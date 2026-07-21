Na Stadionie Sportowym w Czarnym Dunajcu odbyło się niezwykłe wydarzenie z udziałem młodzieżowej drużyny gimnastycznej Bernsholdet z Danii. W ramach swojej wizyty w Polsce 45-osobowy zespół zaprezentował widowiskowy, 30-minutowy pokaz gimnastyczny z elementami akrobatyki, ćwiczeń na minitrampolinie oraz oprawą muzyczną.

Bezpośrednio po pokazie odbyły się bezpłatne warsztaty gimnastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat. - Cieszę się z tego wydarzenia! Było ono doskonałą okazją nie tylko do aktywnego spędzenia wakacyjnego dnia, ale także do międzynarodowej integracji rówieśników oraz wykorzystania w praktyce umiejętności językowych - mówił Łukasz Pazurkiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego, a grupę do Czarnego Dunajca zaprosił muzyk Szymon Bobrowski, prowadzący różne międzynarodowe warsztaty z dziećmi i młodzieżą.