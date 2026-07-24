Ta książka zapewne wprowadzi sporo zamieszania, gdyż wieloletni włodarz Krakowa nie gryzł się w język, oceniając wielu ludzi ze świata samorządu i polityki. Będą więc, być może, obrazy i polemiki. Niektórzy pewnie będą jednak zadowoleni, gdyż mówi o nich bardzo dobrze.

Wypowiedzi byłego prezydenta są często obszerne, ale niekiedy także krótkie i zwięzłe. Profesor, który w styczniu przyszłego roku ukończy 80 lat, uważa się za najlepszego prezydenta Krakowa i sądzi, że jego prezydentura dała mu "wejście do historii". "Sądzę, że będę dobrze zapamiętany. Patrząc choćby przez pryzmat moich zainteresowań historycznych, mój następca swoją ewentualną nieudolność może zwalać na moje winy. Ale po roku czy dwóch ludzie już zupełnie inaczej będą postrzegać to, co zrobiłem i w jaki sposób zarządzałem miastem. Im więcej czasu minie od zakończenia mojej prezydentury, tym będę lepiej postrzegany" - uważa.

Był prezydentem miasta przez ponad dwie dekady - od 19 listopada 2002 r. do 7 maja 2024 roku. Pięć razy z rzędu wygrał wybory na prezydenta, pokonując m.in. Andrzeja Dudę, Jana Marię Rokitę, Ryszarda Terleckiego, Zbigniewa Ziobrę, Stanisława Kracika i Józefa Lassotę.

Uważa, że największe sukcesy odniósł w trzech obszarach - likwidacji opóźnień cywilizacyjnych (m.in. kanalizacja i wodociągi), sięgających niekiedy początków XX w., nieprywatyzowaniu spółek miejskich ("W efekcie każda z tych spółek była, i zapewne nadal jest, najlepsza w swojej dziedzinie") oraz utworzeniu metropolii krakowskiej.

Sądzi również, że przyczynił się znacznie do zmodernizowania miasta. Oddał m.in. do użytku Trasę Łagiewnicką, skończył budowę trasy tramwaju na Górkę Narodową, doprowadził do budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Areny Kraków ("to moje autorskie pomysły") oraz stworzenia nowoczesnej siedziby Muzeum Armii Krajowej w zmodernizowanym budynku zabytkowym.

Gdy objął urząd, miasto liczyło prawie 747 tys. mieszkańców, gdy odchodził - ponad 804 tys. Jest to dla niego ważne. "Większość wielkich miast się wyludnia. Kraków, obok Warszawy, jest jedynym wielkim miastem, w których mieszkańców przybywa. Świadczy to o tym, że ludzie chcą tu mieszkać, że Kraków ich przyciąga. I to wieloma dziedzinami: kulturą, biznesem, sportem..." - zaznacza.

Krytycy zarzucali jednak prezydentowi Majchrowskiemu m.in. "betonowanie" miasta, nadmiernie wysokie koszty działania spółki 5020, powołanej do zarządzania Centrum Kongresowym, utrzymywanie dwóch stadionów dla klubów piłkarskich, także generujących ogromne koszty ("Zawsze chciałem, by w mieście powstał jeden stadion, na którym swoje mecze będą rozgrywać i Wisła, i Cracovia. Radni zdecydowali jednak inaczej"), nadmierne zadłużanie miasta ("To zadłużenie jest regulowane przepisami, które określają, do jakiego poziomu można zaciągać kredyty i jakie wskaźniki muszą być zachowane. Chciałem zapewnić, że nigdy nie przekroczyliśmy tych wskaźników").

Odrzuca zarzuty o odpowiedzialności gminy Kraków za "dogęszczanie" zabudowy miejskiej, "betonowania" miasta. "Przecież w głównej mierze to nie miasto buduje, ale deweloperzy, prywatne firmy. (...) Jeżeli ktoś ma plan miejscowy, spełnia wszystkie warunki prawne i ma całą dokumentację, to trzeba mu wydać zgodę. Nie ma innego wyjścia. Ja nie mogłem mówić deweloperowi: »Panu nie wydam zgody, bo mi się nie podoba, aby pan tu budował«" - mówi. Uważa, że jedyną formą wpływania na zabudowę są miejscowe plany zagospodarowania. "Za moich czasów pokryliśmy planami zagospodarowania 80 procent miasta, zaczynając praktycznie od zera" - dodaje przy tym. "Wiem, że niektóre osiedla są bardzo zagęszczone, bloki stoją blisko siebie. Ale to wszystko powstało zgodnie z przepisami. Zwracałem na to uwagę parlamentarzystom, bo tylko oni mogą zmienić to prawo. Sugerowałem, co trzeba zmienić w przepisach budowlanych. I nikt nigdy nad tym nie usiadł i tego nie ruszył. Jeżeli więc ktoś ma pretensje, że jest zbyt ciasna zabudowa, to niech kieruje te pretensje do ustawodawcy" - wspomina.

Współpracował z parlamentarzystami z Krakowa. Dostali 749 propozycji zmian aktów prawnych, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie miasta. "Nie wiem, czy którykolwiek je nawet przeczytał" - zauważył gorzko. Dodał, że realne przełożenie na uzyskanie zmian mogą mieć ci z parlamentarzystów, którzy są w obozie rządzącym. "I znowu muszę podkreślić, że krakowscy parlamentarzyści PiS-u jako jedyni naprawdę się wykazali" - stwierdził profesor.

