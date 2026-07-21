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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Wieliczka. Milion gości w kopalni

Wieliczka. Milion gości w kopalni przejdź do galerii

 
Milionowa turystka Kasia Leki z rodzicami i bratem. Grzegorz Kozakiewicz

W tym sezonie kopalnię soli w Wieliczce, jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc turystycznych w Polsce, zwiedziło już milion turystów. Milionowym gościem okazała się Kasia Leki, turystka z Poznania, która wraz z rodziną zwiedzała wielicką żupę 21 lipca przed południem. Kasia przyjechała z rodzicami Adrianą i Krzysztofem oraz z młodszym bratem Adamem.

gk

|

21 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 21 lipca 2026
aktualizacja Dziś 08:41

Kiedy sprawdzano bilety elektronicznym czytnikiem, okazało się, że to właśnie Kasia jest milionową turystką. Niezła niespodzianka! - To jest mój pierwszy raz w kopalni. Nigdy wcześniej nie byłam. Byłam w jaskiniach, ale nie byłam nigdy w kopalni - powiedziała w czasie uroczystości, która odbyła się w nadszybiu Szybu Daniłowicza.

Kasia miała podwójne szczęście - jako milionowa zwiedzająca i jako Polka - ponieważ większość turystów schodzących po drewnianych schodach na trasę turystyczną w kopalni stanowią obcokrajowcy. I nic dziwnego, w końcu wielicka żupa jest atrakcją turystyczną na skalę światową, jakich Polska nie ma wiele, stąd 60-procentowy udział przybyszów z zagranicy nie dziwi.

Grali trębacze kopalnianej orkiestry, prezesi zarządu kopalni wręczali zaskoczonej dziewczynie i jej rodzinie prezenty: Złoty Bilet do Kopalni Soli "Wieliczka" - honorową kartę zapewniającą bezterminowy i bezpłatny wstęp do kopalni, voucher na dowolną atrakcję w tym roku (sugerowano koncert noworoczny oraz nocleg w hotelu), grę Monopoly i kosmetyki oraz słone produkty wielickiej kopalni.

Laureatkę i jej rodzinę witali szefowie zarządu kopalni - prezes Marian Leśny i wiceprezes Łukasz Sadkiewicz. W wydarzeniu uczestniczył także  robot-influencer Edek, ale wobec tłumu ludzi na nadszybiu, swojej mikrej postury (1,30 m wzrostu i trzydzieści parę kilo wagi) nie odegrał pierwszoplanowej roli. Choć stanowiskom pracy górników przyglądał się z uwagą. Może myślał o zmianie posady?

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Milionowy turysta w Kopalni Soli "Wieliczka"

Zdjęcie nie do użytku DODANE 21.07.2026 AKTUALIZACJA Dziś 08:40

Milionowy turysta w Kopalni Soli "Wieliczka"

​W tym sezonie Kopalnię Soli w Wieliczce, jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc turystycznych w Polsce, zwiedziło już milion turystów. Milionowym gościem okazała się Kasia Leki, turystka z Poznania, która wraz z rodziną zwiedzała wielicką żupę 21 lipca przed południem. Kasia przyjechała z rodzicami Adrianą i Krzysztofem oraz z młodszym bratem Adamem.  
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