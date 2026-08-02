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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Czorsztyn. Bojomir i Wanda zawitali na Zamek

Czorsztyn. Bojomir i Wanda zawitali na Zamek przejdź do galerii

Opera na zamku  
To był wyjątkowy i wakacyjny wieczór. Jan Głąbiński /Foto Gość

Operę pt. "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda" można było zobaczyć 1 sierpnia na dziedzińcu obiektu wspomnianego w tytule tego dzieła artystycznego.

Jan Głąbiński

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Dziś 00:19 GOSC.PL

dodane Dziś 00:19

Ruiny zamku w Czorsztynie od dawna są owiane nutką tajemnicy, a malownicze położenie pozwala na przeróżne inspiracje dla artystów. Wykorzystał to bardzo dobrze XIX -wieczny kompozytor Karol Kurpiński, któremu zawdzięczamy operę kameralną pt. "Zamek na Czorsztynie, czyli Bojomir i Wanda”.

Ten utwór został wykonany w Czorsztynie już czwarty raz z kolei. Każde było wyjątkowe, każde odbiło się szerokim echem w świecie kultury. Tak będzie i zapewne tym razem, bo aktorzy, muzycy, reżyserzy dołożyli wszelkich starań, by nie było cienia wątpliwości co do pokazywanego przez nich dzieła. Może świadczyć o tym bardzo liczna publiczność i gromkie brawa na zakończenie. Było śmieszne, poważnie, romantycznie i oczywiście tajemniczo.

Do udziału w tegorocznej edycji zaproszeni zostali wybitni artyści: Leopold Stawarz wraz z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną, Agnieszka Kreiner (aranżacje muzyczne), Błażej Peszek (reżyseria). Zaś główne role odegrali: Maria Złotek, Ewa Walkowska, Tomasz Świerczek, Piotr Kwinta oraz Matej Stachera. W operę zaangażowały się też młode osoby z Centrum Artystycznego i Terapeutycznego "Muzyczny Przystanek”. Słowa podziękowania należą się również Pawłowi Szczepańskiemu, który był akompaniatorem i korepetytorem solistów.

Na to, żeby operę ponownie wystawić wpadli członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny”. Udało się pozyskać wsparcie od samorządu wojewódzkiego i wicemarszałka Witolda Kozłowskiego, a także wójt Gminy Czorsztyn Anety Markus oraz sąsiednich samorządów i powiatu nowotarskiego. Nie brakło też innych mecenatów kultury. 

Zanim rozpoczęła się opera, prowadzący wieczorne spotkanie Piotr Gąsienica zaprosił na scenę wspominane osoby. Oddał też mikrofon Barbarze Węglarz, która kilkanaście minut opowiadała o ciekawej bardzo historii zamku, niektórzy przyjęli to z radością, a inni nie kryli małej irytacji, że to trwało zbyt długo.

 

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Opera na zamku

Foto Gość DODANE Dziś 00:26

Opera na zamku

​Na Zamku w Czorszytnie można było w sobotni wieczór 1 sierpnia zobaczyć operę Karola Kurpińskiego, XIX-wiecznego kompozytora.  
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