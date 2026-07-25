W sobotę 25 lipca w Budynku Wielofunkcyjnym w Dzianiszu odbył się koncert pt. "Pieśni góralskie Wacława Geigera”, podczas którego sopranistka Katarzyna Wiwer wraz z zespołem The Time Quartet zaprezentowała inspirowane Podhalem kompozycje W. Geigera. Utwory wykorzystują poezję w gwarze podhalańskiej. Pieśni, napisane w oryginale na głos i fortepian, zostały w ciekawy sposób zaaranżowane na kwartet smyczkowy. The Time Quartet wystąpił w składzie: Maksymilian Grzesiak - I skrzypce, Katarzyna Grzesiak - II skrzypce, Aleksandra Kiszka-Stefanek - altówka, Małgorzata Duź - wiolonczela.

Rafał Monita, pomysłodawca projektu "Kościelisko. Kulturalny szlak", przypomniał, że Kościelisko od dawna było natchnieniem dla ludzi kultury i sztuki. Położone jest obok wcześniej odkrytego Zakopanego, a bywali tutaj m.in. malarz Walery Eliasz Radzikowski, warszawski lekarz Tytus Chałubiński, Wincenty Pol, pierwszy proboszcz zakopiański ks. Józef Stolarczyk, malarz i pisarz Stanisław Witkiewicz, generał i podróżnik Mariusz Zaruski.

R. Monita zaprosił wszystkich na kolejny koncert, który odbędzie się we wtorek 28 lipca o godz. 18 w Domu Ludowym w Kościelisku. Tym razem wystąpi zespół Królestwo Beskidu pod kierunkiem Katarzyny Gacek-Dudy, który zabierze słuchaczy w muzyczną podróż śladami tradycji Karpat, prezentując tradycyjne flety i altówkę węgierską w autorskich miniaturach etnicznych. Tytuł wtorkowego koncertu to "Nuty z Groniczków". Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Projekt jest współfinansowany przez województwo małopolskie i gminę Kościelisko, a jego partnerami są Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Związek Podhalan - Oddział w Kościelisku.