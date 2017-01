"Najwspanialsza pośród gwiazd" w rękach abp. Marka Jędraszewskiego

Nad Krakowem rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunt, gdy tuż przed godz. 11 nowy biskup krakowski wszedł Bramą Królewską wraz ze swoim poprzednikiem, kard. Stanisławem Dziwiszem, i abp. Salvatorem Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, do wawelskiej świątyni katedralnej pw. św. Stanisława BM i św. Wacława M.

Po przywitaniu przez Kapitułę Katedralną i ucałowaniu przed Konfesją św. Stanisława relikwii tego biskupa męczennika pomodlił się w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, za ołtarzem głównym. W tym czasie chór śpiewał kolędy: "Anioł pasterzom mówił" i "Quem vidistis pastores" Francisa Poulenca.

Po rozpoczęciu przez nuncjusza apostolskiego Mszy św. przed ołtarzem głównym głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz. - Katedra wawelska i Kościół krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże arcybiskupie Marku, od dzisiaj ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z tobą - powitał abp Jędraszewskiego metropolita senior archidiecezji krakowskiej.

- Ten Kościół, księże arcybiskupie Marku, od dziś jest twoim Kościołem. Ten Kościół otacza cię dziś modlitwą i życzliwością. Ten Kościół prosi cię, byś mu pomagał jeszcze bardziej otwierać na oścież drzwi Chrystusowi - dodał metropolita senior.

Następnie rozpoczął się obrzęd obejmowania władzy nad archidiecezją przez nowego metropolitę. Otrzymał on bullę nominacyjną papieża Franciszka "Sublimis inter sidera" ("Najwspanialsza pośród gwiazd") i przekazał ją w ręce nuncjusza apostolskiego, ten zaś pokazał ją zebranym w katedrze kilku tysiącom osób, wśród których byli m.in. członkowie Episkopatu Polski, kardynałowie, prezydent RP Andrzej Duda i premier rządu Beata Szydło.

Potem kanclerz kurii metropolitalnej ks. Piotr Majer odczytał polski tekst bulli papieskiej napisanej w oryginale po łacinie.

"Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł świętego Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary tak przodków, jak i osób nam współczesnych, podjęliśmy niezwłocznie działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza" - napisał m.in. papież Franciszek 8 grudnia ub. roku.

Bulla papieża Franciszka, w której mianuje on abp. Marka Jędraszewkiego metropolitą krakowskim arch. kurii krakowskiej Później nowy metropolita otrzymał insygnia jego biskupiej władzy. Dziekan kapituły katedralnej bp Jan Szkodoń nałożył mu XIV-wieczny racjonał św. Królowej Jadwigi (zakładany na ramiona pas z tkaniny, używany od wieków przez biskupów krakowskich), a nuncjusz abp Pennacchio wręczył abp. Jędraszewskiemu pastorał - laskę symbolizującą władzę pasterską biskupa. Następnie podprowadził on metropolitę do tronu biskupiego zwanego katedrą. Symbolizuje on władzę nauczania biskupa diecezjalnego, stąd określenie, że coś powiedziano "ex cathedra".

Od tego momentu abp Marek Jędraszewski stał się pełnoprawnym rządcą archidiecezji krakowskiej. Warto dodać, że symbolicznym nawiązaniem do ciągłości posługi biskupiej Krakowie były zarówno ornat, mitra, pastorał i kielich mszalny użyty przez abp. Jędraszewskiego, które należały niegdyś do jego wielkiego poprzednika kard. Adama Stefana Sapiehy.

Nowemu rządcy archidiecezji wyrazy szacunku i posłuszeństwa złożyli: biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa i świeckich.

Dalszej części Mszy św. przewodniczy już abp Jędraszewski.

Na koniec Mszy św. nowy metropolita krakowski przyjmował gratulacje od hierarchów.