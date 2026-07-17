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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Ludźmierz. Poetyckie "W drodze" Zofii Truty

Ludźmierz. Poetyckie "W drodze" Zofii Truty przejdź do galerii

Promocja książki Zofii Truty  
Długa kolejka ustawiła się do autorki, by ta złożyła autograf na dopiero co kupionym egzemplarzu. Jan Głąbiński /Foto Gość

"Wiersze zebrane. W drodze z Bachledówki do Ludźmierza" - to tytuł książki podhalańskiej poetki Zofii Truty, autorki m.in. oratorium bachledowiańskiego "Równoj ku górze". Spotkanie z artystką słowa odbyło w czwartek 16 lipca w Sali im. ks. prał. Tadeusza Juchasa w Domu Pielgrzyma "Pod Tęczą" w Ludźmierzu.

Jan Głąbiński

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Dziś 01:35 GOSC.PL

dodane Dziś 01:35
aktualizacja Dziś 10:33

Podczas spotkania ludźmierski kustosz ks. Maciej Ścibor serdecznie dziękował za wierną i wieloletnią współpracę poetki z sanktuarium w Ludźmierzu, zapoczątkowaną 40 lat temu jeszcze przez ówczesnego i nieżyjącego już kustosza ks. prał. Juchasa. - Zdrowaś bądź, Maryjo... - to znamienne słowa, kierowane do Matki Syna Bożego, którymi ludźmierskie sanktuarium Gaździny Podhala rozpoczyna i kończy każdy dzień, modląc się anielskim pozdrowieniem podczas odsłonięcia i zasłonięcia figury Ludźmierskiej Pani. Pozdrowienie to zostało umiejętnie wplecione przez panią Zofię Truty w pieśni, którymi ludźmierscy parafianie i pielgrzymi wzywają opieki Królowej Podhala - podkreślił ks. Ścibor.

Ludźmierski kustosz zaznaczył, że poezja zebrana w publikacji Z. Truty jest głęboką modlitwą, która na stałe wpisała się w atmosferę podhalańskiego sanktuarium. - Już od kilkudziesięciu lat wiersze pani Zofii wzbogacają ludźmierskie uroczystości. Wybrzmiewały nie tylko w czasie odpustów, ale także i innych znaczących wydarzeń. Zawarte w nich przesłanie było kierowane do wielu pasterzy, nawiedzających nasze sanktuarium, w tym także do św. Jana Pawła II - dodał.

Sylwetkę poetki przedstawiła prof. Anna Mlekodaj, która była redaktorem prowadzącym publikację. - Pani Zofia urodziła się w Cichem, swoją karierę zawodową związała ze szkołą w Czerwiennem Górnem. Ukończyła wyższe studia w Krakowie. W pewnym momencie życia powzięła jednak wspólnie z mężem decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Tam, w bardzo dalekiej od Podhala Kalifornii, rodzina stworzyła swój nowy dom. Z pewnością nowe miejsce życia wpłynęło na wiele jego aspektów i odmieniło je w zasadniczy sposób, lecz jedno pozostało niezmienne - przywiązanie do Podhala, do ojczystych stron, do tego wszystkiego, co złożyło się na mocny fundament życia całej rodziny. A jego kamieniem węgielnym była i jest wiara - zaznaczyła profesor.

Zwieńczeniem twórczości Z. Truty było znane w całej Polsce oratorium bachledowiańskie "Równoj ku górze”. Sama poetka traktuje je jako swoje najważniejsze dzieło, a zarazem największe wyróżnienie. Oratorium stało się góralskim hołdem złożonym Jasnogórskiej Pani, a także obu duchowym przywódcom Polaków - św. Janowi Pawłowi II oraz bł. Stefanowi Wyszyńskiemu. - Swoją obecnością na zawsze wpisali się oni w historię Czerwiennego i samej Bachledówki, wzgórza, które z Bożej woli zostało poświęcone Maryi. Oratorium jest wyrazem wdzięczności za ten dar, ale też i osobistej dumy poetki z faktu, że duchowe dziedzictwo tego miejsca stało się częścią także jej własnego życiowego doświadczenia. Doświadczenia, które uformowało i pogłębiło jej religijność - dodała prof. Mlekodaj.

