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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Zaproszenie. VII Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce

Zaproszenie. VII Wieczornica z Wyszyńskim na Bachledówce

 
Nad wydarzeniem patronat medialny sprawuje "Gość Niedzielny". Materiały organizatorów

Zespół Sound’n’Grace, a także reprezentanci zespołów regionalnych z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec wystąpią 8 sierpnia na Bachledówce w VII Wieczornicy z Wyszyńskim. To wydarzenie, które łączy w sobie modlitwę, kulturę podhalańską i pamięć o Prymasie Tysiąclecia.

Jan Głąbiński

|

5 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 5 sierpnia 2026

VII Wieczornica z Wyszyńskim rozpocznie się 8 sierpnia o godz. 19 w sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Tegoroczna edycja nawiązuje do 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu - historycznego aktu zawierzenia, którego tekst kard. Stefan Wyszyński przygotował podczas internowania w Komańczy w 1956 roku - mówi Marcin Ratułowski, burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec.  

Na uczestników VII Wieczornicy z Wyszyńskim czeka bogaty program artystyczny. Wystąpi znany zespół Sound’n’Grace, a także reprezentanci zespołów regionalnych z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Kapela Góralska i Grupa Śpiewacza "Bachledówka” oraz schola młodzieżowa "Niebo w Piekielniku”. Tradycyjnie zwieńczeniem wieczoru będzie wspólne odśpiewany Apel Jasnogórski.

- Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podhala, pielgrzymów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które od siedmiu lat przypomina o duchowym i historycznym znaczeniu Bachledówki - miejsca szczególnie związanego z bł. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim - dodaje Marcin Ratułowski.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto i Gmina Czarny Dunajec, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Parafia Ojców Paulinów p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce. Partnerzy to: Związek Podhalan Oddział w Czerwiennem, OSP Czerwienne, Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem, Stowarzyszenie OldBachledówka, Termy Chochołowskie, Hotel Bachledówka.

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