Bez ogródek ocenia sytuację w samorządzie i polityce. "W radzie [Miasta Krakowa] są osoby, które nie mają (...) świadomości, jak działa miasto. Często rada jest też miejscem załatwiania prywatnych interesów. (...) Zawsze uważałem, że samorząd powinien być z dala od polityki" - zaznacza. Czy uważa, że do polityki wchodzą głównie nieudacznicy? "Nie chcę używać tego sformułowania, ale mogę wyróżnić dwie grupy osób w polityce. Pierwsza to ci, którzy się czegoś dorobili w swoim zawodzie, ale czują też pociąg do polityki. Druga to ci, którzy w polityce szukają swojego miejsca, sposobu na życie i pieniędzy, bo nie znaleźli tego gdzie indziej, na przykład na wolnym rynku. Są przecież tacy ludzie, których kariera polityczna, a de facto kariera zawodowa, rozpoczęła się w radzie dzielnicy, później poszli do rady miasta i ostatecznie wylądowali w parlamencie. To paskudny trend, że człowiek nieskalany pracą zawodową decyduje o losach innych" - stwierdził. On sam, obejmując prezydenturę, miał już na koncie spore osiągnięcia zawodowe. Był już cenionym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnikiem z wykształcenia, specjalizującym się w historii doktryn politycznych, autorem licznych publikacji naukowych. Do tego miał już także doświadczenie w zarządzaniu, będąc m.in. w latach 1987-1993 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wojewodą krakowskim w latach 1996-1997.

Przyjmuje krytykę, ale konstruktywną. "Miasto nie rozwija się dzięki tym, którzy najgłośniej krytykują i wydają opinię, a nigdy sami niczego nie zbudowali. Miasto rozwija się dzięki tym, którzy pracują, myślą i odpowiadają za swoje decyzje, niezależnie od tego, czy ktoś stoi obok i komentuje ich poczynania. Ci, którzy najchętniej rozdają recepty na wszystko, nigdy nie musieli podejmować decyzji niosących realną odpowiedzialność. A gdyby przyszło im zarządzać miastem choć jeden dzień, okazałoby się, że ich wielka »mądrość« rozpada się szybciej niż domek z kart, oni sami zaś pozostają tylko głośnym echem własnej próżności - hałasem, który nigdy nie zbudowałby nawet jednej ulicy, jednego mostu czy jednego realnego projektu" - diagnozuje bez ogródek były prezydent.

Kościół jako instytucję ocenia krytycznie, jednak niektórych duchownych cenił i ceni, m.in. papieża Jana Pawła II, kard. Grzegorza Rysia oraz ks. inf. Jerzego Bryłę. Swoich prywatnych ocen nie przenosił jednak na zarządzanie miastem. "Współpraca z Kościołem była. Księża apelowali na przykład o wymianę pieców węglowych lub mówili o budżecie obywatelskim podczas ogłoszeń parafialnych. Ja, mając świadomość stosunku mieszkańców do religii, sam pomagałem Kościołowi w wielu sprawach" - wspomina. Widywano go nierzadko przy okazji różnych uroczystości w katedrze na Wawelu i w Kościele Mariackim. "Zacytuję prezydenta Kwaśniewskiego: »Jestem niewierzący, ale praktykujący«. Czasami, z racji pełnionej funkcji, musiałem chodzić na mszę" - przypomina. Po objęciu urzędowania nie zdjął krzyża w swoim gabinecie w Urzędzie Miasta w Pałacu Wielopolskich. "Zastałem go na ścianie, to stwierdziłem, że nic nie będę zmieniał" - stwierdza krótko. Krzyż wisi także w jego domu, w sypialni żony. Niemal całą ścianę wnętrza domu zajmuje zaś znany obraz Jacka Malczewskiego o tematyce religijnej - "Niewierny Tomasz", kupiony niegdyś przez profesora. Chrystus na tym malowidle ma twarz Malczewskiego, zaś Tomaszowi malarz nadał oblicze swojego ucznia - Wlastimila Hofmana. Prof. Majchrowski po raz pierwszy ujawnił w tej książce, że to on jest obecnie właścicielem tego dzieła malarskiego, które udostępnił na wielką wystawę Malczewskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie w opisie wspomniano jedynie, że to "własność prywatna".

Po raz pierwszy ujawnił także, że największym darczyńcą budowy Centrum Muzyki w Cichym Kąciku był związany z Krakowem Ukrainiec z polskim obywatelstwem, pracujący w branży IT. Ofiarował 10 mln zł pochodzących z premii, którą uzyskał w firmie, gdzie jest zatrudniony. Fakt uzyskania przezeń owej wielomilionowej premii potwierdzili jego pracodawcy. Nazwisko tego darczyńcy zostanie ujawnione publicznie, gdy Centrum Muzyki zostanie oddane do użytku.

Za najważniejsze osoby w swoim życiu uważa żonę Barbarę, o której wspomina z atencją i miłością, oraz swoich dwóch synów.

Zaznacza z ironią, że czuje się "konserwatywnym komuchem". Należał do PZPR, ale wystąpił z partii po wprowadzeniu stanu wojennego. Był także w SLD. W swoich publikacjach naukowych zajmował się zaś m.in. ugrupowaniami monarchistycznymi i katolickimi. Jedna z jego książek ukazała się w 1984 r. w Paryżu w polskim wydawnictwie emigracyjnym Libella. Pisywał także pod pseudonimem artykuły historyczne do "Tygodnika Powszechnego". "Nawet było zebranie partyjne poświęcone mojej osobie i temu, że towarzysz Majchrowski pisuje w »Tygodniku«. Ale to zebranie było zrobione po to, by się odbyło i żeby towarzysze zwrócili na to uwagę. Natomiast w późniejszych czasach zawsze już pisywałem jako Jacek Majchrowski. Uważam, że jak coś się pisze, to trzeba to robić z otwartą przyłbicą" - wspomina były prezydent Krakowa.