Do rozpoczęcia rowerowej pielgrzymki do La Salette zostało 10 dni

Droga znów nie będzie łatwa - w zaledwie 10 dni 10-osobowa grupa musi pokonać aż 1800 km, w tym sporo wymagających górskich podjazdów, godnych uczestników największych kolarskich wyścigów świata. Co ważne, śmiałkowie z Bodzanowa kolejny raz pojadą bez samochodu technicznego i całe wyposażenie będą wieźć na swoich rowerach.

- Pierwszego dnia musimy przejechać 135 km do Cieszyna, by opuścić granice Polski. Później trasa powiedzie nas przez Czechy, Austrię, Bawarię i Szwajcarię, gdzie dzienne dystanse w górzystym terenie będą sięgać nawet 190 km. Najtrudniejszym etapem będzie przedostatni dzień we Francji, gdzie zmierzymy się z podjazdem do miejscowości Corps. Tam czekają nas przewyższenia rzędu 2000 m! Finałowy odcinek to z kolei legendarna wspinaczka z Corps do Sanktuarium La Salette, kończąca się na wysokości 1800 m n.p.m. - opowiada ks. Marcin Napora, pomysłodawca Rowerowych ŚDM.

Przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2023 r., pracując jeszcze w parafii w Czarnym Dunajcu, zaproponował dwóm lektorom, by na spotkanie z Ojcem Świętym pojechali do Portugalii nie autokarem, ale na dwóch kółkach. Cel został osiągnięty. Gdy ten młody kapłan zamienił podhalańską parafię na podkrakowską, na dzień dobry zapowiedział, że chce kontynuować ideę rowerowych pielgrzymek, i że w wakacje 2024 r. również planuje spotkać się z papieżem Franciszkiem. Do Wiecznego Miasta pojechało z nim wtedy 11 śmiałków - wspólnie w 10 dni pokonali ponad 1600 km i 16 tys. m przewyższeń, by dotrzeć na Plac św. Piotra i uścisnąć Franciszkowi dłoń. Rok temu do Konstantynopola (czyli do Stambułu) z ks. Marcinem pojechało 6 osób - wszyscy pokonali 1700 km i 14 tys. m przewyższeń, by duchowe akumulatory naładować w kolebce wschodniego chrześcijaństwa i dawnej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego. Po powrocie do Polski mówili zgodnie, że wspólnymi siłami dokonali czegoś niezwykłego i niespotykanego, i że nie była to dla nich tylko i wyłącznie ekstremalna przygoda, ale nade wszystko duchowa podróż, także w głąb samego siebie. W najtrudniejszych momentach do celu niosły ich bowiem intencje. Ogłosili też, że celem kolejnej rowerowej wyprawy - 4. odsłony Rowerowych ŚDM - będzie sanktuarium znajdujące się pośród szczytów Alp francuskich.

- La Salette wybraliśmy nieprzypadkowo. 19 września minie 180 lat, odkąd Matka Boża objawiła się dwójce dzieci, pastuszkom Melanii Calvat i Maksyminowi Girard. Jadąc do Francji, chcemy przypomnieć, o co Maryja, Płacząca Pani, prosiła w tym malowniczo położnym miejscu - wyjaśnia ks. Marcin.

Na trasie sprawdza się zasada "ora et labora", czyli "módl się i pracuj". Słowo "pracuj" oznacza trud jazdy na rowerze nawet przez 10 godzin dziennie. Archiwum ks. Marcina Napory

