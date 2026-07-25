Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Dzianisz-Kościelisko. Na kulturalnym szlaku

Dzianisz-Kościelisko. Na kulturalnym szlaku przejdź do galerii

 
Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Jan Głąbiński /Foto Gość

Świetna oferta wakacyjna czeka na mieszkańców i turystów w gminie Kościelisko, gdzie odbywają się koncerty z cyklu "Kościelisko. Kulturalny szlak", nawiązujące do historii, przyrody oraz bogatych tradycji muzycznych regionu.

Jan Głąbiński

|

25 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 25 lipca 2026
aktualizacja Dziś 09:59

W sobotę 25 lipca w Budynku Wielofunkcyjnym w Dzianiszu odbył się koncert pt. "Pieśni góralskie Wacława Geigera”, podczas którego sopranistka Katarzyna Wiwer wraz z zespołem The Time Quartet zaprezentowała inspirowane Podhalem kompozycje W. Geigera. Utwory wykorzystują poezję w gwarze podhalańskiej. Pieśni, napisane w oryginale na głos i fortepian, zostały w ciekawy sposób zaaranżowane na kwartet smyczkowy. The Time Quartet wystąpił w składzie: Maksymilian Grzesiak - I skrzypce, Katarzyna Grzesiak - II skrzypce, Aleksandra Kiszka-Stefanek - altówka, Małgorzata Duź - wiolonczela.

Rafał Monita, pomysłodawca projektu "Kościelisko. Kulturalny szlak", przypomniał, że Kościelisko od dawna było natchnieniem dla ludzi kultury i sztuki. Położone jest obok wcześniej odkrytego Zakopanego, a bywali tutaj m.in. malarz Walery Eliasz Radzikowski, warszawski lekarz Tytus Chałubiński, Wincenty Pol, pierwszy proboszcz zakopiański ks. Józef Stolarczyk, malarz i pisarz Stanisław Witkiewicz, generał i podróżnik Mariusz Zaruski.

R. Monita zaprosił wszystkich na kolejny koncert, który odbędzie się we wtorek 28 lipca o godz. 18 w Domu Ludowym w Kościelisku. Tym razem wystąpi zespół Królestwo Beskidu pod kierunkiem Katarzyny Gacek-Dudy, który zabierze słuchaczy w muzyczną podróż śladami tradycji Karpat, prezentując tradycyjne flety i altówkę węgierską w autorskich miniaturach etnicznych. Tytuł wtorkowego koncertu to "Nuty z Groniczków". Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Projekt jest współfinansowany przez województwo małopolskie i gminę Kościelisko, a jego partnerami są Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku i Związek Podhalan - Oddział w Kościelisku.

« 1 »
Wakacyjny i muzyczny akcent

Foto Gość DODANE 25.07.2026 AKTUALIZACJA Dziś 10:01

Wakacyjny i muzyczny akcent

​W sobotę 25 lipca w Dzianiszu w gminie Kościelisko odbył się koncert w ramach wakacyjnego cyklu "Kulturalny szlak".  
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 30/2026

Gość Niedzielny nr 30/2026

10 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Historia Kościoła nr 04/2026

Historia Kościoła nr 04/2026

14 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 