Od 22 do 26 lipca trwało 51. Poroniańskie Lato. Wydarzenie rozpoczęło się od sumy odpustowej ku czci św. Marii Magdaleny, patronki parafii w Poroninie. Uroczystą Eucharystię odprawił kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski i osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II. Suma odpustowa pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza stała się także okazją do świętowania wyjątkowego jubileuszu - 50-lecia posługi w zakrystii poronińskiej świątyni Tomasza Galicy, tamtejszego kościelnego. Za pół wieku oddanej pracy dziękowali mu wierni i duszpasterze na czele z proboszczem ks. Dariuszem Guziakiem.

Pan kościelny z kard. Stanisławem Dziwiszem i ks. proboszczem Dariuszem Guziakiem. BPAK

Na zakończenie Poroniańskiego Lata w niedzielny wieczór 26 lipca na scenie plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił Kamil Bednarek. Znany doskonale z anten stacji radiowych i nie tylko, polski wokalista zaprezentował się znakomicie. Dzięki temu wszyscy bawili się świetnie, do czego ze sceny zachęcał sam artysta.

Publiczność tańczyła, śpiewała piosenki Kamila Bednarka, ale i przy nastrojowych utworach włączała latarki w swoich telefonach. Stworzyło to super wakacyjny klimat, a organizatorzy mają powody do radości, bo Kamil Bednarek zjednał do siebie nie tylko miejscowych górali, ale i mieszkańców okolicznych wsi i oczywiście turystów. Artystę oklaskiwała też wójt Poronina Anita Żegleń. Kamil Bednarek sprawił wszystkim miłą niespodziankę, wszak na scenę zaprosił Staszka z Gór, artystę pochodzącego z Podhala.

Występ znanego artysty zakończył tegoroczne Poroniańskie Lato. Wydarzenie to pokazało, że można bardzo dobrze łączyć kulturę góralską z rozrywką dla każdego. Wszak uczestnicy mogli podziwiać korowód weselny przejeżdżający przez Poronin, było nawet widowisko oparte na weselu góralskim w wykonaniu Zespołu Regle. Oczywiście nie brakło słynnego już XXIV Konkursu na Najpiękniejszy Warkocz Poroniańskiego Lata.