Prenumerata z

Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej W niedzielę 9 sierpnia rozpocznie się Wielki odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W niedzielę 9 sierpnia rozpocznie się Wielki odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 
Dzięki uprzejmości oo. bernardynów asysta młodzieżowa z Bieńkówki w 2024 r. niosła relikwie bł. Carla Acutisa. Monika Łącka /Foto Gość

Uroczystości, jak zawsze, potrwają cały tydzień. - Bądźmy w tym czasie razem, dla Królowej - zachęca o. Tarsycjusz Bukowski OFM.

Monika Łącka Monika Łącka

|

Dziś 08:30 GOSC.PL

dodane Dziś 08:30
aktualizacja Dziś 10:50

Rzecznik Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wyjaśnia też, dlaczego każdy z nas powinien wpatrywać się w Tę, która została wzięta do nieba z duszą i ciałem. - Maryja wskazuje nam właściwy kierunek życia, podpowiada, jak umacniać wiarę i szukać takich autorytetów, które pomogą duchowo się rozwijać. Uczy nas również, jak uszlachetniać nasze wnętrze. Z kolei Kalwaria to miejsce umocnienia wiary i duchowego wzrostu, którego tak bardzo dziś potrzebujemy - mówi o. Bukowski, dodając, że udział w odpuście, czyli właśnie to zapatrzenie się w Matkę Boga, jest swego rodzaju katechezą o życiu wiecznym i o tym, jak wielki jest człowiek i jak piękne ma serce.

Dobrze rozumie to młodzież z Grupy Apostolskiej z Bieńkówki, która w tym roku w asyście, podczas najważniejszych procesji odpustowych, pójdzie po raz trzeci. - Mieszkamy rzut beretem od Kalwarii, więc nasi rodzice i dziadkowie dbali, byśmy od dzieciństwa bywali w tym sanktuarium, by ono było dla nas ważne. I tak jest - niezmiennie bywamy tutaj na rekolekcjach, dniach skupienia i po prostu wtedy, gdy potrzebujemy duchowego odpoczynku. A skoro tak, to często różni ludzie pytali, jak to możliwe, że w Bieńkówce nie ma asysty uczestniczącej w odpuście. Postanowiliśmy więc, że asysta będzie - wspomina Marcelina Chromy. Młodzież w 2024 r. poprosiła swojego proboszcza o błogosławieństwo dla tego pomysłu i wtedy do Kalwarii pojechało 15 osób, by towarzyszyć Maryi w Procesji Zaśnięcia. - To było dla nas bardzo poruszające doświadczenie. Tym bardziej, że dzięki uprzejmości ojców bernardynów mogliśmy nieść relikwie błogosławionego jeszcze wówczas Carla Acutisa. Czuliśmy też podniosłość chwili, bo nagle to, co zaszczepiali w nas dziadkowie, stało się czynem, a my włączyliśmy się w tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wnosząc w nią pierwiastek młodości. Najważniejsze było i jest zaś to, że idąc w asyście, przyznajemy się do wiary i robimy to dla Maryi - wzrusza się Marcelina.

Dwa dni później, czyli w niedzielny poranek, podczas Procesji Wniebowzięcia, do młodzieży dołączyła też grupa dzieci, a rok temu do Kalwarii pojechało już prawie 50 osób. Jak liczna będzie asysta w tym roku? Okaże się niebawem. - Łącząc tradycję z naszą młodością, wiemy, gdzie jest fundament naszego życia i gdzie są siła oraz źródło tego wszystkiego, co robimy. Młodzi z Bieńkówki nie bez powodu uczestniczą też w Światowych Dniach Młodzieży, a to, co wówczas przeżywamy, chcemy potem przenosić na nasz lokalny grunt i świadczyć o wierze, którą mamy w sercach. Może niektórzy, widząc kalwaryjskie procesje, myślą, że to tylko folklor. Tak nie jest. My w tym wszystkim widzimy piękno, które warto odnaleźć i pokochać - przekonuje M. Chromy.

