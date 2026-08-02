Ruiny zamku w Czorsztynie od dawna są owiane nutką tajemnicy, a malownicze położenie pozwala na przeróżne inspiracje dla artystów. Wykorzystał to bardzo dobrze XIX -wieczny kompozytor Karol Kurpiński, któremu zawdzięczamy operę kameralną pt. "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”.

Ten utwór został wykonany w Czorsztynie już czwarty raz z kolei. Każde było wyjątkowe, każde odbiło się szerokim echem w świecie kultury. Tak będzie i zapewne tym razem, bo aktorzy, muzycy, reżyserzy dołożyli wszelkich starań, by nie było cienia wątpliwości co do pokazywanego przez nich dzieła. Może świadczyć o tym bardzo liczna publiczność i gromkie brawa na zakończenie. Było śmieszne, poważnie, romantycznie i oczywiście tajemniczo.

Do udziału w tegorocznej edycji zaproszeni zostali wybitni artyści: Leopold Stawarz wraz z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, Agnieszka Kreiner (aranżacje muzyczne), Błażej Peszek (reżyseria). Zaś główne role odegrali: Maria Złotek, Ewa Walkowska, Tomasz Świerczek, Piotr Kwinta oraz Matej Stachera. W operę zaangażowały się też młode osoby z Centrum Artystycznego i Terapeutycznego "Muzyczny Przystanek”. Słowa podziękowania należą się również Pawłowi Szczepańskiemu, który był akompaniatorem i korepetytorem solistów.

Na to, żeby operę ponownie wystawić wpadli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny”. Udało się pozyskać wsparcie od samorządu wojewódzkiego i wicemarszałka Witolda Kozłowskiego, a także wójt Gminy Czorsztyn Anety Markus oraz sąsiednich samorządów i powiatu nowotarskiego. Nie brakło też innych mecenatów kultury.

Zanim rozpoczęła się opera, prowadzący wieczorne spotkanie Piotr Gąsienica zaprosił na scenę wspominane osoby. Oddał też mikrofon Barbarze Węglarz, która kilkanaście minut opowiadała o ciekawej bardzo historii zamku, niektórzy przyjęli to z radością, a inni nie kryli małej irytacji, że to trwało zbyt długo.