Krakowski uczony kawalerem Orderu Orła Białego

Uczonego wyróżniono najwyższym odznaczeniem polskim "w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju farmakologii i medycyny klinicznej".

- Panie Profesorze, to dla mnie niezwykle poruszająca chwila, że mogłem odznaczyć wybitnego - absolutnie wybitnego! - przedstawiciela nie tylko polskiej, ale i światowej nauki. Że mogłem odznaczyć wybitnego akademika, długoletniego szefa Katedry Farmakologii Akademii Medycznej w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Że mogłem odznaczyć rektora Akademii Medycznej, który przyczynił się do tego, że Akademia Medyczna z powrotem wróciła na Uniwersytet Jagielloński, tam, gdzie były jej historyczne korzenie jako jednego z wydziałów tego najstarszego polskiego uniwersytetu - powiedział prezydent Duda.

- Ale przede wszystkim - co chcę bardzo mocno zaakcentować - że mogłem docenić i odznaczyć uczonego, który przyczynił się do ogromnego postępu, jeżeli chodzi o rozwój światowej farmakologii w dziedzinie leczenia chorób układu krążenia, w dziedzinie leczenia chorób układu nerwowego i hormonalnego - dodał prezydent RP.

Andrzej Duda przypomniał, że prof. Gryglewski był odkrywcą działającej przeciwzakrzepowo prostacykliny, co miało przełomowe znaczenie w farmakologii i leczeniu chorób układu krążenia. Podkreślił również jego odwagę wyrażającą się m.in. w tym, że swoje odkrycia testował na sobie, podobnie jak prof. Andrzej Szczeklik, co pokazało "niezwykłą odwagę i niezwykłą gotowość wzięcia odpowiedzialności za swoje odkrycie. Za to, czy ono rzeczywiście będzie pomagało ludziom, czy rzeczywiście będzie wspierało możliwości terapii, możliwości leczenia".

­- Ilekroć wręczam tutaj, w Pałacu Prezydenckim, w tej sali, nominacje profesorskie młodym następcom Pana Profesora, mówię że czekam na polską Nagrodę Nobla. Panie Profesorze, Pan przecierał szlaki w kierunku Nagrody Nobla, mam nadzieję, że prędzej czy później jakiś polski uczony, idąc Pana śladem, jako odważnego naukowca, jako człowieka wolnej myśli akademickiej, tę nagrodę dla Rzeczypospolitej otrzyma - zakończył swe przemówienie prezydent RP.

Prof. Ryszard Gryglewski urodził się w 1932 r. w Wilnie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1971 r. był jej profesorem nadzwyczajnym, potem zaś zwyczajnym, w latach 1981-1984 zaś rektorem tej uczelni. Działał również społecznie. W latach 80. kolportował na terenie Akademii Medycznej wydawane poza cenzurą pisma: "Hutnik" i "Zomorządność". W 1990 r. kandydował na stanowisko prezydenta Krakowa z ramienia Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".