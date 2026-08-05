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krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Kraków. Tropikalna lekcja śpiewania

Kraków. Tropikalna lekcja śpiewania przejdź do galerii

 
Mimo upału, chętnych do śpiewania nie zabrakło. Grzegorz Kozakiewicz

Na Małym Rynku, w przeddzień rocznicy wymarszu z Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej odbyła się, jak zwykle wieczorem 5 sierpnia, Krakowska Lekcja Śpiewania, już 96. z kolei, pod hasłem "Kadrówka 1914".

gk

|

5 sierpnia 2026 GOSC.PL

dodane 5 sierpnia 2026

Tropikalny upał wiszący nad Polską spowodował widoczny spadek frekwencji, choć wydarzenie przeniesiono bliżej wieczoru w nadziei na niższą temperaturę. Nadzieja nie wypaliła i gorąc był niezwykły, tak, że w pewnej chwili szefowa muzyczna imprezy i akompaniatorka Ewa Kornecka wydała od klawiatury (kto naciska klawisze, ten ma władzę!) polecenie, aby panowie zdjęli mundury i zostali w koszulach. Mundurowa stylizacja chóru (sukienne płaszcze dla panów) i prowadzącego Waldemara Domańskiego (ułański mundur legionowy, takoż sukienny) groziły udarem cieplnym.

Kiedy w 2002 roku Domański wymyślił lekcje śpiewania przyświecało mu słuszne skądinąd hasło „Patriotyzm nie musi być cierpieniem!” Od tego czasu rozdano ponad pół miliona śpiewników a coraz więcej ludzi, także młodych śpiewa słowa tradycyjnych polskich piosenek bez zaglądania do tekstu. Najbardziej niespodziewana jest sama formuła imprezy. Jest to jedyny koncert na świecie, w którym głównym wykonawcą jest publiczność. Oczywiście, śpiewa stojący na scenie zespół "Lochu Camelot", gra jego szefowa Ewa Kornecka, a  Domański głównie słucha, jak śpiewają ludzie na widowni (a śpiewają, jako się rzekło, z roku na rok coraz składniej) i prowadzi konferansjerkę w swoim własnym, charakterystycznym stylu.

Przesunięcie terminu lekcji na późniejszą godzinę spowodowało, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie wzięli w niej udziału uczestnicy wyruszającego 6 sierpnia  z rana z krakowskich Oleandrów kolejnego  Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, którzy w tym samym czasie odbywali wieczorny capstrzyk na Kopcu Piłsudskiego. No, ale oni nie potrzebują lekcji, bo piosenki i pieśni patriotyczne umieją chyba na pamięć.

Wymaszerują jak zwykle w zwartym szyku. Oby tylko pogoda nie dała się za bardzo we znaki. W 1914 r. temperatura w Krakowie wynosiła 22 stopnie, idealnie do marszu. Jak będzie teraz? Zobaczymy!

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96. Krakowska Lekcja Śpiewania "Kadrówka 1914"

WIARA.PL DODANE 05.08.2026

96. Krakowska Lekcja Śpiewania "Kadrówka 1914"

​Na Małym Rynku w Krakowie, w przeddzień rocznicy wymarszu z Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej odbyła się, jak zwykle wieczorem 5 sierpnia, Krakowska Lekcja Śpiewania, już 96. z kolei, pod hasłem "Kadrówka 1914".  
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