Tym razem pojedzie z nim 9 osób. Wszyscy mają świadomość, że aby dotrzeć do sanktuarium, będą musieli pokonać mnóstwo trudnych, górskich przewyższeń oraz swoje słabości, i że każdy kolejny dzień będzie wielkim wyzwaniem. Właśnie dlatego cała ekipa nie tylko nieustannie kompletuje niezbędny sprzęt i trenuje w każdej wolnej chwili, ale nade wszystko... modli się. - Doświadczenie poprzednich wypraw pokazuje, że w pewnym momencie każdy może mieć kryzys, na który musimy szybko reagować. By łatwiej nam to wszystko przychodziło, łączymy niebo z ziemią, praktykując zasadę ora et labora, czyli "módl się i pracuj". Modlitwy jest dużo, każdego dnia, zwłaszcza że wszyscy wieziemy w sercach ważną dla nas intencję, dla której ofiarowujemy nasz trud - zaznacza ks. Napora, a Wojtek, jeden z uczestników, dodaje, że dotychczasowe Rowerowe ŚDM stały się dla niego okazją do pogłębiania relacji z Bogiem. - Choć skupienie podczas jazdy na tym, co dzieje się na szosie jest konieczne, to jednocześnie nauczyłem się koncentrować na tym, co oddaję Bogu, zwłaszcza że później widzę efekty tego fizyczno-duchowego wysiłku - zaznacza Wojtek. Z ks. Marcinem był już w Rzymie i w Stambule. - Nie da się ukryć, że te wyprawy były jednymi z najtrudniejszych tygodni w moim życiu, ale nie bez powodu chcę znów jechać. Cieszę się, że zobaczę kolejne miejsca, w których jeszcze nie byłem, ale najważniejszy jest aspekt duchowy tego, co robimy. Bo gdy się jedzie na rowerze nawet 10 godzin dziennie, to jest dużo czasu na modlitwę i na rozmyślanie nad ważnymi sprawami - przekonuje Wojtek.

Częścią treningów, a wręcz testem przygotowującym do pielgrzymki na dwóch kółkach były najpierw (pod koniec czerwca) wyprawa do górzystej Słowenii, a ostatnio pielgrzymka do Santiago de Compostela, której część (100 km) została pokonana pieszo. - W drogę do La Salette wyruszymy 26 lipca, po Mszy św. o godz. 9. W kościele w Bodzanowie będzie jej przewodniczył prowincjał generalny saletynów w Polsce. Wybraliśmy najkrótszą możliwą drogę i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jechać będziemy 10 dni. Ewentualnie - gdyby wydarzyło się coś niespodziewanego - trasa wydłuży się do 11 dni - mówi ks. Marcin. Jak dodaje, wszystkie dotychczasowe wyprawy w ramach Rowerowych ŚDM pokazały mu, że nie chodzi w nich ani o świetną umiejętność jazdy na rowerze (choć to sprawa bardzo ważna), ani o wytrzymałość, ale o mocną psychikę oraz o wytrwałość, która pomaga podnieść się nawet wtedy, gdy jest ciężko, i walczyć o osiągnięcie celu. - Tę wytrwałość wzmacnia w nas uczestnictwo w codziennej Mszy św., a ja cieszę się, że moi rowerzyści potrafią patrzeć na wyprawę nie tylko przez pryzmat ogromnego wysiłku fizycznego, jaki trzeba z siebie wykrzesać. Oni widzą w tym wszystkim wartość duchową i szkołę kształtowania charakteru. Obserwujemy również, że za każdym razem niesie nas i nasza modlitwa, i modlitwa ludzi, którzy nam ją obiecali - podkreśla ks. Marcin.

O tę modlitwę prosi więc i tym razem, bo duchowe zaplecze na pewno będzie potrzebne każdego dnia. Konieczne są również noclegi, dlatego jeśli ktoś z naszych Czytelników zechce pomóc w ich organizacji, to wdzięczność rowerzystów będzie wielka. - Nie chodzi nam o hotele, bo trudno byłoby je rezerwować - wystarczy pole, na którym rozbijemy namioty, byśmy po każdym dniu mieli miejsce na spokojny sen i na regenerację. Szukamy więc dobrych ludzi i ufamy, że na trasie nie brakuje Polaków, którzy mogą nas przyjąć albo znają kogoś, kto zechce nam pomóc w "jeździe na wiarę" - apeluje ks. Marcin.

Każdy, kto chce odpowiedzieć na tę prośbę, może dzwonić pod numer: 788 615 554 lub pisać na adres: marcin.napora1@wp.pl.