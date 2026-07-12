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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Sposób na udane wakacje. Pociąg pod parą

Sposób na udane wakacje. Pociąg pod parą przejdź do galerii

Pociągiem retro między Chabówką a Jordanową  
Pociągiem retro można dojechać na stację do Jordanowa. Jan Głąbiński /Foto Gość

Blisko 80-letni parowóz Tkt-191, spalający 5 ton węgla i ciągnący wagony retro między Rabką-Zaryte a Jordanowem - takim wyjątkowym pociągiem można pojechać w każdą wakacyjną niedzielę.

Jan Głąbiński

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Dziś 19:08 GOSC.PL

dodane Dziś 19:08

Skansen Kolejowy w Chabówce przywraca do świetności dawne parowozy, ale jeszcze organizuje nimi przejazdy. W trwające wakacje możemy z nich skorzystać w każdą lipcową i sierpniową niedzielę. Pierwszy kurs jest o godz. 10, drugi o godz. 13. Zabytkowy parowóz zawsze pokonuje taką samą trasę. Najpierw wyjeżdża ze stacji w skansenie, potem przejeżdża na stację kolejową w Chabówce, następnie kieruje się do Rabki-Zdroju i Rabki Zaryte. Następnie skład wraca do Rabki i udaje się do Jordanowa.

Bilety na przejazd można nabyć u konduktora. Nie tylko sam parowóz jest ciekawy, ale też wagony, które są do niego doczepione. Jeden z nich jest klasy 3, której już nie ma kolei.

Z przejazdów pociągiem retro będzie można skorzystać do końca wakacji. To niewątpliwie ciekawa atrakcja turystyczna i okazja do przypomnienia sobie jak dawniej wyglądało przemieszczanie się po regionie.

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Pociągiem retro między Chabówką a Jordanową

Foto Gość DODANE Dziś 19:16

Pociągiem retro między Chabówką a Jordanową

​Na trasie Chabówka - Rabka Zaryte i Rabka Zaryte - Jordanowa można w każdą wakacyjną niedzielę przejechać się pociągiem retro, który spala aż 5 ton węgla!  
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