Alpejski Kasprowy Wierch

Narciarze mogą szusować po jedynych w Polsce terenach o charakterze alpejskim. Polskie Koleje Linowe dokładają wszelkich starań, by wkrótce otworzyć także zjazd do Kuźnic. Przy odpowiednich opadach śniegu i ujemnych temperaturach sezon na Kasprowym może potrwać aż do maja.

Trasy Gąsienicowa i Goryczkowa to położone najwyżej w Polsce tereny narciarskie. Gąsienicowa ma 1400 m długości i 400 m różnicy wzniesień, a Goryczkowa - ponad 2 km długości i aż 600 m różnicy wzniesień. Obie obsługiwane są przez wyciągi krzesełkowe. Wjazd i zjazd ze szczytu Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m.) umożliwia natomiast jedyna w Polsce wysokogórska kolej linowa.

- Otwarcie terenów na Kasprowym Wierchu narciarze co roku przyjmują z ogromną radością. Trasy w Dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej to jedyne miejsca w Polsce, w których możliwa jest jazda na nartach w prawdziwie alpejskich warunkach, na naturalnym śniegu - mówi Marian Szewczyk, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch. Jeśli opady śniegu i ujemne temperatury utrzymają się, wkrótce otwarta zostanie Goryczkowa oraz nartostrada prowadząca przez Dolinę Goryczkową do Kuźnic.

- Ośrodek Kasprowy Wierch znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Naszym priorytetem zawsze jest ochrona tatrzańskiej przyrody, dlatego wszystkie prace realizujemy sukcesywnie, dopasowując ich skalę do grubości pokrywy śnieżnej - tłumaczy M. Szewczyk.

Aby sezon narciarski na Kasprowym Wierchu trwał dłużej, Polskie Koleje Linowe finalizują raport środowiskowy, który ma m.in. sprawdzić, czy punktowe dośnieżanie tras na Kasprowym Wierchu miałoby wpływ na przyrodę. - Trwają już badania i niedługo raport będzie gotowy. Badania, które przeprowadziliśmy do tej pory, wykazały, że - z punktu widzenia ekologicznego - nie byłoby problemu z dośnieżaniem stoku. Woda jest krystalicznie czysta i nie miałaby negatywnego wpływu na środowisko. Dośnieżanie mogłoby umożliwić otwarcie tras na Kasprowym Wierchu już w listopadzie - mówi Patryk Białokozowicz, członek Zarządu PKL.

Od ubiegłego sezonu zimowego skipassy na Kasprowy Wierch można kupować przez internet, bez kolejki. Aby to zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie: www.pkl.pl i odebrać kartę PKLpass, która będzie służyła przez wiele sezonów. PKLpassy można dostać bezpłatnie w Biurach Obsługi Klienta PKL, w kasach oraz w biletomatach lub zamówić na stronie: www.pkl.pl. Karta obowiązuje w ośrodkach Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, Jaworzyna Krynicka i Góra Parkowa w Krynicy oraz na Palenicy w Szczawnicy i górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Trwają również prace nad przyłączeniem ośrodka Kasprowy Wierch do wspólnego karnetu Góral Skipass.