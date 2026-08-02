Wydarzenie to było okazją do odwiedzenia jednego z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej i jednocześnie stanowiło możliwość uczestniczenia w wyjątkowych koncertach muzyki klasycznej. Tegoroczna edycja, zorganizowana przez Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne oraz Agencję Artystyczną Lex-Art, zaoferowała słuchaczom bogaty i zróżnicowany program, łączący pokolenia oraz różne epoki muzyczne.

Festiwal zainaugurowano 26 lipca koncertem zatytułowanym "Muzyka przez pokolenia”. W historycznym wnętrzu świątyni wybrzmiały arcydzieła muzyki kameralnej epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Publiczność mogła posłuchać utworów m.in. Bacha, Mozarta czy Schuberta. Po które sięgnęli muzycy: zespół Lex-Family-Ensemble, altowiolista Jacek Dumanowski oraz kontrabasista Michal Skiba (artyści z Czech)

Zwieńczeniem festiwalowych zmagań był drugi koncert pod hasłem "Mistrz i Uczeń”, który odbył się w niedzielę 2 sierpnia. Tym razem przestrzeń kościoła wypełniła się głębokim brzmieniem instrumentów smyczkowych. Przed publicznością zaprezentowali się utalentowani uczestnicy Babiogórskich Eksploracji Wiolinistycznych, którzy szlifowali swoje umiejętności pod czujnym kierownictwem muzyka Krzysztofa Leksyckiego.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Jabłonka. Partnerami byli: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Stowarzyszenie Viva l'Arte, Związek Podhalan - Oddział Orawski oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.