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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Poronin. Co łączy Kamila Bednarka z panem kościelnym?

Poronin. Co łączy Kamila Bednarka z panem kościelnym? przejdź do galerii

Kamil Bednarek pod Giewontem  
Kamil Bednarek dał świetny koncert w Poroninie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Stali się bohaterami 51. Poroniańskiego Lata. Kamil Bednarek dał świetny koncert, a pan kościelny Tomasz Galica dostał moc podziękowań za 50 lat posługi w parafii.

Jan Głąbiński

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27 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 27 lipca 2026
aktualizacja 27 lipca 2026

Od 22 do 26 lipca trwało 51. Poroniańskie Lato. Wydarzenie rozpoczęło się od sumy odpustowej ku czci św. Marii Magdaleny, patronki parafii w Poroninie. Uroczystą Eucharystię odprawił kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski i osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II. Suma odpustowa pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza stała się także okazją do świętowania wyjątkowego jubileuszu - 50-lecia posługi w zakrystii poronińskiej świątyni Tomasza Galicy, tamtejszego kościelnego. Za pół wieku oddanej pracy dziękowali mu wierni i duszpasterze na czele z proboszczem ks. Dariuszem Guziakiem.

Poronin. Co łączy Kamila Bednarka z panem kościelnym?   Pan kościelny z kard. Stanisławem Dziwiszem i ks. proboszczem Dariuszem Guziakiem. BPAK

Na zakończenie Poroniańskiego Lata w niedzielny wieczór 26 lipca na scenie plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił Kamil Bednarek. Znany doskonale z anten stacji radiowych i nie tylko, polski wokalista zaprezentował się znakomicie. Dzięki temu wszyscy bawili się świetnie, do czego ze sceny zachęcał sam artysta.

Publiczność tańczyła, śpiewała piosenki Kamila Bednarka, ale i przy nastrojowych utworach włączała latarki w swoich telefonach. Stworzyło to super wakacyjny klimat, a organizatorzy mają powody do radości, bo Kamil Bednarek zjednał do siebie nie tylko miejscowych górali, ale i mieszkańców okolicznych wsi i oczywiście turystów. Artystę oklaskiwała też wójt Poronina Anita Żegleń. Kamil Bednarek sprawił wszystkim miłą niespodziankę, wszak na scenę zaprosił Staszka z Gór, artystę pochodzącego z Podhala.

Występ znanego artysty zakończył tegoroczne Poroniańskie Lato. Wydarzenie to pokazało, że można bardzo dobrze łączyć kulturę góralską z rozrywką dla każdego. Wszak uczestnicy mogli podziwiać korowód weselny przejeżdżający przez Poronin, było nawet widowisko oparte na  weselu góralskim w wykonaniu Zespołu Regle. Oczywiście nie brakło słynnego już XXIV Konkursu na Najpiękniejszy Warkocz Poroniańskiego Lata.

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Kamil Bednarek pod Giewontem

Foto Gość DODANE 27.07.2026 AKTUALIZACJA 27.07.2026

Kamil Bednarek pod Giewontem

​Na zakończenie 51. Poroniańskiego Lata wystąpił Kamil Bednarek, który dał w niedzielny wieczór 26 lipca na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie świetny koncert.  
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