Kiedy sprawdzano bilety elektronicznym czytnikiem, okazało się, że to właśnie Kasia jest milionową turystką. Niezła niespodzianka! - To jest mój pierwszy raz w kopalni. Nigdy wcześniej nie byłam. Byłam w jaskiniach, ale nie byłam nigdy w kopalni - powiedziała w czasie uroczystości, która odbyła się w nadszybiu Szybu Daniłowicza.

Kasia miała podwójne szczęście - jako milionowa zwiedzająca i jako Polka - ponieważ większość turystów schodzących po drewnianych schodach na trasę turystyczną w kopalni stanowią obcokrajowcy. I nic dziwnego, w końcu wielicka żupa jest atrakcją turystyczną na skalę światową, jakich Polska nie ma wiele, stąd 60-procentowy udział przybyszów z zagranicy nie dziwi.

Grali trębacze kopalnianej orkiestry, prezesi zarządu kopalni wręczali zaskoczonej dziewczynie i jej rodzinie prezenty: Złoty Bilet do Kopalni Soli "Wieliczka" - honorową kartę zapewniającą bezterminowy i bezpłatny wstęp do kopalni, voucher na dowolną atrakcję w tym roku (sugerowano koncert noworoczny oraz nocleg w hotelu), grę Monopoly i kosmetyki oraz słone produkty wielickiej kopalni.

Laureatkę i jej rodzinę witali szefowie zarządu kopalni - prezes Marian Leśny i wiceprezes Łukasz Sadkiewicz. W wydarzeniu uczestniczył także robot-influencer Edek, ale wobec tłumu ludzi na nadszybiu, swojej mikrej postury (1,30 m wzrostu i trzydzieści parę kilo wagi) nie odegrał pierwszoplanowej roli. Choć stanowiskom pracy górników przyglądał się z uwagą. Może myślał o zmianie posady?