło sobie wyobrazić. Sala, która teraz jest naszym celem, będzie służyła uczniom i lokalnej społeczności, bo chcemy, aby odbywały się w niej zajęcia sportowe, koncerty i festiwale. To będzie nasza cegiełka do tego, by budować pokój w Afryce i na całym świecie.

Dach, który zwieńczył AMS, ufundował papież Franciszek, a pośredniczył w tym kard. Konrad Krajewski, który wtedy był papieskim jałmużnikiem. By udało się wykonać dach, który ma przykryć salę koncertowo-sportową, jałmużnikiem może zostać każdy z nas…

… i każda złotówka jest na wagę złota. Koszt dachu wyniesie bowiem ponad 800 tys. zł. Szukamy więc nie tylko ogromnej liczby darczyńców, który będą wspierać zbiórkę drobnymi wpłatami (na miarę swoich możliwości), ale też sponsorów, którzy zasilą ją większymi kwotami. Zbiórkę, którą prowadzi Fundacja AKEDA, można znaleźć na www.siepomaga.pl/dach-dla-dzieci. Można też kontaktować się z fundacją lub ze mną, pisząc wiadomość poprzez Messengera. Dach jest konieczny, by budowa sali mogła „iść do przodu”, a dopóki nie zabezpieczymy przed deszczem tego, co już udało się zrobić, nie da się ani kłaść posadzki, ani wstawiać okien.

By zachęcić Czytelników do wpłacania datków, warto powiedzieć, że najzdolniejsi uczniowie African Music School dostają swoją szansę na dalszą edukację i tam, gdzie jadą by się kształcić, są doceniani, a AMS jest już dobrze rozpoznawalną marką.

W Polsce uczyło się trzech uczniów AMS - we Wrocławiu Szkołę Muzyczną „Tony” ukończyli Gustave Houboutouni oraz Jordan Bendoioum. W Krakowie rok temu dyplom w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej obronił Hypolite Ballay, a w USA, w Bostonie, na prestiżowej uczelni Berklee College of Music, muzyczne skrzydła rozwija Sant Christoph Matara, który wszystkie egzaminy zdaje tam jeśli nie na 5,0, to na 4,9 i jest w czołówce najlepszych studentów. Od sierpnia w Polsce, w Warszawie, u rodziny, która zgodziła się otworzyć przed nami swój dom, będzie mieszkał nasz kolejny uczeń - ma zaledwie 12 lat, ale już teraz widać, że ma wielki muzyczny talent. Skoro więc dostał się do szkoły „Komeda”, trzeba wykorzystać tę szansę. Dodam jeszcze, że wszyscy, którzy dostają możliwość wyjazdu z RCA, podpisują umowę z AMS, że po ukończeniu nauki wracają do Afryki i rozpoczynają pracę na African Music School, ucząc inne dzieci muzyki. To ma wielki sens!

Do tematu wrócimy niebawem w papierowym wydaniu "Gościa Krakowskiego".