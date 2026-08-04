Rzecznik Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wyjaśnia też, dlaczego każdy z nas powinien wpatrywać się w Tę, która została wzięta do nieba z duszą i ciałem. - Maryja wskazuje nam właściwy kierunek życia, podpowiada, jak umacniać wiarę i szukać takich autorytetów, które pomogą duchowo się rozwijać. Uczy nas również, jak uszlachetniać nasze wnętrze. Z kolei Kalwaria to miejsce umocnienia wiary i duchowego wzrostu, którego tak bardzo dziś potrzebujemy - mówi o. Bukowski, dodając, że udział w odpuście, czyli właśnie to zapatrzenie się w Matkę Boga, jest swego rodzaju katechezą o życiu wiecznym i o tym, jak wielki jest człowiek i jak piękne ma serce.

Dobrze rozumie to młodzież z Grupy Apostolskiej z Bieńkówki, która w tym roku w asyście, podczas najważniejszych procesji odpustowych, pójdzie po raz trzeci. - Mieszkamy rzut beretem od Kalwarii, więc nasi rodzice i dziadkowie dbali, byśmy od dzieciństwa bywali w tym sanktuarium, by ono było dla nas ważne. I tak jest - niezmiennie bywamy tutaj na rekolekcjach, dniach skupienia i po prostu wtedy, gdy potrzebujemy duchowego odpoczynku. A skoro tak, to często różni ludzie pytali, jak to możliwe, że w Bieńkówce nie ma asysty uczestniczącej w odpuście. Postanowiliśmy więc, że asysta będzie - wspomina Marcelina Chromy. Młodzież w 2024 r. poprosiła swojego proboszcza o błogosławieństwo dla tego pomysłu i wtedy do Kalwarii pojechało 15 osób, by towarzyszyć Maryi w Procesji Zaśnięcia. - To było dla nas bardzo poruszające doświadczenie. Tym bardziej, że dzięki uprzejmości ojców bernardynów mogliśmy nieść relikwie błogosławionego jeszcze wówczas Carla Acutisa. Czuliśmy też podniosłość chwili, bo nagle to, co zaszczepiali w nas dziadkowie, stało się czynem, a my włączyliśmy się w tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wnosząc w nią pierwiastek młodości. Najważniejsze było i jest zaś to, że idąc w asyście, przyznajemy się do wiary i robimy to dla Maryi - wzrusza się Marcelina.

Dwa dni później, czyli w niedzielny poranek, podczas Procesji Wniebowzięcia, do młodzieży dołączyła też grupa dzieci, a rok temu do Kalwarii pojechało już prawie 50 osób. Jak liczna będzie asysta w tym roku? Okaże się niebawem. - Łącząc tradycję z naszą młodością, wiemy, gdzie jest fundament naszego życia i gdzie są siła oraz źródło tego wszystkiego, co robimy. Młodzi z Bieńkówki nie bez powodu uczestniczą też w Światowych Dniach Młodzieży, a to, co wówczas przeżywamy, chcemy potem przenosić na nasz lokalny grunt i świadczyć o wierze, którą mamy w sercach. Może niektórzy, widząc kalwaryjskie procesje, myślą, że to tylko folklor. Tak nie jest. My w tym wszystkim widzimy piękno, które warto odnaleźć i pokochać - przekonuje M. Chromy.

Grupa Apostolska w sierpniowych uroczystościach uczestniczy z wielkim zaangażowaniem. Na zdjęciu - Procesja Zaśnięcia w 2025 roku. Monika Łącka /Foto Gość

Co ważne, młodzi z Bieńkówki zamieniają te słowa w czyn, przez cały rok służąc swoim rówieśnikom i całej parafii. - Dlaczego? Bo tę naszą parafię i cały Kościół kochamy! Dla tych zaś, którzy chcą ten Kościół odkryć i pokochać na nowo, mam tylko jedną radę: warto przyjechać do Kalwarii, bo już nawet samo wejście na dróżki Matki Bożej i Jezusa wiele może w nas zmienić. A jeśli na kalwaryjskie dróżki wyruszymy z otwartym sercem, jeśli zobaczymy w nich przedsionek nieba, to poczujemy się tutaj jak w domu i usłyszymy, co chce nam przekazać Jezus, a co Matka Boża - zachęca Marcelina.

W niedzielę 9 sierpnia Wielki Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się Mszą św. o Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej o godz. 15 i procesją Współcierpienia Najświętszej Maryi Panny z bazyliki do Domku Matki Bożej. O godz. 18 zostaną tam odprawione nieszpory.

Od poniedziałku 10 sierpnia do soboty 15 sierpnia wierni będą modlić się w innych intencjach (m.in. w intencji chorych, rodzin, ojczyzny), a od godz. 7 do 17 każdego dnia na dróżki będą wyruszać inne kompanie (czyli reprezentacje różnych parafii i miejscowości). W czwartek 13 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej, a w piątek 14 sierpnia - odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tego dnia o godz. 15 przy Domku Matki Bożej zostaną odprawione tradycyjne nieszpory, po których wyruszy uroczysta Procesja Pogrzebu Matki Bożej. Zakończy ją Msza św. przy kościele Matki Bożej.

Sobota 15 sierpnia, czyli uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to dzień młodzieży, modlitwy w intencji młodych oraz powołań do służby w Kościele. O godz. 10 młodzi uczestniczyć będą w Drodze Krzyżowej, a godz. 18 - w procesji światła na Wzgórzu Ukrzyżowania. Wieczorem odbędzie się zaś wieczór uwielbienia. W niedzielę 16 sierpnia odpust zakończą o godz. 6.30 Msza św. w Kościele Grobu Matki Bożej w intencji pielgrzymów, po której wyruszy Procesja Wniebowzięcia, o godz. 11 - Suma pontyfikalna, a o godz. 18 - nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Szczegółowy program odpustu można znaleźć na www.kalwaria.eu.