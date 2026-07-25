Strój krakowski wykształcił się na przełomie XVII i XVIII w. i jako pierwszy ze strojów chłopskich został dostrzeżony przez wyższe klasy społeczne. Stało się to dzięki jego wyjątkowości. Był wtedy najbogatszym w elementy zdobnicze strojem ludowym. Odróżniał się od innych barwnością i podobieństwem niektórych elementów do stroju szlacheckiego (np. krakuski do konfederatki). Na salony arystokratyczne strój krakowski wszedł za panowania Sasów. Nastała wtedy francuska moda na bale przebierańców, podczas których arystokracja przebierała się za pastuszków i pastereczki. W Polsce królował wtedy kostium krakowski. Przełomową datą w historii stroju krakowskiego był rok 1794. Zaistniał on wtedy w kulturze narodowej dzięki pierwszej polskiej operze "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale", a złożenie przysięgi na wierność narodowi, w tym samym roku, przez Tadeusza Kościuszkę na Rynku w Krakowie, w białej krakowskiej sukmanie, podniosło go do symbolu narodowego i stroju narodowego.

Te czasy minęły, w dobie globalizacji i komercjalizacji mamy więcej włoskich restauracji i okienek z kebabem niż straganów z obwarzankiem, a znalezienie w karcie dań dowolnej restauracji tradycyjnej krakowskiej maczanki graniczy z cudem. Kopiujemy obce zwyczaje i trendy, a ubierając się w sieciówkach, wyglądamy tak samo jak reszta świata. Łatwiej ruszamy się do latynoskich rytmów, niż zatańczymy oberka, choć energia jest taka sama! Doszło do tego, że stroje krakowskie łatwiej spotkać w USA podczas parady w Pulaski Day niż w Krakowie! A przecież piosenka mówi: "Hej, na krakowskim Rynku maki i powoje. Chłopcy i dziewczęta, malowane stroje!".

Stowarzyszenie "Gorset Krakowski" to organizacja popularyzująca wiedzę dotyczącą tradycyjnego stroju oraz dawnych technik rękodzielniczych. Na Kleparzu w tę sobotę można było posłuchać tradycyjnej kapeli, zatańczyć walczyka czy polkę, wziąć udział w warsztatach szycia krakowskiej rogatywki i wymienić się doświadczeniami na temat haftowania gorsetów. Paradoksalnie, najwięcej zainteresowania wykazywały turystki zagraniczne, a krakowskie kumosie pchały się do straganów, nie patrząc na barwne występy. Jak zwykle w takich razach, słuchały, tańczyły i wymieniały uwagi o haftach i naszywkach (niejednokrotnie bardzo fachowe!) głównie panie, panowie tradycyjnie woleli się gapić z boku.

Święto zorganizowane po raz pierwszy wykazało, że zainteresowanych krakowskim tradycyjnym strojem ludowym jest sporo i być może uda się wprowadzić jego elementy do obiegu miejskiej mody.