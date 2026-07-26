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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Św. Anna i zbójnicy

Nowy Targ. Św. Anna i zbójnicy przejdź do galerii

Odpust ze zbójnikami  
Mieszkańcy stolicy Podhala na nowotarski cmentarz przyszli w strojach regionalnych. Jan Głąbiński /Foto Gość

W drewnianym, zabytkowym Kościele św. Anny, który - jak głosi legenda - został ufundowany przez zbójników, społeczność Nowego Targu 26 lipca modliła się na uroczystościach odpustowych. Sumie przewodniczył ks. prof. Marek Kluz. - Św. Anna uczy nas łagodności, której tak nam teraz brakuje w rodzinach, życiu społecznym, politycznym - mówił duchowny.

Jan Głąbiński

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Dziś 15:03 GOSC.PL

dodane Dziś 15:03

Suma odpustowa miała miejsce przy ołtarzu polowym świątyni św. Anny na starym nowotarskim cmentarzu. - Przychodzimy dzisiaj do św. Anny, by prosić o pokój w naszej ojczyźnie, naszych rodzinach, w miejscach pracy. Jednak pamiętajmy, że prawdziwy pokój jest bardzo blisko każdego z nas, bo on jest w naszych sercach. To nie inni mają coś zmieniać, to ja mam to zrobić, właśnie w swoim sercu - podkreślił ks. prof. Kluz.

Duchowny zauważył, że często niesienie pokoju drugiemu człowiekowi bywa bardzo trudne. - Poznałem kiedyś jedną z pań, która miała konflikt z sąsiadką, a była osobą wierzącą. Zachęciłem ją, by zaczęła od małych kroków w dążeniu do zgody. Mówiła zwykłe "dzień dobry", potem zaczęły się rozmowy, aż nastąpiło pojednanie. Oczywiście, że nie wszystkie rany się zabliźniły, ale nastąpił pokój - opowiadał ks. prof. Kluz. - Pokój rodzi się wtedy, gdy serce przestaje żyć nienawiścią, a zaczyna żyć przebaczeniem. Jeśli w człowieku umiera przebaczenie, umiera miłość - dodał duchowny.

Ks. prof. Kluz zaznaczył, że nie może być tak w codziennym życiu, jak śpiewa jeden z polskich piosenkarzy, że "mieszkamy w jednym domu, a łączy nas tylko jeden klucz". - Św. Anno, ucz nas języka pokoju i umacniaj nasze serca. Starajmy się być narodem ewangelicznym, który nie będzie odpowiadał nienawiścią na nienawiść - zachęcił na koniec duchowny.

W uroczystej Mszy św. na miejskim cmentarzu uczestniczyli duchowni z dekanatu nowotarskiego, a wszystkim kapłanom i wiernym za wspólną modlitwę podziękował ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny, na której terenie znajduje się Kościół św. Anny.

Podczas Sumy odpustowej grała Orkiestra Dęta z parafii NSPJ w Nowym Targu, a na jej zakończenie miała miejsce procesja wokół świątyni. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy w strojach regionalnych, była delegacja z pocztem sztandarowym miejskiego oddziału Związku Podhalan. Nie zabrakło też pań niosących feretrony, w tym z figurą św. Anny.

Kościół św. Anny na nowotarskim cmentarzu ma ciekawą historię. Wszyscy, którzy opisywali Tatry, Podhale, wspominają o tym kościółku, przytaczając jako datę jego powstania rok 1219, powołując się na napis umieszczony na tęczy sklepienia "Errectum A.D. 1219". Według legendy, w XIII w. dolina nowotarska pokryta była lasami, a mieszkańcami jej były dzikie zwierzęta i bandy rozbójników. Jedną z tych band nawrócili dwaj pustelnicy, którzy poradzili jej, aby dla ubłagania odpustu u Pana Boga za ciężkie grzechy wystawiła kościół. Skruszeni rozbójnicy wybrali nowotarskie wzgórze pod budowę kościółka. Okoliczni osadnicy słyszeli łomot drzew ścinanych w lasach i obrabianych na budynek, lecz bali się tam zajrzeć, gdyż wiedzieli, że to siedlisko zbójników. Tymczasem stanęła świątynia, a w niej w wielkim ołtarzu ukazał się obraz św. Anny, skradziony podobno na Węgrzech.

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Odpust ze zbójnikami

Foto Gość DODANE Dziś 14:59

Odpust ze zbójnikami

​Uroczystości odpustowe ku czci św. Anny odbyły się w drewnianym, zabytkowym kościółku na nowotarskim cmentarzu. Według legendy, świątynię ufundowali zbójnicy.  
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