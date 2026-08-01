W sobotę 1 sierpnia 2026 roku na nowotarskim Rynku oraz w kościele pw. św. Katarzyny odbyły się uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które wspólnie zorganizowali: Nowotarska Grupa Mieszkańców "Pamięć”, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Błyskawica” oraz Hufiec Podhalański Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczysty program rocznicowy rozpoczął się od rekonstrukcji historycznej na Rynku, w czasie której aktorzy - amatorzy przenieśli zgromadzonych widzów w realia powstańczej Warszawy, ukazując trud i odwagę walczących stolicy. Oczywiście najważniejszy moment przypadł na godz. 17. Nowy Targ zatrzymał się, aby uczcić symboliczną Godzinę "W”. Przy tablicy pamięci przy kościele św. Katarzyny został odczytany Apel pamięci, po którym delegacje oraz mieszkańcy uroczyście złożyli kwiaty i zapalili znicze ku czci poległych. Potem była Msza św.

Uroczystości zakończą się wyjątkowym koncertem - "Nowotarżanie śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki”. Wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością utwory powstańcze wykonają nowotarskie chóry "Echo Gorczańskie" oraz "Gorce”, harcerze, także zespół Jedla.

W Zakopanem o godz. 17 zatrzymano na kilka minut ruch samochodowy w rejonie Ronda Armii Krajowej. Rondo zostało udekorowane biało-czerwonymi flagami, a przechodnie usłyszeli pieśni powstańcze przypominające tragiczną historię walczącej Warszawy. Natomiast punktualnie o 17.00 - w godzinę „W” - zostały włączone syreny alarmowe.

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem o 19.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta, a po jej zakończeniu przedstawiciele władz Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Zakopane oraz służb mundurowych złożą wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci poległych i zamordowanych Żołnierzy ZWZ AK Zakopane.