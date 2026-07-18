Paradę tancerzy poprowadził Stańczyk, który dawał z siebie wszystko - uwagę robiących zakupy lub tylko przechodzących przez Galerię Krakowską przyciągał podskokami i znienacka wykonywanymi gwiazdami. Do tego jeszcze zaglądał do butików, zabawnie zaczepiał mijane osoby, a nawet… klękał przed zdumionymi dziećmi. Wszystko po to, by ogłosić wszem i wobec, że rozpoczęło się coroczne święto tańców minionych epok i że przez najbliższy tydzień to właśnie taniec rządzić będzie Krakowem. Efekt zaskoczenia Stańczyk miał gwarantowany. Większość osób zatrzymywała się nie tylko po to, by zrobić zdjęcie czy też krótki filmik, ale też po to, by dopytać, o co tu chodzi. W odpowiedzi każdy zainteresowany dostawał folder opowiadający o festiwalu.

Po chwili przerwy rozpoczęły się warsztaty tańca dawnego prowadzone przez Dariusza Brojka oraz tancerzy Baletu Cracovia Danza i zespołu Capella Antiqua Bialostociensis. Co bardziej odważni klienci galerii decydowali się zostawić na kilka chwil zakupy i inne sprawy, bo taka okazja, by pod okiem profesjonalistów i przy dźwiękach dawnej muzyki poćwiczyć kroki tańców sprzed wieków, prędko się pewnie nie powtórzy. Ci bardziej nieśmiali woleli tylko robić zdjęcia i przyglądać się temu, co się dzieje - czy to stojąc przy balkonach na wyższych piętrach, czy to jadąc ruchomymi schodami. - Mamo, chodź, zatańczymy - zachęcały dzieci, choć nie zawsze skutecznie. - Tacy piękni tancerze w tych wszystkich pięknych strojach, w takim miejscu jak galeria handlowa… super pomysł. O Balecie Cracovia Danza słyszałam i czytałam, wiem, że istnieje już 20 lat, ale jakoś nigdy wcześniej nie widziałam tancerzy w akcji. A dziś się okazało, że to oni przyszli do mnie i spotkaliśmy się na zakupach - żartowała jedna z mam.

Trzecią częścią inauguracji festiwalu był zaś pokaz mody "Dworska przez wieki", który zaprosił widzów na podróż w czasie - od Polski średniowiecznej do współczesności, z dodatkiem dworskiej mody rodem z Indii. Prezentowane na tym niecodziennym wybiegu kostiumy pochodzące z garderoby baletu po prostu olśniewały, a największe wrażenie zrobił bez wątpienia dwór Katarzyny Jagiellonki.

Późniejszym popołudniem, na scenie przed Galerią Krakowską, można było także zobaczyć pokazy tańca indyjskiego kathak (w wykonaniu zespołu "Sanskriti Alaknanda") oraz pokaz "Rajski ogród Szekspira" przygotowany przez Capellę Antiqua Bialostociensis. Za kilka chwil, o godz. 20, widzowie zobaczą natomiast barwne przedstawienie "Wesele w Ojcowie".

- Bardzo się cieszę, że możemy być tutaj, czyli w Galerii Krakowskiej, i prezentować się w tak ciekawszy sposób. Nie mam wątpliwości, że da się połączyć dawną kulturę ze współczesnością i że owocem takiego programu jest krzewienie wspaniałego dziedzictwa tańców dawnych, pokazywanie, że on może zaistnieć w każdej przestrzeni - komentuje Romana Agnel, szefowa Baletu Cracovia Danza i dyrektor artystyczna festiwalu.

Od poniedziałku 20 lipca trwać będą z kolei będą warsztaty - zarówno dla amatorów (dla dzieci i młodzieży, i są to warsztaty otwarte, na które można się zapisać nawet tego samego dnia), jak i warsztaty zamknięte, masterclass. Przyszły weekend wypełnią zaś atrakcje finału festiwalu (któremu towarzyszy hasło "Czas i zegary w tańcu i balecie”), podzielone na kilka części. Nie sposób przegapić zwłaszcza gali festiwalowej, która w sobotni wieczór, 25 lipca o godz. 19 odbędzie się w Teatrze Variete. Zobaczymy tam zarówno pokazy zespołów biorących udział w warsztatach, jak i premierowy spektakl baletu "Czary-Zegary". Część tego przedstawienia jest już dopięta na ostatni guzik, a część dopiero będzie dopracowywana, właśnie podczas warsztatów. Co ważne, spektakl nawiązuje do trwającego przez cały rok jubileuszu 20-lecia baletu, a podziwiając go, przeniesiemy się w czasie zarówno do epoki renesansu, jak i baroku.

Warto także w niedzielę 26 lipca pojawić się na Wawelu (gdzie zaplanowano część pokazów) i na Rynku Głównym, gdzie odbędzie się spektakl "Alla Polacca", a po nim Romana Agnel zaprosi wszystkich do wspólnego poloneza.

- Dla mnie to jest wielka radość, że festiwal jest wydarzeniem, w którym bierze udział tyle różnych osób wielu narodowości. To dowodzi, że choć bazujemy na europejskiej tradycji dworskiej, to jednak udaje się prezentować również treści uniwersalne, wychodzące na cały świat - zauważa Romana Agnel i zaprasza do włączenia w festiwalowy program (szczegóły na www.cracoviadanza.pl/festiwal/edycja-2026).

Dla naszych czytelników Balet Cracovia Danza przygotował podwójne zaproszenie na galę festiwalową do Teatru Variete. By je dostać, trzeba do środy 22 lipca do północy napisać do nas na adres krakow@gosc.pl. W treści maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Prosimy również o odpowiedź na pytanie, w jakich krajach Romana Agnel zgłębiała tajniki dawnej kultury dworskiej i jak nazywał się pierwszy zespół, który założyła w Krakowie (później przekształcił się on w Balet Cracovia Danza).

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