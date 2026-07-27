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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Górnicy solni pielgrzymowali do grobu św. Kingi

Górnicy solni pielgrzymowali do grobu św. Kingi

 
Każdego roku górnicy przybywają do miejsca spoczynku swojej patronki, aby podziękować za otrzymane łaski, prosić o bezpieczną pracę pod ziemią oraz powierzyć św. Kindze swoje rodziny i wszystkich związanych z górniczym stanem. Tadeusz Kordula

120 pracowników Kopalni Soli "Wieliczka" wraz z rodzinami uczestniczyło 26 lipca w dorocznej pielgrzymce górniczej do grobu swej patronki - św. Kingi w Starym Sączu. Po raz pierwszy w uroczystej Mszy św. wzięli wraz nimi udział górnicy z Kopalni Soli Bochnia, dając świadectwo jedności dwóch kopalń, które od blisko ośmiu stuleci współtworzą historię polskiego górnictwa solnego.

bg /Anna Włodarska

|

27 lipca 2026 GOSC.PL

dodane 27 lipca 2026
aktualizacja 27 lipca 2026

Tradycja lipcowych pielgrzymek do Starego Sącza sięga XV wieku. Dla wielickich górników była to już 34. pielgrzymka, po ich wznowieniu, a przyszłoroczna będzie jubileuszową, trzydziestą piątą. Każdego roku górnicy przybywają do miejsca spoczynku swojej patronki, aby podziękować za otrzymane łaski, prosić o bezpieczną pracę pod ziemią oraz powierzyć św. Kindze swoje rodziny i wszystkich związanych z górniczym stanem.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicami Starego Sącza. Galowe mundury, poczty sztandarowe oraz dźwięki Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli "Wieliczka" nadały wydarzeniu podniosły charakter. Barwny pochód, od lat wpisany w krajobraz miasta, przyciągał uwagę mieszkańców i pielgrzymów, stając się żywym świadectwem szacunku dla wielowiekowej tradycji.

Centralnym punktem dnia była uroczysta Msza św. odpustowa odprawiona w klasztorze sióstr klarysek, której przewodniczył ks. Wojciech Olszowski, proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce. W atmosferze modlitwy i skupienia górnicy dziękowali swojej patronce za opiekę, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo, zdrowie i bezpieczny powrót z każdej pracy wykonywanej pod ziemią.

Po zakończeniu Liturgii uczestnicy wysłuchali koncertu orkiestry, wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz odwiedzili przełożoną klasztoru sióstr klarysek. Sprzyjająca pogoda oraz liczna obecność pielgrzymów sprawiły, że tegoroczne spotkanie miało wyjątkowo rodzinny i wspólnotowy charakter.

Święta Kinga zajmuje szczególne miejsce w historii Wieliczki i Bochni. To z jej osobą związana jest legenda o pierścieniu odnalezionym w bryle soli, która od stuleci symbolicznie łączy patronkę z polskim górnictwem solnym. Po śmierci swojego męża, księcia Bolesława Wstydliwego, Kinga zamieszkała w ufundowanym przez siebie klasztorze w Starym Sączu, gdzie poświęciła życie modlitwie, służbie ubogim oraz edukacji. Zmarła 24 lipca 1292 roku, a jej grób od wieków pozostaje miejscem modlitwy.

Górnicy solni pielgrzymowali do grobu św. Kingi   Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicami Starego Sącza. Galowe mundury, poczty sztandarowe oraz dźwięki Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli "Wieliczka" nadały wydarzeniu podniosły charakter. Tadeusz Kordula
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