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Czarny Dunajec. Piruety na stadionie przejdź do galerii

Wakacje pod znakiem gimnastyki  
Duńczycy dali prawdziwe gimnastyczne show na Stadionie w Czarnym Dunajcu. Jan Głąbiński /Foto Gość

Takie wakacje tylko w Czarnym Dunajcu! 45-osobowa drużyna gimnastyczna Bernsholdet z Danii dała świetny, ponad 30-minutowy pokaz swoich umiejętności. Wydarzenie miało miejsce 21 lipca.

jg

|

21 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 21 lipca 2026
aktualizacja 21 lipca 2026

Na Stadionie Sportowym w Czarnym Dunajcu odbyło się niezwykłe wydarzenie z udziałem młodzieżowej drużyny gimnastycznej Bernsholdet z Danii. W ramach swojej wizyty w Polsce 45-osobowy zespół zaprezentował widowiskowy, 30-minutowy pokaz gimnastyczny z elementami akrobatyki, ćwiczeń na minitrampolinie oraz oprawą muzyczną.

Bezpośrednio po pokazie odbyły się bezpłatne warsztaty gimnastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat. - Cieszę się z tego wydarzenia! Było ono doskonałą okazją nie tylko do aktywnego spędzenia wakacyjnego dnia, ale także do międzynarodowej integracji rówieśników oraz wykorzystania w praktyce umiejętności językowych - mówił Łukasz Pazurkiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcina Ratułowskiego, a grupę do Czarnego Dunajca zaprosił muzyk Szymon Bobrowski, prowadzący różne międzynarodowe warsztaty z dziećmi i młodzieżą.

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Wakacje pod znakiem gimnastyki

Foto Gość DODANE 21.07.2026 AKTUALIZACJA 21.07.2026

Wakacje pod znakiem gimnastyki

​Duńska grupa młodzieżowa dała świetny pokaz gimnastyczny na Stadionie w Czarnym Dunajcu, który miał miejsce 21 lipca.  

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