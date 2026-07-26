Wejściówki na galę rozeszły się w ekspresowym tempie, a każdy, kto zdecydował się skorzystać z tego tanecznego zaproszenia, z Teatru Variété wyszedł zachwycony. Wszystko to, co podczas dwugodzinnego pokazu wydarzyło się na scenie, potwierdziło, że Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia Danza", wymyślony w 2000 r. przez Romanę Agnel, nie bez powodu jest fenomenem na skalę międzynarodową, prezentującym dziedzictwo tańca dworskiego Krakowa, Polski, Europy i świata, oraz przyciągającym pod Wawel najwybitniejszych znawców tego tematu. By wziąć udział w tym wydarzeniu, do Krakowa przyjeżdżają również zespoły z najróżniejszych krajów świata, traktujących możliwość występu tutaj jako prestiż i wyróżnienie.

Galę rozpoczęła podróż w czasie na dawny indyjski dwór, a występ zespołu tańca indyjskiego kathak "Sanskriti Alaknanda" można streścić w kilku słowach: żywiołowa celebracja tańca, życia i muzyki. Sześć tancerek poruszających się z niesamowitą gracją i energią, a także ich mistrzyni Alaknanda Dasgupta wytańczyły opowieść o duchowości, tradycji i najważniejszych wartościach obecnych w indyjskiej kulturze oraz tańcu klasycznym. W ich programie były więc motywy modlitwy, wpływu boskiej rzeczywistości na rytm i ruch oraz radości z życia i z macierzyństwa. Co ważne, indyjskie tancerki, jak zawsze, tańczyły boso, a rytm wystukiwały dzwoneczkami przyczepionymi do kostek nóg.

Alaknanda Dasgupta, mistrzyni tańca kathak. Monika Łącka /Foto Gość

Później na scenie pojawili się uczniowie ogólnokształcących szkół baletowych, czyli uczestnicy trwających przez cały tydzień warsztatów Masterclass, prowadzonych przez mistrzów z kilku krajów: Marie-Claire Bär Le Corre, Gloria Giordano, Pierre-François Dollé i Cécile Laye. Kulminacją występów był zaś spektakl "Czary - zegary", przygotowany przez tancerzy Baletu "Cracovia Danza" do choreografii autorstwa Pierre'a-François Dollé (kostiumy zaprojektowała Elżbieta Wójtowicz-Gularowska). Część tego programu stanowił solowy pokaz Pierre'a-François Dollé, będący poruszającą refleksją nad przemijaniem, wolnością wyboru i nieustannym ruchem naprzód. Artysta zinterpretował więc barokowy utwór muzyczny jako opowieść o człowieku, który podejmuje próbę oswojenia czasu. W efekcie tancerz stał się Mistrzem Czasu - postacią świadomie wybierającą własną drogę, odważnie patrzącą w przyszłość i nieoglądającą się za siebie.

Symboliczna scena przekazania klepsydry odmierzającej czas. Monika Łącka /Foto Gość

Gala nie była jednak zwieńczeniem festiwalu. Jego finał rozpocznie się w niedzielny wieczór na Rynku Głównym, gdzie Balet "Cracovia Danza" wystawi spektakl "Alla Polacca", a po nim R. Agnel zaprosi wszystkich do wspólnego odtańczenia poloneza.

- Przez wszystkie lata w festiwalu uczestniczyła wielotysięczna publiczność, a jego program współtworzyły liczne formacje taneczne i muzyczne oraz artyści soliści, prezentujący setki wydarzeń w najbardziej rozpoznawalnych przestrzeniach Krakowa. W dotychczasowych edycjach odbyło się ponad 30 premier z udziałem wybitnych tancerzy, muzyków i aktorów, z których wielu regularnie powraca do naszego miasta - komentuje R. Agnel, dodając, że festiwal pozostaje miejscem, w którym historia nie zamyka się w archiwach, lecz powraca w ruchu, geście i rytmie. - Jest obecna, żywa i nieustannie reinterpretowana w samym sercu Krakowa - na Wawelu, na Rynku Głównym oraz wszędzie tam, gdzie architektura i pamięć tworzą naturalną scenografię dla tańca dawnego. W ostatnich latach pokazy odbywają się nawet w tak nietypowych miejscach, jakimi są Galeria Krakowska oraz pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - zauważa szefowa Baletu "Cracovia Danza" i dyrektor artystyczny festiwalu.

Pokaz w wykonaniu uczniów szkół baletowych. Monika Łącka /Foto Gość

Warto dodać, że ta edycja festiwalu odbywa się w jubileuszowym roku 20-lecia działalności baletu jako miejskiej instytucji kultury.