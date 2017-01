Wspólnie możemy obudzić Mariusza!

Gdy rok temu 36-letni dziś Mariusz był z żoną i córkami na Podhalu, zjadł kwaśnicę. Niebawem brzuch rozbolał go tak bardzo, że trafił na SOR w Nowym Targu. Lekarz zdiagnozował tylko niestrawność, dał leki rozkurczające i odesłał do domu, mówiąc, że ból przejdzie. Tak się nie stało. Wezwana karetka zawiozła go ponownie do szpitala w Nowym Targu gdzie tym lekarz nie miał już wątpliwości. To było ostre zapalenie trzustki.

Mariusz poprosił więc żonę, by zawiozła go do szpitala w Proszowicach (jest bliżej domu - podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca). Niestety, mimo podania leków mężczyzna słabł z każdą chwilą i po tygodniu, niewydolny oddechowo, znalazł się na intensywnej terapii. 6 tygodni walczył tam o życie.

Po wybudzeniu Mariusz wszystko pamiętał, rozmawiał, marzył o powrocie do domu, lecz ze względu na zanik mięśni nie mógł się ruszać. Z OIOM trafił już jednak na chirurgię. Po kilku tygodniach jego stan znów się pogorszył - Mariusz tracił siły i coraz trudniej było mu oddychać. Jak opowiada jego żona, lekarze zignorowali mnóstwo objawów, a konsekwencje tych zaniedbań są tragiczne.

18 maja o godz. 6.40 rano Mariusz zaczął się krztusić - wydzielina z płuc zatkała mu gardło i nie mógł złapać powietrza. Serce stanęło. Po reanimacji 3 tygodnie był w śpiączce, a w między czasie przeszedł operację usunięcia torbieli po zapaleniu trzustki.

Niestety, przy próbie wybudzania Mariusz nie wracał do rzeczywistości, nie mówił i nie ruszał się. Lekarze bezradnie rozłożyli ręce i zalecili rehabilitację, a żonie powiedzieli, żeby się zastanowiła, czy chce wziąć męża do domu, bo nie wiadomo, czy sobie poradzi. A żona o powrót Mariusza do zdrowia walczy z całych sił.

Najpierw, we wrześniu 2016 r., zorganizowała koncert charytatywny, dzięki któremu historię jej męża poznało wiele osób o gorących sercach, a sporo z nich postanowiło mu pomóc. Później Magda przekonała się też o sile internetu i tak zbiórka pieniędzy na rehabilitację Mariusza trwa na portalu zrzutka.pl, akcję "Wspólnie możemy obudzić Mariusza!" prowadzi też Caritas, opiekę nad rodziną roztoczyła Fundacja Kawałek Nieba, a wszystkie niezbędne informacje można też znaleźć na profilu "Mariusz Zabagło - szansa na wybudzenie" na Facebooku.

- Mariusz zawsze miał dobre serce i pomagał innym, jak tylko mógł, także w swojej pracy strażnika miejskiego. Dziś to on potrzebuje pomocy - mówi jego żona i prosi wszystkich o datki, bo każda wpłata to nadzieja dla Mariusza na lepsze jutro.

- Mąż robi duże postępy - uśmiecha się, otwiera oczy, porusza brwiami, próbuje ruszać ustami tak, jakby chciał mówić. Rehabilitacja ruchowa także świetnie mu idzie - opowiada Magda Zabagło.

O włączenie się w akcję prosimy więc także czytelników "Gościa Niedzielnego".