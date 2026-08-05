Zaproszenie. VII Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce

VII Wieczornica z Wyszyńskim rozpocznie się 8 sierpnia o godz. 19 w sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Tegoroczna edycja nawiązuje do 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu - historycznego aktu zawierzenia, którego tekst kard. Stefan Wyszyński przygotował podczas internowania w Komańczy w 1956 roku - mówi Marcin Ratułowski, burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Na uczestników VII Wieczornicy z Wyszyńskim czeka bogaty program artystyczny. Wystąpi znany zespół Sound’n’Grace, a także reprezentanci zespołów regionalnych z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Kapela Góralska i Grupa Śpiewacza "Bachledówka” oraz schola młodzieżowa "Niebo w Piekielniku”. Tradycyjnie zwieńczeniem wieczoru będzie wspólne odśpiewany Apel Jasnogórski.

- Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podhala, pielgrzymów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które od siedmiu lat przypomina o duchowym i historycznym znaczeniu Bachledówki - miejsca szczególnie związanego z bł. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim - dodaje Marcin Ratułowski.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto i Gmina Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Parafia Ojców Paulinów p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Partnerzy to: Związek Podhalan Oddział w Czerwiennem, OSP Czerwienne, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie OldBachledówka, Termy Chochołowskie, Hotel Bachledówka.