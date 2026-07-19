Pierwsze kilometry szlaku pielgrzymkowego pątnicy przejechali z Zakopanego, po krótkiej modlitwie przy Kościele Świętego Krzyża. Ich następnym przystankiem był Ludźmierz, gdzie rowerzyści wzięli udział w Mszy św. w bazylice mniejszej i pomodlili się przed figurą św. Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym. Modlitwie przewodniczył ks. Tadeusz Skupień, wieloletni rowerowy pielgrzym. - W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło "W tandemie z Jezusem”. Jak wiemy, tandem to rower z dwoma miejscami. Mówiąc symbolicznie, nie sadzajmy Jezusa za nami, ale na pierwszym miejscu. On ma nam przerzucać przerzutki, hamować, kiedy wchodzimy w zakręt. To najlepszy przewodnik na wszelkie trudy życiowe i pielgrzymkowe - mówił ks. Skupień.

W tym roku głównym kapelanem pielgrzymkowym będzie ks. Józef Milan, proboszcz spod krakowskich Mogilan. Razem z nim pątnikom będą towarzyszyć ks. Marcin Maciążka rodem z małopolskiego Jordanowa, ks. Jarosław Czepczyński, wikariusz z parafii w Gdańsku-Chełmie oraz brat zakonny Jan.

Szczególnym pielgrzymem wśród pątników jest karmelitanka s. Margita, która pracuje koło Białegostoku, a pochodzi z Łotwy. - Jestem zapalonym sportowcem, skończyłam przed wstąpieniem do zakonu Akademię Wychowania Fizycznego. Trenowałam różne dyscypliny. Teraz przyszedł czas na rower - mówiła z wielką radością karmelitanka. Siostra na habit założyła specjalną koszulkę z logo, trasą i hasłem pielgrzymki. - Nie boję się, że habit dostanie się do szprych. Ćwiczyłam przejazdy z Gdańska na Hel i z powrotem. Zresztą najważniejsze są intencje na moim bagażniku, a mam ich wiele. Jedna z nich związana jest z moją drogą do otrzymania polskiego obywatelstwa. Ta pielgrzymka będzie okazją do poznania kolejnych zakątków kraju nad Wisłą - podkreśliła karmelitanka.

Na pielgrzymkowy szlak wyruszyła już szósty raz Maria Głowacz z Czarnego Dunajca. W Ludźmierzu żegnała ją cała rodzina. - Pewnie, że będzie ciężko, ale jedziemy od Maryi do Maryi. Zabieram ze sobą wiele intencji, które powierzyli mi moi klienci. Dziękuję też za udaną pielgrzymkę do Meksyku. Dziękuję także za życie mojej mamy, która ma już 93 lata, jestem jednym z jej 12 dzieci - mówiła ze wzruszeniem pani Maria. Góralka, w ramach przygotowania do pielgrzymowania, niemal codziennie rano jeździła na rowerze w kierunku Wierchu Domańskiego koło Czarnego Dunajca i w kierunku Nowego Targu. - Ptaszki śpiewały, lisy wyskakiwały, bociany nadlatywały. Ależ było pięknie! Teraz będzie jeszcze cudowniej - dodała rowerzystka.

Pierwszy raz na szlak pielgrzymi z Zakopanego na Hel wyjechali dwaj młodzi parafianie ze wspólnoty w Groniu-Leśnicy. - Spróbujemy swoich sił, mamy nadzieję, że się uda. Namówiła nas na pielgrzymkę mama koleżanki, trudno było jej odmówić, bo ona też pedałuje aż na Hel - mówili z uśmiechem Dawid i Dawid. Wśród kierujących jednośladami są i mieszkańcy Gdańska czy Zielonej Góry.

Powodzenia w rowerowym pielgrzymowaniu życzył pątnikom ks. Maciej Ścibor, ludźmierski kustosz. Duchowny poświęcił też kopię figury Matki Boskiej Ludźmierskiej, która trafi do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Morza w Swarzewie. Poprzednia, która już tam była, została uszkodzona podczas prac w świątyni.

Jan Blańda i Kazimierz Bielak - w imieniu pielgrzymów - przekazali ludźmierskiemu kustoszowi pamiątkowy medal z logo tegorocznej pielgrzymki i minikoszulkę. Medale otrzymali też reporterzy relacjonujący od lat Góralską Rowerową Pielgrzymkę z Giewontu na Hel. Minikoszulkę otrzymał też jeden z radnych powiatu nowotarskiego.

Na zakończenie Mszy św. jeden z rowerzystów odczytał wiersz Danuty Żmudzkiej, nawiązujący do tegorocznej pielgrzymki pt. "W tandemie z Jezusem”, który brzmi tak: "W tandemie z Jezusem wyruszamy w drogę. Maryjo, Ty pomóż pokonać ją z Bogiem. Królowo Polski - Jasnogórska Pani, prowadź nas do celu prostymi drogami. Wołamy do Ciebie wieloma mianami: Ludźmierska, Swarzewska, módl się za nami. Z Giewontu na Hel przejedźmy szczęśliwie, głosząc chwałę Panu w każdej godzinie. Będziemy wypraszać łaski dla Ojczyzny i modlić się za tych, co zadają blizny".

Opuszczając Podhale, rowerzyści przemierzali małopolskie drogi, kończąc pierwszy etap w Sułkowie, niedaleko Wieliczki. Każdy kolejny dzień będzie dla nich nie tylko pokonywaniem kolejnych kilometrów, ale również okazją do modlitwy, rozmów, spotkań z mieszkańcami odwiedzanych miejscowości. Będą to m.in.: Sandomierz, Otwock, Warszawa-Żoliborz, Miłoradz, Gniewino.

Na Hel pątnicy dojadą 26 lipca, kiedy symbolicznie zanurzą swoje jednoślady w Bałtyku, sami też wykąpią się w morzu.

Głównymi organizatorami Góralskiej Pielgrzymki Rowerowej z Giewontu na Hel są Towarzystwo Cyklistów "Nowy Orzeł” ze Spytkowic oraz Związek Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II. Patronat honorowy sprawują Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego, oraz Tomasz Hamerski, starosta powiatu nowotarskiego.