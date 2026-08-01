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Podhalański hołd dla warszawskich bohaterów przejdź do galerii

Ku pamięci powstańców z Warszawy  
Modlitwie przewodniczył ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny. Jan Głąbiński /Foto Gość

Podhalanie pamiętali 1 sierpnia o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św., rekonstrukcja historyczna i koncert ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych - to wybrane punktu uroczystości w Nowym Targu. Bohaterów ze stolicy wspominano także w Zakopanem.

Jan Głąbiński

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1 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 1 sierpnia 2026
aktualizacja 1 sierpnia 2026

W sobotę 1 sierpnia 2026 roku na nowotarskim Rynku oraz w kościele pw. św. Katarzyny odbyły się uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które wspólnie zorganizowali: Nowotarska Grupa Mieszkańców "Pamięć”, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Błyskawica” oraz Hufiec Podhalański Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczysty program rocznicowy rozpoczął się od rekonstrukcji historycznej na Rynku, w czasie której aktorzy - amatorzy przenieśli zgromadzonych widzów w realia powstańczej Warszawy, ukazując trud i odwagę walczących stolicy. Oczywiście najważniejszy moment przypadł na godz. 17. Nowy Targ zatrzymał się, aby uczcić symboliczną Godzinę "W”. Przy tablicy pamięci przy kościele św. Katarzyny został odczytany Apel pamięci, po którym delegacje oraz mieszkańcy uroczyście złożyli kwiaty i zapalili znicze ku czci poległych. Potem była Msza św.

Uroczystości zakończą się wyjątkowym koncertem - "Nowotarżanie śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki”. Wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością utwory powstańcze wykonają nowotarskie chóry "Echo Gorczańskie" oraz "Gorce”, harcerze, także zespół Jedla.

W Zakopanem o godz. 17 zatrzymano na kilka minut ruch samochodowy w rejonie Ronda Armii Krajowej. Rondo zostało udekorowane biało-czerwonymi flagami, a przechodnie usłyszeli pieśni powstańcze przypominające tragiczną historię walczącej Warszawy. Natomiast punktualnie o 17.00 - w godzinę „W” - zostały włączone syreny alarmowe.

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem o 19.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta, a po jej zakończeniu przedstawiciele władz Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Zakopane oraz służb mundurowych złożą wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci poległych i zamordowanych Żołnierzy ZWZ AK Zakopane.

 

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Ku pamięci powstańców z Warszawy

Foto Gość DODANE 01.08.2026 AKTUALIZACJA 01.08.2026

Ku pamięci powstańców z Warszawy

​Nowotarżanie pamiętali o walczących w Powstaniu Warszawskim. Uroczystości upamiętniające ich bohaterski czyny odbyły się 1 sierpnia w stolicy Podhala.  
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