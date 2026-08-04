Ślemień. Już wyruszyli ku Jasnej Górze

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zapewnił pielgrzymów, że będzie o nich pamiętał każdego dnia ich drogi na Jasną Górę. - Cieszę się, że mogę się z wami modlić. Podziwiam was. Dziękuję za wasze świadectwo - powiedział hierarcha na początku Mszy św. - To, co robicie dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich bliskich, dla Kościoła, jest absolutnie nie do przecenienia - dodał.

W kontekście słów Jezusa do Piotra: "Czemu zwątpiłeś, małej wiary?" biskup zwrócił w kazaniu uwagę na wątpliwości, które należy eliminować w czasie pielgrzymki. Pierwsze z nich dotyczą prawd wiary, a przychodzą głównie w trudnych momentach życia, gdy człowiek pyta: "Czy Ty, Panie, istniejesz, czy Ty, Panie, mną się interesujesz, czy Ty, Panie, mnie kochasz?". - Wasza obecność na pielgrzymce jest absolutnym świadectwem: "Tak, Panie, jesteś, niezależnie od tego, czy mam lat 10, 30 czy 70" - mówił krakowski biskup pomocniczy. - Niech nie będzie wątpliwości co do tego, że Jezus jest, że Maryja prowadzi. Ale nie miejcie też wątpliwości co do tego, że dojdziecie - dodał.

Zauważył, że drugi rodzaj wątpliwości rodzi się, gdy człowiek cierpi, gdy przeżywa poczucie opuszczenia albo kiedy jest obmawiany przez innych. - Gdy przyjdą chwile trudne w życiu, gdy przyjdą chwile trudne na tej pielgrzymce, On jest bliżej was, niż wam się wydaje - zapewniał biskup.

Wskazał także na trzeci rodzaj wątpliwości, dotyczący sytuacji niezrozumiałych. W tym kontekście zachęcił, by nie polemizować wtedy z Panem Bogiem, nie pytać "dlaczego?", ale pytać "jak?". - Jak się zmierzyć ze współmałżonkiem, który mnie nie rozumie? Z moim dzieckiem, które już nie chodzi do Kościoła? Z chorobą, która przyszła nagle? - mówił kaznodzieja.

Na koniec krakowski biskup pomocniczy zwrócił uwagę, że można mieć również wątpliwości w szczęściu, bo gdy wszystko układa się w życiu, to człowiek ma pokusę zmarginalizowania w nim Pana Boga. - Nie pozwólmy się wypchnąć z Kościoła. Nie pozwólmy, aby Bóg został w naszym życiu zmarginalizowany. I dlatego wy, jako uczniowie-misjonarze, bądźcie tymi, którzy pokażą, że "ja będę, przede wszystkim, kiedy jest mi dobrze, kiedy jest spokojnie". To jest łaska Boża - zachęcał biskup. - Cztery wątpliwości. Wątpliwości co do pewnych prawd wiary. Wątpliwości w cierpieniu. Wątpliwości w niezrozumiałych sytuacjach. Wątpliwości w szczęściu. Obyśmy nigdy nie usłyszeli w sercu słów Jezusa: "Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?" - podsumował hierarcha i życzył, aby pielgrzymi umocnili swoją wiarę. Zachęcił też do zatrzymania się w drodze. - Zostawcie troski, które macie w sercu, i powiedzcie: "Panie, jest mi nieraz trudno, ale wiem, że Ty mnie nie opuścisz. Matko Najświętsza, Tobie zaufałem". Jestem przekonany, że gdy się za rok spotkamy, to mi powiecie: "Warto było, trudno było, ale bardziej kocham, bardziej wierzę i mam większą, głębszą nadzieję". Tego wam z całego serca życzę - zakończył.

Przed błogosławieństwem główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę ks. Jacek Pierwoła przypomniał, że hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa "Uczniowie-misjonarze". - Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale starajmy się być też misjonarzami, a więc pokazywać poprzez postawę modlitwy, postawę wiary, postawę swojego życia, że naprawdę tymi uczniami jesteśmy, bo przez właśnie taką postawę możemy innych zarazić - mówił ks. Pierwoła.

Przewodnikiem Wspólnoty VIII jest ks. Wiesław Popielarczyk, dziekan dekanatu Sucha Beskidzka. Pielgrzymów żegnał zaś także ks. Andrzej Kamiński, proboszcz parafii w Ślemieniu.

Pielgrzymi dotrą bezpośrednio na Jasną Górę we wtorek 11 sierpnia, omijając Kraków, gdzie we czwartek 6 sierpnia o godz. 7 na wzgórzu wawelskim zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki.