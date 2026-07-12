Skansen Kolejowy w Chabówce przywraca do świetności dawne parowozy, ale jeszcze organizuje nimi przejazdy. W trwające wakacje możemy z nich skorzystać w każdą lipcową i sierpniową niedzielę. Pierwszy kurs jest o godz. 10, drugi o godz. 13. Zabytkowy parowóz zawsze pokonuje taką samą trasę. Najpierw wyjeżdża ze stacji w skansenie, potem przejeżdża na stację kolejową w Chabówce, następnie kieruje się do Rabki-Zdroju i Rabki Zaryte. Następnie skład wraca do Rabki i udaje się do Jordanowa.

Bilety na przejazd można nabyć u konduktora. Nie tylko sam parowóz jest ciekawy, ale też wagony, które są do niego doczepione. Jeden z nich jest klasy 3, której już nie ma kolei.

Z przejazdów pociągiem retro będzie można skorzystać do końca wakacji. To niewątpliwie ciekawa atrakcja turystyczna i okazja do przypomnienia sobie jak dawniej wyglądało przemieszczanie się po regionie.