Kolejne nowe połączenie z Kraków Airport

To już 7. nowe połączenie w sezonie lato 2017 linii lotniczej Ryanair. Od 30 marca bazowy przewoźnik krakowskiego lotniska uruchamia bezpośrednie loty na trasie Kraków-Lamezia. To jedna ze znanych miejscowości regionu Kalabria.

Połączenie Kraków Airport - Lamezia Terme realizowane będzie dwa razy w tygodniu - w czwartki i w niedziele. Lamezia słynie z krystalicznie czystej wody, piaszczystych plaż, dzikiej przyrody, wspaniałej kuchni i wyśmienitych win. To idealne miejsce dla osób, które chcą zwiedzić pobliskie parki narodowe. Z Lamezii blisko jest do bardzo popularnego Reggio di Calabria, gdzie znajdują się ślady dawnych cywilizacji. Stąd można też udać się promem na Sycylię.

Polscy klienci oraz turyści mogą w nadchodzących miesiącach oczekiwać kolejnych udogodnień, jak nowe trasy, nowe wnętrza samolotów czy też jeszcze niższe ceny. - Z okazji uruchomienia nowego połączenia wprowadzamy do sprzedaży bilety na przelot z Krakowa do Lamezii Terme już od 89 zł na podróż do 31 maja. Bilety w promocyjnej cenie dostępne są do wtorku 10 stycznia do północy - mówi Olga Pawlonka z Ryanair.

- Koniec roku 2016 i początek 2017 to czas dobrych wiadomości dla pasażerów krakowskiego lotniska. W grudniu zakończyliśmy modernizację i rozbudowę terminala, który teraz może rocznie obsłużyć 8 mln osób. Na podróżnych czekają m.in. nowoczesna infrastruktura, przestronne, komfortowe poczekalnie i jeszcze szersza oferta gastronomiczno-usługowa - podkreśla Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

- Cieszę się, że nowe możliwości największej inwestycji ostatnich lat w krakowskim porcie lotniczym dostrzegają również przewoźnicy. To już 7. nowe połączenie z Kraków Airport, jakie w sezonie letnim uruchomi linia lotnicza Ryanair. Mam nadzieję, że turyści docenią walory tego pięknego miejsca na południu Włoch i nowe połączenie cieszyć się będzie stałym zainteresowaniem naszych pasażerów - dodaje prezes Kraków Airport.

Lamezia Airport znajduje się mniej więcej tam, gdzie włoski "but" ma swoje palce. Lotnisko oddalone jest o ok. 3 km od miasta Lamezia Terme. Położone jest obok autostrady A3, przy dużym węźle komunikacyjnym łączącym najważniejsze drogi w regionie. Z lotniska i na lotnisko można dostać się autobusem, busem lub taksówką. W odległości ok. 2 km od portu lotniczego znajduje się dworzec kolejowy.

To już 9. połączenie irlandzkiego przewoźnika z Kraków Airport do Włoch. Linie lotnicze Ryanair w swojej siatce oferują loty w następujących kierunkach: Bolonia, Cagliari, Mediolan-Bergamo, Pescara, Piza, Rzym-Ciampino, Trapani, Wenecja-Treviso, Lamezia.

W sezonie letnim 2017 połączenia z Kraków Airport do Włoch znajdują się także w ofercie linii lotniczych easyJet: Mediolan-Malpensa, Wenecja, Neapol.