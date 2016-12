Młodym trzeba przekazywać najwyższe wartości

Już na wstępie odniósł się on do opisu męczeństwa św. Szczepana, wskazując, że w pierwotnym Kościele cierpienia zapowiedziane przez Chrystusa pomogły nawróceniu wielu. Przypomniał również jak nawrócenia doznał Szaweł - wydarzenie to opowiada obraz "Nawrócenie św. Pawła" Caravaggia, na którym widzimy, jak Szaweł został ogarnięty w całości niezwykłym światłem, które symbolizowało obecność Boga.

- Scena ta dobrze ukazuje podwójne znaczenie słowa "dojrzeć", które - podobnie jak w życiu Apostoła Narodów - również dla wielu młodych ludzi oznacza "dostrzec prawdę, by w jej świetle stać się dojrzałym" - zauważył ks. prof. Zyzak.

Zaznaczył również, że Kościół katolicki od wieków służy procesowi formowania młodych w szkołach i na uniwersytetach. Pomimo niżu demograficznego, z którym zmaga się Europa i Polska, krakowska uczelnia stale jednak stara się poszerzać swoją ofertę, wiedząc, że "młodość to szczególny okres w życiu człowieka, w którym kształtuje się osobowość".

Ks. Zyzak przywołał przy tym słowa Jana Pawła II, którymi zwrócił się on do młodzieży na Filipinach w 1981 r.: "Co znaczy być młodym? Być młodym znaczy posiadać w sobie nieustanną nowość ducha, nieustannie poszukiwać dobra i wytrwale dążyć do celu [...]. Kościół nie obawia się intensywności waszych uczuć. Ona jest znakiem żywotności" - mówił wtedy Ojciec Święty.

Rektor UPJPII dodał także, że przykład młodzieńczego entuzjazmu dały niedawne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i podziękował wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom uczelni za wkład w ich przygotowanie, podkreślając, że w ramach tych prac można było dostrzec, że studenci to młodzi ludzie, którzy dojrzewają w świetle prawdy, dobra i piękna.

Nie ma on także wątpliwości, że naszym wspólnym zadaniem jest przekazywanie młodemu pokoleniu najwyższych wartości. Wspomniał przy tym słowa beatyfikowanego we wrześniu ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, o tym, że większym niebezpieczeństwem od prześladowania wiary jest odseparowanie dzieci i młodzieży od możliwości spotkania Boga.

- Również obecnie młode pokolenie stoi przed zagrożeniami: pochłonięte przez media elektroniczne, przytłoczone przez nadmiar zajęć, często nie ma czasu na głębsze relacje nie tylko z rodziną, ale i z Bogiem - napisał ks. Zyzak.

Dziękując za dotychczasową pomoc i składając życzenia Bożego błogosławieństwa w nowym roku, rektor zaprosił młodych do studiowania na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zaproszenie na Uniwersytet Trzeciego Wieku skierował z kolei do tych, dla których młodość jest stanem ducha.

- Niech nowo narodzony Chrystus pomaga nam wszystkim dojrzewać w blasku Jego miłosierdzia. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i nowego roku - zakończył swój list rektor UPJPII.

Dziś w kościołach zbierana jest też składka na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. „Z radością, ale i dumą obserwuję działalność i rozwój Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Drodzy Bracia i Siostry, dzięki waszej przychylności, modlitwie oraz wsparciu dzieło papieża Polaka może wciąż przyczyniać się do rozwoju nauki i kultury polskiej ” - napisał z kolei do wiernych archidiecezji krakowskiej ustępujący metropolita kard. Stanisław Dziwisz.

Hierarcha podkreślił, że uczelnia doskonale wypełnia zadania wpisane w uniwersytecką ideę krakowską oraz kształtuje i rozwija w młodych ludziach postawy zgodne z intelektualnym i duchowym dziedzictwem swojego patrona.