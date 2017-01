W Boliwii zamordowano polską wolontariuszkę

Do ataku na ochronkę dla dzieci w Cochabambie, gdzie przebywały Helena Kmieć i Anita Szuwald z WMS doszło 24 stycznia nad ranem polskiego czasu. Tego dnia przedszkole, w którym miały pracować wolontariuszki z Polski, miało zostać otwarte.

"Podczas zdarzenia napastnik ugodził nożem Helenkę. Pomimo prób ratowania życia, zmarła" - poinformowali na swoim profilu na Facebooku członkowie Wolontariatu Misyjnego Salvator z Trzebini koło Krakowa. Nożownik zadał wolontariuszce kilkanaście ciosów, w wyniku których młoda kobieta wykrwawiła się na śmierć. Dwóch napastników udało się zatrzymać, a sprawę bada boliwijska policja. Na razie nie są znane motywy napadu.

"Wszelkie słowa są w tym momencie niewystarczające. Pozostaje nam zawierzenie tego wszystkiego Panu Bogu. Bardzo prosimy Was o modlitwę za Helenkę, Jej pogrążoną w bólu Rodzinę, Chłopaka i Bliskich, a także za całą naszą Wspólnotę WMS. Niech dobry Bóg będzie dla Helenki nagrodą, a dla nas pocieszeniem" - napisali wolontariusze WMS, prosząc o modlitwę także w intencji drugiej wolontariuszki, Anity.

Obie dziewczyny na misje wyjechały 8 stycznia. Helena na co dzień pracowała jako stewardessa. By wyjechać do Boliwii, wzięła półrocznego urlop bezpłatny. W tym roku skończyłaby 26 lat.

Podczas ostatnich wakacji Helena była przewodniczącą parafialnego komitetu organizacyjnego ŚDM w parafii św. Barbary w rodzinnym Libiążu. - Tak naprawdę dzięki niej bardzo ładnie udało się przyjąć 500 Włochów - wspomina ks. Janusz Grodecki, wikary. Dodaje, że od Heleny "tchnęło spokojem i łagodnością".

- Miała piękny dar zauważania wszystkich - nie jako grupy, ale jako poszczególnych osób, nawet tych którzy stoją na uboczu. Będzie nam ogromnie brakowało jej radosnej wiary w Boga i w ludzi - mówi kapłan.

"Życie naszej Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty. Helenka pozostanie dla nas niedoścignionym wzorem radosnej, pokornej, bezgranicznej służby Jezusowi i ludziom. Dzięki Niej wiemy, że prawdziwie święci ludzie żyją bardzo blisko nas" - wspominają ją przyjaciele z wolontariatu.

- Helenka była osobą pełną zapału, głęboko religijną, otwartą na drugiego człowieka. Skończyła studia, pracowała, była wolontariuszatu, brała udział w Światowych Dniach Młodzieży, świetnie znała angielski - wspomina bp Jan Zając, który przekazał tragiczną informację rodzinie zamordowanej. Helena Kmieć była wnuczką jego brata.

Biskup podkreśla, że miejsce było dobrze zabezpieczone, otoczone wysokim murem, z kratami w oknach. Mimo to nie udało się uniknąć tragedii.

- Mówiono jej, że to niebezpieczny teren. Odpowiadała, że właśnie dlatego pojedzie, by tam być, by pomóc tym dzieciom - mówi bp Jan Zając, przypominając, że kilka lat wcześniej wolontariuszka była także na misjach w Afryce.

Data pogrzebu nie jest jeszcze znana. Ciało Heleny Kmieć zostanie sprowadzone do Polski prawdopodobnie dopiero za kilkanaście dni.