O swojej religijności mówiła też sama poetka. - Mówi się, że dzieciństwo to fundament człowieczeństwa - i tak właśnie było w moim domu. Moi rodzice bardzo się kochali. Choć skończyli zaledwie cztery klasy szkoły powszechnej, byli niezwykle bogaci w wierze. To oni kształtowali nas w miłości do Boga i opowiadali nam w domu prawdziwą historię Polski, której w ówczesnej szkole nie można było uczyć - wspominała ze wzruszeniem Z. Truty. Poetka pamięta też dobrze pierwszy okres swojej twórczości, kiedy współpracowała z ks. Adamem Spólnikiem, wikarym w parafii w Cichem-Miętustwie. - Poprosił mnie o pracę z młodzieżą, o pielęgnowanie tradycji góralskiej. Wystawiliśmy przedstawienie "Papież i góry”, które zagraliśmy nawet na krakowskich Błoniach przed Mszą św. z Janem Pawłem II - wspominała poetka.

Przyznała, że w tworzeniu wierszy o tematyce religijnej zawsze zastanawia się, czy potrafi to wszystko wystarczająco głęboko wyrazić. - Zawsze sobie powtarzam jedno - że tym trzeba po prostu żyć. Trzeba żyć wiarą, aby móc przekazać ją następnym pokoleniom - zarówno w chwilach dobrych i pięknych, jak i w tych boleśnie trudnych - dodała Z. Truty. Podzieliła się też swoimi spostrzeżeniami o podejściu do wiary we współczesnym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. - Wiara ma teraz nieco inny wymiar. Mam wrażenie, że jak coś się poluzuje, to to nie daje potem szczęścia ani pokoju. Obserwuję, że wielu młodych ludzi dzisiaj autentycznie szuka prawdy i sami do niej dochodzą. Na amerykańskich uczelniach powstają wspaniałe organizacje, które przybliżają studentów do Jezusa. Nawet w takich miejscach, jak Los Angeles czy San Francisco, tamtejsze seminaria duchowne znowu zaczynają się zapełniać młodymi ludźmi szukającymi Boga - mówiła z radością Z. Truty.

Wydania publikacji gratulowali pani Zofii m.in. podhalańscy samorządowcy na czele z burmistrzem Czarnego Dunajca Marcinem Ratułowskim i wójtem gminy Nowy Targ Wiesławem Parzygnatem. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele powiatu nowotarskiego, członkowie oddziałów Związku Podhalan z Ludźmierza, Czerwiennego, Cichego-Miętustwa. Wyrazy uznania artystce złożył także Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu i jednocześnie kierownik Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. Poinformował ponadto, że oratorium "Równoj ku górze" będzie można zobaczyć pod koniec listopada w Lublinie.

Nie zabrakło też dźwięków kapeli regionalnej, a góralki w strojach podhalańskich zaśpiewały kilka pieśni ułożonych przez Z. Truty. Całe spotkanie poprowadziły Renata Lipkowska i Justyna Truty. W spotkaniu wzięli udział kapłani i siostry zakonne pracujące w Ludźmierzu, a także paulin o. Piotr Polek, proboszcz i kustosz sanktuarium na Bachledówce. Dojechali także poeci z Podhala, m.in. Wanda Szado-Kudasikowa z Nowego Targu.

Artystka na zakończenie spotkania przez długi czas podpisywała swoją książkę. O dedykację poprosił ją m.in. Jan Mrowca, kiedyś jej uczeń z Czerwiennego, a obecnie przedsiębiorca i filantrop. To właśnie on wpadł na pomysł stworzenia oratorium "Równoj ku górze”.

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Promocja książki Zofii Truty

Foto Gość DODANE Dziś 01:40 AKTUALIZACJA Dziś 10:36

Promocja książki Zofii Truty

​"Wiersze zebrane. W drodze z Bachledówki do Ludźmierza" - to tytuł książki Zofii Truty, której promocja odbyła się w czwartek 16 lipca w Ludźmierzu.  
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