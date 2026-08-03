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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Patrz bezpiecznie na Słońce!

Patrz bezpiecznie na Słońce! przejdź do galerii

 
Słońce można obserwować bezpiecznie m.in. przez okulary, gdzie zastosowano folię obserwacyjną ze specjalnym filtrem. Grzegorz Kozakiewicz

12 sierpnia będziemy mieli w Polsce, w tym także w Krakowie, okazję obserwowania niecodziennego zjawiska astronomicznego - częściowego zaćmienia Słońca. Mówili o tym 3 sierpnia pracownicy i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej.

gk

|

3 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 3 sierpnia 2026

Więcej szczęścia, czyli całkowite zaćmienie będą mogli obserwować mieszkający  w pasie o szerokości ok 200 km, który tym razem przypadnie na północną Hiszpanię. W Polsce w najbardziej "zaćmionych" rejonach, Księżyc zasłoni ok. 80 proc. tarczy słonecznej. To i tak sporo! Poprzednie takie zjawisko widzieliśmy w Krakowie 20 marca 2015 r. i było to także zaćmienie częściowe. Na prawdziwe, stuprocentowe wyłączenie Słońca możemy liczyć dopiero w przyszłym wieku.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków "Bozon" w konferencji prasowej odbywanej nietypowo, bo na trawniku koło budynku głównego w palących promieniach jeszcze nie zaćmionego Słońca, zaprezentowali dziś sprzęt mogący pomóc w obserwacjach i podzielili się informacjami o naturze zjawiska i niebezpieczeństwach z nim związanych.

W historii ludzkości zaćmienia budziły strach. Nagłe zniknięcie Słońca w środku dnia wydawało się wydarzeniem nadprzyrodzonym. Dla dawnych cywilizacji było znakiem gniewu bogów, zapowiedzią katastrof lub ostrzeżeniem przed nadchodzącym nieszczęściem. Jedna z najbardziej znanych historii związanych z zaćmieniem wydarzyła się w VI w. p.n.e. podczas bitwy nad rzeką Halys (obecnie Turcja). W trakcie walk dzień niespodziewanie zamienił się w noc. - Żołnierze uznali to za znak i zakończyli walki. Zaćmienie miało doprowadzić do zawarcia pokoju między zwaśnionymi stronami - opowiadał dr inż. Paweł Janowski, fizyk z AGH.

Obserwatorzy Słońca muszą jednak dobrze zabezpieczyć swe oczy. Astronomowie zajmujący się obserwacjami i badaniami Słońca opowiadają sobie krótką ale treściwą dykteryjkę. Pytanie: ile razy astronom może spojrzeć na Słonce przez teleskop? Odpowiedź: dwa razy. Raz prawym okiem i raz lewym. Potem już na nic nie będzie mógł spojrzeć, bo bezpowrotnie oślepnie.

To samo dotyczy też lornetek, aparatów fotograficznych, w ogóle wszelkiego sprzętu optycznego. Bezpieczną obserwację zaćmienia i w ogóle tarczy słonecznej zapewnia jedynie profesjonalna folia obserwacyjna czyli filtr spełniający normę ISO 12312-2. I, co bardzo ważne, folia musi być umieszczona przed obiektywem lornetki czy aparatu! Umieszczenie jej od strony wizjera w najlepszym wypadku spowoduje wypalenie w niej dziury, w najgorszym zniszczenie matrycy aparatu lub, co gorsza, siatkówki oka i ślepotę. Na zdjęciu, które publikujemy w galerii, student z "Bozonu" podpala kawałek papieru skupionymi promieniami Słońca. Nie chcielibyśmy, by coś takiego stało się z naszym okiem.

Stosowanie "domowych" sposobów typu obserwacja przez różnego rodzaju przyciemnione półprzezroczyste przedmioty (specjalnie nie podajemy, o jakie przedmioty chodzi, żeby komuś nie przyszło do głowy ich stosować!) też może się skończyć nieciekawie. Zwłaszcza dotyczy to dzieci.

Na szczęście folia i różne gadżety jak okulary i zasłonki na oczy są łatwo dostępne w sklepach ze sprzętem astronomicznym (w Krakowie jest ich kilka, łatwo znaleźć w Internecie) albo w sprzedaży wysyłkowej w serwisach internetowych. Kosztują niewiele, a czasu do zaćmienia jest dość, żebyśmy zdążyli sobie coś takiego kupić. A potem zobaczyć, jak Słońce gaśnie. Chyba, że będą chmury...

Patrz bezpiecznie na Słońce!   Tak wyglądały fazy częściowego zaćmienia Słońca nad Krakowem w dniu 20 marca 2015 r. Grzegorz Kozakiewicz

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Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca

WIARA.PL DODANE 03.08.2026

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca

12 sierpnia będziemy mieli w Polsce, w tym także w Krakowie, okazję obserwowania niecodziennego zjawiska astronomicznego - częściowego zaćmienia Słońca. Mówili o tym 3 sierpnia pracownicy i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej.  
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