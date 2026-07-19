Koncert odbył się w dość nietypowym miejscu, bo na scenę plenerową zaaranżowano... garaż przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Przed publicznością wystąpili zdolni uczestnicy projektów - zarówno dzieci, jak i dorośli - którzy zaśpiewali razem z prowadzącymi ich artystami Piotrem Pawlickim oraz Martyną Kasprzycką. - To niezwykły dar móc śpiewać w tym właśnie miejscu, móc spotkać tylu uzdolnionych górali. Mam nadzieję, że naszą muzykę słychać dobrze po całej okolicy. A ten widok na Tatry z tego miejsca jest czymś wszechmocnym - mówił P. Pawlicki.

Podczas koncertu można było usłyszeć wiele pieśni, jakie śpiewa się na uwielbieniach, ale też gospelowe interpretacje znanych utworów, m.in. "Stand by Me”. Występujący na scenie zrobili też wielką niespodziankę publiczności, kiedy do jednego z utworów gospel dodali góralski pieśń pt. "Góry nase, góry".

Na pomysł przeprowadzenia warsztatów gospel pod Tatrami wpadła Małgorzata Karpiel-Bzdyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. - Zawsze myślałam o takich zajęciach w naszej gminie. W realizacji pomogły przypadek i spotkanie z dyrygentem Piotrem Pawlickim, który idealnie zrozumiał naszą wizję gospelową pod Tatrami - dodaje M. Karpiel-Bzdyk.

W warsztatów organizowanych przez GOKR chodziło głównie o aktywizację dzieci z gminy, które często spędzają wakacje w domach. Projekt ma pokazać najmłodszym, że czas wolny można spędzić kreatywnie, z dala od ekranów telefonów komórkowych.

Tegoroczna edycja różniła się od poprzedniej dzięki zewnętrznej dotacji. Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Dzięki temu udział w warsztatach był bezpłatny. Organizatorzy zapewnili uczestnikom transport, pełne wyżywienie oraz czas na rekreację i odpoczynek po bardzo intensywnych, trzydniowych próbach.