W niedzielę 9 sierpnia rozpocznie się Wielki odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny   Grupa Apostolska w sierpniowych uroczystościach uczestniczy z wielkim zaangażowaniem. Na zdjęciu - Procesja Zaśnięcia w 2025 roku. Monika Łącka /Foto Gość

Co ważne, młodzi z Bieńkówki zamieniają te słowa w czyn, przez cały rok służąc swoim rówieśnikom i całej parafii. - Dlaczego? Bo tę naszą parafię i cały Kościół kochamy! Dla tych zaś, którzy chcą ten Kościół odkryć i pokochać na nowo, mam tylko jedną radę: warto przyjechać do Kalwarii, bo już nawet samo wejście na dróżki Matki Bożej i Jezusa wiele może w nas zmienić. A jeśli na kalwaryjskie dróżki wyruszymy z otwartym sercem, jeśli zobaczymy w nich przedsionek nieba, to poczujemy się tutaj jak w domu i usłyszymy, co chce nam przekazać Jezus, a co Matka Boża - zachęca Marcelina.

W niedzielę 9 sierpnia Wielki Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się Mszą św. o Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryjskiej o godz. 15 i procesją Współcierpienia Najświętszej Maryi Panny z bazyliki do Domku Matki Bożej. O godz. 18 zostaną tam odprawione nieszpory.

Od poniedziałku 10 sierpnia do soboty 15 sierpnia wierni będą modlić się w innych intencjach (m.in. w intencji chorych, rodzin, ojczyzny), a od godz. 7 do 17 każdego dnia na dróżki będą wyruszać inne kompanie (czyli reprezentacje różnych parafii i miejscowości). W czwartek 13 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej, a w piątek 14 sierpnia - odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tego dnia o godz. 15 przy Domku Matki Bożej zostaną odprawione tradycyjne nieszpory, po których wyruszy uroczysta Procesja Pogrzebu Matki Bożej. Zakończy ją Msza św. przy kościele Matki Bożej.

Sobota 15 sierpnia, czyli uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to dzień młodzieży, modlitwy w intencji młodych oraz powołań do służby w Kościele. O godz. 10 młodzi uczestniczyć będą w Drodze Krzyżowej, a godz. 18 - w procesji światła na Wzgórzu Ukrzyżowania. Wieczorem odbędzie się zaś wieczór uwielbienia. W niedzielę 16 sierpnia odpust zakończą o godz. 6.30 Msza św. w Kościele Grobu Matki Bożej w intencji pielgrzymów, po której wyruszy Procesja Wniebowzięcia, o godz. 11 - Suma pontyfikalna, a o godz. 18 - nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Szczegółowy program odpustu można znaleźć na www.kalwaria.eu.

« 1 »
TAGI:

Polecane w subskrypcji

Sklep Karuzela

Zobacz, co przygotowaliśmy w ofercie!

Gość Niedzielny nr 30/2026

Gość Niedzielny nr 30/2026

10 zł
Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

Franciszek z Asyżu. Tajemnica prawdziwej radości

39 zł
Historia Kościoła nr 04/2026

Historia Kościoła nr 04/2026

14 zł
Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

Mały Gość Niedzielny nr 07-08/2026

10 zł
Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni

29 zł
Wierny spowiednik

Wierny spowiednik

29.9 zł
Droga Światła i Relacji

Droga Światła i Relacji

50 zł
Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

Krówki w pudełeczku - Św. Franciszek ( 250 g )

19.5 zł
Serce9 dla dziewczyn

Serce9 dla dziewczyn

45 zł
Serce9 dla chłopaków

Serce9 dla chłopaków

45 zł
Figura św. Franciszek wys. 22 cm

Figura św. Franciszek wys. 22 cm

58 zł
Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

Ikona grecka Św. Franciszek z Asyżu 18 x 23,5 cm

230 zł
Oddanie33 dla dzieci
PROMOCJA

Oddanie33 dla dzieci

11.10 zł

oszczędności
58.9 zł 70 zł
Najniższa cena z 30 dni 70 zł
Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

Św.Rita. Orędowniczka spraw najtrudniejszych

39.9 zł
Najświętsze Serce9 dla kobiet
PROMOCJA

Najświętsze Serce9 dla kobiet

5.00 zł

oszczędności
45 zł 50 zł
Najniższa cena z 30 dni 50 zł

Zapisane na później

Funkcja zapisywania artykułów jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 